Une sœur et une tante de deux passagers à bord du submersible Titan disparu ont déclaré que le « seul objectif » de la famille était leur sauvetage.

Sabrina Dawood – la sœur de l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood, 48 ans, qui est passagère avec son fils de 19 ans, Suleman – a reconnu l’intérêt mondial à retrouver ses proches.

Recherche de sous-marins du Titanic – en direct : Cognement capté par les appareils sonar

S’adressant à Sky News, elle a déclaré: « Nous sommes profondément reconnaissants des efforts des agences de presse en cette période difficile; votre couverture constante du submersible Titan manquant joue sans aucun doute un rôle important dans la capacité du monde à accéder aux mises à jour pertinentes sur la question.

« Pour le moment, le seul objectif de la famille Dawood est le sauvetage de nos bien-aimés Shahzada et Suleman Dawood et nous ne pouvons répondre à aucune question ou commentaire pour le moment.

« Nous sommes convaincus que la famille bénéficiera de la vie privée alors que nous faisons face à cette crise.

« Puissent Shahzada et Suleman nous revenir sains et saufs.

« Nous sommes sûrs qu’ils seraient aussi émus que nous par le soutien de la communauté mondiale pendant cette période difficile. »

Les Dawood appartiennent à l’une des familles les plus en vue du Pakistan dont l’entreprise investit à travers le pays dans l’agriculture, les industries et le secteur de la santé.

Shahzada et Suleman Dawood sont tous deux citoyens britanniques.

L’homme d’affaires basé au Royaume-Uni est également administrateur du SETI Institute, une organisation à but non lucratif de la Silicon Valley travaillant dans l’exploration spatiale.

Les Dawood sont deux des cinq passagers du petit submersible exploité par OceanGate – une société basée aux États-Unis qui propose des submersibles avec équipage pour l’industrie, la recherche et l’exploration.

(LR) Paul-Henry Nargeolet, Hamish Harding et Stockton Rush





Parmi les autres passagers figurent le milliardaire britannique Hamish Harding58 ans, PDG et fondateur d’OceanGate Inc Stockton Rush et Paul-Henri Nargeolet, un ancien commandant qui a servi dans la marine française pendant 25 ans.

Les billets pour une expédition comme celle-ci coûtent 250 000 $ (195 000 £) pour un voyage de huit jours comprenant des plongées sur l’épave.

Le contact avec le navire aurait été perdu environ une heure et 45 minutes après son immersion dimanche dans l’Atlantique.

L’éloignement et la profondeur rendent la mission de sauvetage particulièrement difficile.

Des navires et des avions américains et canadiens sont impliqués, mais on ne sait toujours pas si le Titan est toujours sous l’eau ou s’il a fait surface et n’a pas pu communiquer.

Le Dr David Gallo, qui décrit le pilote du Titan, M. Nargeolet, comme son « meilleur ami », a déclaré que la chronologie suggère que quelque chose s’est passé « au milieu de l’eau ».

Le pire scénario est « probablement un effondrement – une implosion catastrophique du sous-marin lui-même qui serait horrible », a déclaré le Dr Gallo à Sky News.