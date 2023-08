Recherche en cours des touristes australiens disparus dans les eaux indonésiennes au milieu de conditions météorologiques extrêmes

Une équipe indonésienne de recherche et de sauvetage recherchait lundi sept personnes, dont quatre touristes australiens, portées disparues dans les eaux d’Aceh à la suite du mauvais temps.

Le groupe se trouvait dans un hors-bord en bois dans les eaux autour des îles Sarang Alu et Banyak dans le district d’Aceh Singkil. Ils faisaient partie d’un groupe de 12 ressortissants australiens et de 5 Indonésiens qui se rendaient sur l’île de Pinang dans deux bateaux.

La région est connue comme une destination touristique avec des plages de sable blanc et de bonnes vagues pour le surf.

Les bateaux ont quitté le port du nord de Nias sur l’île de Nias, située à environ 93 miles de l’île indonésienne de Sumatra, dimanche après-midi et ont connu du mauvais temps avec de très fortes pluies pendant le voyage.

Dix d’entre eux ont décidé de rester et de s’abriter sur l’île de Sarang Alu, tandis que les autres ont continué le voyage, a indiqué lundi un communiqué écrit de l’Agence de recherche et de sauvetage de Nias.

La station balnéaire de l’île de Pinang a ensuite signalé à l’agence que le bateau avec 10 passagers était arrivé en toute sécurité, mais le bateau qui était parti plus tôt n’avait pas été vu.

Les sauveteurs envoyaient au moins deux bateaux de sauvetage et un bateau médicalisé dans la zone de recherche.

L’Indonésie est un archipel de plus de 17 000 îles, et les ferries et les bateaux sont un moyen de transport courant. Avec des normes de sécurité laxistes et des problèmes de surpeuplement, les accidents sont fréquents.

En juillet, un bateau à passagers surchargé a chaviré au large de l’île indonésienne de Sulawesi, tuant 15 personnes.

En 2018, un ferry surchargé avec environ 200 personnes à bord a coulé dans un lac de la province du nord de Sumatra, tuant 167 personnes. Dans l’une des pires catastrophes jamais enregistrées dans le pays, un navire à passagers surpeuplé a coulé en février 1999 avec 332 personnes à bord. Seules 20 personnes ont survécu.