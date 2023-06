Recherche d’un sous-marin du Titanic : le destin des passagers disparus du submersible Titan pourrait reposer sur un seul homme | Nouvelles du monde

Si le submersible aujourd’hui disparu dans les mers glacées de l’Atlantique Nord est toujours intact, le sort des cinq hommes à l’intérieur pourrait reposer sur un membre d’équipage – un marin français très expérimenté appelé Paul-Henri Nargeolet.

Nargeolet connaît la mer – l’homme de 77 ans a passé deux décennies dans la marine française, servant comme scaphandrier, démineur sous-marin et pilote de sous-marin.

Il connaît aussi le Titanic – peut-être mieux que quiconque sur Terre.

Il a participé à quelque 35 plongées vers le lieu de repos du paquebot condamné et dirige une entreprise qui détient les droits de sauvetage et expose des artefacts lors d’expositions spéciales.

Ce célèbre marin a de nombreux amis et admirateurs, parmi lesquels un marin appelé Jose Paulo Viera da Silva.

« Ce serait dommage que nous perdions cet homme », déclare Jose da Silva





Ce capitaine portugais, qui a piloté des pétroliers et des navires marchands pendant plus de 30 ans, connaît bien Nargeolet – et il respecte ses connaissances et son culot.

« Vous pouvez voir qu’il est très expérimenté. Quand il [conducts] missions en mer, il n’a pas de problèmes et je crois qu’il sera l’une des solutions à cette situation. »

Selon les Portugais, Nargeolet s’appuiera sur les leçons tirées d’une vie à la fois sur et sous la mer.

« Pensez-vous qu’il pourrait trouver une solution à cela? » J’ai demandé.

« Je pense qu’il va aider, bien sûr. Je pense qu’il peut [work with] les autres personnes à bord afin qu’ils puissent avoir une bonne attente de remonter à la surface. »

Les cinq hommes à bord. (Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche) Paul-Henri Nargeolet, Stockton Rush, Hamish Harding, Suleman Dawood et Shahzada Dawood





« Vous croyez que, même maintenant, avec l’épuisement des réserves d’oxygène sur [the submersible] Titan ? » ai-je demandé.

« Oui je [will] croyez-le jusqu’au dernier moment. Ce serait dommage si nous perdions cet homme. »

Da Silva était le capitaine du bateau de ravitaillement qui a emmené Nargeolet et son équipage sur le site du Titanic en 2010.

Lorsque le Français et son équipage ont atteint le Titanic, à environ quatre kilomètres sous la surface, ils ont été impliqués dans un incident qui a failli leur coûter la vie. Cependant, da Silva se souvient que Nargeolet a gardé son sang-froid.

« L’équipe à bord à ce moment-là était très expérimentée mais le [submersible] coincé sur un morceau du Titanic.

« Nous avons dû faire beaucoup de manœuvres pour le ramener. Il s’est retrouvé coincé dans l’épave – c’était le pire et tout le monde avait peur qu’on le perde. »

Il faudrait une personne spéciale pour survivre à cette épreuve mais le capitaine da Silva dit que si quelqu’un peut y arriver, c’est bien Paul-Henri Nargeolet.

« C’est une personne très calme, donc je pense qu’il peut garder les autres calmes car il est important d’économiser de l’oxygène et non [make] tout effort.

« Ce n’est pas facile bien sûr mais c’est une personne calme et je pense qu’il sera un leader pour les gens qui se retrouvent là-bas. »