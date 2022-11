Recherche en cours après le chavirement d’un bateau transportant des dizaines de migrants au large des côtes grecques | Nouvelles du monde

Une importante opération de recherche et de sauvetage est en cours après qu’un bateau transportant des dizaines de migrants a chaviré et coulé au large des côtes grecques.

Ils voyageaient de Turquie lorsque leur navire s’est renversé par gros temps pendant la nuit entre les îles d’Eubée et d’Andros.

Les garde-côtes ont déclaré mardi que neuf hommes avaient été retrouvés sur un îlot rocheux inhabité dans le détroit de Kafirea entre les deux îles, situées à l’est d’Athènes.

Les survivants, qui ont été récupérés par un patrouilleur des garde-côtes, ont déclaré aux autorités qu’il y avait environ 68 personnes à bord du voilier lorsqu’il a coulé et qu’ils étaient partis d’Izmir sur la côte turque.

Des vents violents ont entravé les efforts de sauvetage, ont indiqué les garde-côtes. L’étendue d’eau où le bateau a coulé est notoirement perfide, avec même des vents légers qui soulèvent une mer agitée.

Des images de l’opération de sauvetage publiées sur YouTube par les garde-côtes helléniques montraient un petit groupe de personnes debout sur des rochers sous une falaise appelant à l’aide, et d’autres images montraient des vagues s’écraser sur le patrouilleur pendant la recherche et le sauvetage nocturnes.

L’une des photos montrait les survivants enveloppés dans des couvertures en aluminium d’urgence assis sur le pont du patrouilleur.

Les autorités ont été alertées par un appel de détresse dans les premières heures de mardi de la part de passagers disant que le bateau était en difficulté, mais elles n’ont pas donné de localisation.

Le temps dans la région était particulièrement rude, avec des vents violents. La garde côtière a déclaré qu’un hélicoptère, un patrouilleur et deux navires à proximité ont participé à l’opération de recherche et de sauvetage.

Une opération distincte est en cours depuis lundi au large de l’île égéenne orientale de Samos pour huit personnes portées disparues après qu’un canot pneumatique transportant migrants renversé.

Quatre survivants ont été secourus lundi. Un avion et un patrouilleur des garde-côtes, deux navires à proximité et un navire de l’agence européenne de patrouille des frontières Frontex ont participé aux recherches.

Des milliers de personnes fuyant l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient tentent d’entrer dans l’Union européenne par Grèce chaque année.

La plupart effectuent la traversée courte et souvent dangereuse de la côte turque vers les îles grecques voisines dans des canots pneumatiques.

D’autres tentent de contourner la Grèce dans des voiliers et des yachts surpeuplés se dirigeant directement vers l’Italie.

Plus tôt ce mois-ci, au moins 27 personnes se sont noyées dans deux incidents distincts. Dans l’un, 18 personnes sont mortes lorsque un bateau parti de Turquie a coulé au large de l’île de Lesbostandis que dans l’autre, un yacht transportant environ 100 personnes a coulé dans un coup de vent, tuant au moins neuf personnes et faisant six disparus.