Recherche d’un professeur d’école primaire disparu qui a disparu d’un hôtel du New Jersey il y a trois semaines

Les autorités du New Jersey recherchent un enseignant du primaire qui a disparu d’un hôtel début juin.

Lara Emanuele, 46 ans, est enseignante à l’école primaire Alexander Hamilton à Morristown, New Jersey.

Elle a été vue pour la dernière fois le 7 juin à Roxbury, mais sa voiture a été retrouvée le lendemain matin dans un Holiday Inn Express à Mount Arlington, à quelques kilomètres de chez elle.

Une vidéo de surveillance du parking de l’hôtel montre Mme Emanuele garant son véhicule et sortant de la voiture mais n’entrant jamais à l’intérieur de l’hôtel, a déclaré un employé du Holiday Inn à CBS News.

Depuis lors, les autorités locales et étatiques ont mené des efforts coordonnés de recherche de l’enseignant disparu dans la zone proche de l’hôtel.

Le service de police de Roxbury, le bureau du shérif du comté de Morris, le bureau de l’aviation de la police de l’État du New Jersey, le service de recherche et de sauvetage du New Jersey et le bureau du procureur du comté de Morris sont tous impliqués dans la recherche.

La zone entourant l’hôtel, connue sous le nom de Berkshire Valley State Wildlife Management Area, est décrit comme « fortement boisé ».

Le 12 juin, le procureur du comté de Morris, Robert J Carroll, a demandé au public d’autoriser les forces de l’ordre et des civils formés à effectuer la recherche, car toute ingérence pourrait rendre plus difficile le suivi de l’emplacement de Mme Emanuele.

« En ce moment, nous demandons que le public s’appuie sur les forces de l’ordre et sur des civils formés pour continuer à gérer la recherche », a déclaré M. Carroll.

«La zone de recherche est composée d’un terrain fortement boisé et il y a des zones qui peuvent avoir une faune dangereuse. Des chiens K-9 entraînés utilisés pour suivre dans la zone de recherche et la présence d’individus inconnus dans cette zone pourraient avoir un impact sur les efforts de recherche.

M. Carroll a assuré au public que « toutes les capacités disponibles pour les forces de l’ordre sont utilisées ».

Les autorités du bureau du shérif du comté de Morris ont indiqué que la disparition de Mme Emanuele n’est pas considérée comme suspecte pour le moment.

Sur Facebook, son mari Brian Emanuele a republié un message du bureau du procureur du comté de Morris demandant de l’aide pour la retrouver.

Toute personne disposant d’informations relatives à l’emplacement de Mme Emanuele ou à l’enquête est encouragée à contacter le service de police de Roxbury au 973-448-2100 ou le détective sur appel de l’unité des personnes disparues du bureau du procureur du comté de Morris via le centre de communication du comté de Morris au 973-285- 2900.