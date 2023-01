Recherche d’un emploi? Vous cherchez à embaucher? Cette ressource gratuite du comté de Will peut vous aider. – Section locale de Shaw

Michelle Stiff n’oubliera jamais le réveillon de Noël quand elle avait 16 ans.

Stiff était dans un magasin avec sa mère, une mère célibataire, lorsque la mère de Stiff a eu un accident vasculaire cérébral et est décédée. Stiff a non seulement perdu son dernier parent – ​​ses plans pour l’avenir ont été déracinés.

Stiff est maintenant directeur de la division des services de main-d’œuvre du comté de Will. Et Stiff veut que la communauté sache que des programmes sont disponibles dans le comté de Will pour aider les personnes au chômage à retourner au travail et à gagner leur vie. En fait, un programme similaire pour les jeunes à Chicago lorsque Stiff avait 20 ans l’a aidée à se mettre sur la voie du succès.

“Le programme a changé ma vie”, a déclaré Stiff. “Et j’espère que nous pourrons le faire pour d’autres personnes.”

Stiff a déclaré que la division des services de main-d’œuvre du comté de Will dispose d’un système intégré qui fournit une variété de services en collaboration avec des partenaires pour aider les demandeurs d’emploi et les entreprises. Un coup d’œil rapide sur le site Web de la division des services de main-d’œuvre du comté de Will montre des pages et des pages de ressources.

Par exemple, sa salle de ressources dispose d’un laboratoire informatique ouvert avec 11 ordinateurs, un photocopieur et un télécopieur, un logiciel pour aider à l’élaboration de CV et aux compétences de saisie au clavier et l’aide du personnel pour aider à créer et réviser des CV. Réservez une place en composant le 815-727-4444 et en appuyant sur le « 0 ».

Des laboratoires informatiques sont vus mercredi au nouvel emplacement du centre de main-d’œuvre du comté de Will à Joliet. (Félix Sarver)

Des ateliers gratuits sont disponibles dans une variété de domaines, y compris la recherche d’emploi, Microsoft PowerPoint, le réseautage, Microsoft Word, le développement de CV, Microsoft Excel, la préparation aux entretiens et LinkedIn.

“Tu peux [also] apprenez comment transférer vos compétences d’une industrie à une autre et comment rechercher des emplois en ligne », a déclaré Stiff.

De nombreux ateliers sont offerts en personne et à distance. Accédez à distance à des ateliers à distance via la division des services de main-d’œuvre du comté de Will la page Facebook.

L’une des raisons pour lesquelles Michelle Stiff (à droite) est si passionnée par son rôle de directrice de la division des services de main-d’œuvre du comté de Will est qu’un programme similaire à certains proposés par Workforce a changé la vie de Stiff lorsqu’elle avait 20 ans. Stiff est photographié avec Caroline Portlock, directeur de l’Office d’investissement dans la main-d’œuvre. (Photo fournie)

Demandeurs d’emploi.

Vous ne pouvez pas vous rendre à l’emplacement principal de la division des services de main-d’œuvre du comté de Will au 2400 Glenwood Ave. à Joliet ? Visitez le Mobile Workforce Center, qui se rend à divers endroits du comté de Will, cinq jours par semaine. Pour un calendrier mensuel, visitez jobs4people.org/job-seekers/mobile-workforce-center.

Stiff a déclaré que l’emplacement du centre-ville de Joliet du Mobile Workforce Center vient de commencer en septembre et voit en moyenne 15 à 20 personnes chaque mois. Les sites ne sont pas choisis au hasard.

“Nous avons examiné les données sur le chômage par code postal pour déterminer le plus grand besoin”, a déclaré Stiff.

Parfois, les gens sortent exprès. Et certains voient au hasard le “gros camping-car” assis dans un parking, a déclaré Stiff.

“Juste par curiosité, ils se renseignent sur nos services et sur ce que nous faisons”, a déclaré Stiff.

Le babillard d’emplois propose des offres d’entreprises du comté de Will à la recherche de candidats qualifiés. Accédez au tableau des offres d’emploi sur jobs4people.org/job-seekers/job-board.

D’autres offres d’emploi sont disponibles sur IlIllinoisJobLink.com du Département de la sécurité de l’emploi de l’État de l’Illinois. Accédez à une brochure sur jobs4people.org/media/1879/ides-ijl-job-seekers-brochure.pdf.

Les demandeurs d’emploi peuvent également rencontrer un planificateur de carrière ou un rédacteur de curriculum vitae professionnel certifié en envoyant un courriel à careerservices@jobs4people.org ou en appelant le 815-727-4444 et en appuyant sur « 0 ».

La division des services de la main-d’œuvre du comté de Will a organisé des salons de l’emploi hebdomadaires avant le début de la pandémie et commence progressivement à les organiser à nouveau. Il a organisé son premier salon de l’emploi pour les personnes handicapées le 2 novembre et en organisera un autre le 25 janvier à Francfort, a déclaré Stiff.

Le Workforce Center du comté de Will a tenu son premier salon de l’emploi pour les personnes handicapées le 2 novembre. Plus de 110 demandeurs d’emploi et gestionnaires de cas y ont participé, et 12 entreprises y ont participé. (Photo fournie)

Des bourses et une formation en cours d’emploi peuvent également être disponibles pour les personnes souhaitant travailler dans l’un des secteurs suivants : soins de santé, fabrication, technologie professionnelle/financière/informatique ou transport/distribution/logistique, a déclaré Stiff.

Les plans futurs incluent des foires aux ressources spécialisées pour les citoyens de la seconde chance, qui pourraient inclure des informations sur les soins de santé, le logement, la littératie financière et même la radiation, ce qui peut souvent empêcher l’emploi, a-t-elle déclaré.

Les personnes qui “ont un dossier font partie des employés les plus engagés et les plus dévoués” et les entreprises commencent à s’en rendre compte, a déclaré Stiff.

“Je crois que les gens veulent changer”, a déclaré Stiff. « Parfois, les gens font des erreurs lorsqu’ils sont jeunes et ne veulent pas continuer sur cette voie. Mais maintenant, ils ont ce record. Donc, si on leur donne une opportunité, je pense qu’ils veulent faire leurs preuves.

Stiff a déclaré que 11 personnes qui ont suivi certains des programmes au cours des huit à neuf derniers mois ont été des citoyens de la seconde chance.

“Et certains d’entre eux se sont qualifiés pour des bourses d’études”, a déclaré Stiff.

Les demandeurs d’emploi peuvent également se procurer une «foire de l’emploi dans un sac» (listes d’emplois du comté de Will et ressources pour les demandeurs d’emploi) le mercredi. Pour plus d’informations, appelez le 815-727-4444 et appuyez sur “0”.

Les personnes sans emploi et sans abri pourraient également être éligibles à certains programmes, a déclaré Stiff. Des cours d’alphabétisation pour adultes sont également disponibles. Bien trop souvent, la communauté n’est souvent pas au courant de ces programmes, a déclaré Stiff.

“Nous sommes toujours en train de réfléchir avec notre équipe pour trouver des moyens plus innovants de promouvoir et d’attirer de nouvelles personnes”, a déclaré Stiff. « Nous envoyons des e-mails aux personnes qui nous connaissent déjà. Mais comment pouvons-nous atteindre les gens qui ne nous connaissent pas ? »

Entreprises

Les entreprises peuvent publier gratuitement des offres d’emploi sur le site d’emploi. Les utilisateurs enregistrés peuvent consulter et répondre aux CV des demandeurs d’emploi.

Le programme de formation en cours d’emploi offre des remboursements aux entreprises lors de la formation de nouveaux employés. Des subventions pour former les employés existants sont également disponibles. Pour plus d’informations sur ces deux programmes, contactez Mary Gajcak au 815-727-5679 ou mgajcak@willcountyillinois.com

L’histoire de Rigid

Stiff a déclaré qu’elle était allée vivre avec sa famille après la mort de sa mère, passant d’une vie juste avec sa mère à une maison avec “neuf ou 10 personnes”. À 20 ans, Stiff a abandonné l’université parce qu’elle n’en avait pas les moyens.

“C’est pourquoi je suis rentré à la maison”, a déclaré Stiff. “J’étais juste perdu.”

Un ami a parlé à Stiff du programme Chicago Jobs for Youth. Stiff a passé une évaluation, a trouvé qu’elle était qualifiée et, à la suite de ce programme, a travaillé pour un cabinet comptable pendant de nombreuses années.

“Après avoir travaillé, je voulais redonner parce que j’étais tellement reconnaissant de cette opportunité”, a déclaré Stiff. « J’étais très bon en maths, alors je suis retourné pour encadrer des jeunes qui faisaient leur GED. J’irais pendant ma pause déjeuner et je les aiderais.

Stiff est ensuite retourné à l’université et a étudié l’éducation. Elle a travaillé comme éducatrice pendant 15 ans. Lorsque Stiff a vu que la division des services de main-d’œuvre du comté de Will cherchait un directeur, Stiff a su que c’était le travail pour elle.

“C’était le seul poste pour lequel j’ai postulé”, a déclaré Stiff.

Stiff a déclaré qu’elle partageait souvent son histoire avec ses élèves. Elle leur a dit qu’ils ne sont pas le produit de leur environnement ; ils ont des options et des choix.

“Vous pouvez choisir d’être une victime ou un vainqueur”, a déclaré Stiff. « J’ai choisi de ne pas être une victime.

L’une des raisons pour lesquelles Michelle Stiff est si passionnée par son rôle de directrice de la division des services de main-d’œuvre du comté de Will est qu’un programme similaire à certains proposés par Workforce a changé la vie de Stiff lorsqu’elle avait 20 ans. (Photo fournie)

Pour plus d’informations, des ressources et des programmes, visitez jobs4people.org ou appelez le 815-727-4444.