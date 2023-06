Recherche du sous-marin OceanGate manquant près de l’épave du Titanic avec un robot en haute mer scannant le fond de l’océan

Mise à jour: La garde côtière américaine a déclaré qu’un robot en haute mer avait découvert un « champ de débris » dans la zone de recherche. Lis le le dernier ici. Notre histoire précédente est ci-dessous.

La recherche effrénée près du site de l’épave du Titanic pour le submersible qui a disparu transportant cinq personnes s’est accéléré et agrandi jeudi avec deux navires déployant des robots en haute mer – et au moins un des robots a déjà atteint le fond de l’océan, ont déclaré des responsables.

Les garde-côtes américains ont déclaré dans un tweet que le navire français L’Atalante avait atteint la zone et déployé son ROV, ou véhicule télécommandé. La Garde côtière a également déclaré que le navire canadien Horizon Arctic avait déployé un ROV « qui a atteint le fond de la mer et a commencé sa recherche du sous-marin manquant ».

La Garde côtière a ajouté que les vents dans la région étaient à 14 mph avec des rafales jusqu’à 19 mph. Il y avait des houles atteignant jusqu’à cinq pieds et la température de l’air était de 50° Fahrenheit.

Il n’y a eu aucun contact confirmé du submersible Titan d’OceanGate Expeditions depuis qu’il a perdu le contact avec son navire de soutien dimanche matin, mais les avions de recherche bruits de claquement détectés à des intervalles d’environ une demi-heure mardi et mercredi, qui, selon eux, venaient de sous l’eau.

Cinq personnes sont dans le sous-marindont trois touristes, un explorateur français chevronné et le propriétaire d’OceanGate Stockton Rush, qui pilotait le sous-marin.

Les équipes de recherche espéraient encore jeudi matin qu’elles pourraient retrouver les cinq personnes vivantes à bord du submersible Titan, mais alors que la zone de recherche s’étendait à environ le double de la taille du Connecticut, la crainte grandissait que l’oxygène dans le navire soit déjà épuisé.

Yasin Demirci/Agence Anadolu via Getty Images

On pense que le Titan a transporté suffisamment d’oxygène pour durer 96 heures, ce qui signifie qu’il pourrait s’épuiser jeudi matin s’il ne l’a pas déjà fait. Mais le co-fondateur d’OceanGate a déclaré qu’il gardait toujours espoir.

« Aujourd’hui sera une journée critique dans cette mission de recherche et de sauvetage, car les fournitures de survie du sous-marin commencent à s’épuiser », a déclaré Sohnlein dans une déclaration personnelle. publié sur Facebook.

« Je crois fermement que la fenêtre de temps disponible pour leur sauvetage est plus longue que ce que la plupart des gens pensent », a écrit Sohnlein. « J’encourage tout le monde à garder espoir de ramener l’équipage en toute sécurité. »

Les sauveteurs se sont concentrés sur une région éloignée de l’Atlantique Nord où les bruits de claquement sous-marins ont été détectés.

« Nous cherchons où sont les bruits. C’est tout ce que nous pouvons faire à ce stade », a déclaré mercredi le capitaine des garde-côtes américains Jamie Fredrick, soulignant qu’il s’agissait toujours « d’une mission de recherche et de sauvetage – à 100% ».

Il n’y a eu aucun autre rapport jeudi de bruits détectés sous l’eau, et bien qu’il y ait eu de nombreuses questions, il ne faisait aucun doute que le temps et l’oxygène manquaient.



Garde-côtes : la recherche du sous-marin disparu du Titanic reste une opération de sauvetage 21:22

« Dans tout cas de recherche et de sauvetage, vous examinez tous les différents facteurs », a déclaré Fredrick à CBS News. « Combien de temps nous avons cherché, la capacité de survie, l’oxygène à bord – c’est une sorte d’ensemble complexe de données que nous examinons, mais encore une fois, il y a plus qu’un seul élément et en ce moment nous nous concentrons sur la recherche. ”

D’autres navires et équipements de sauvetage se joignaient à l’effort, mais la recherche du Titan de 21 pieds de long dans des conditions presque glaciales et noires sur le fond marin dans une zone avec des profondeurs allant jusqu’à 2,5 milles est sans aucun doute difficile.

« Si j’étais un membre de la famille, je garderais espoir », a déclaré le capitaine David Marquet, qui commandait le sous-marin de la marine américaine USS Santa Fe, à CBS News. « Mais les gens ne reviennent généralement pas du fond de l’océan. »

Il a dit qu’il était « de mauvais augure » qu’il n’y ait eu aucune communication du Titan depuis tôt dimanche.

« C’est un signal que l’équipage est incapable », a-t-il dit à propos du sous-marin, qui s’appuyait apparemment sur de simples messages texte pour communiquer avec son navire de soutien à la surface pendant les plongées.



Un ancien passager du Titan décrit un voyage sous-marin à bord d’un sous-marin 04:37

« C’est une organisation commerciale », a déclaré Marquet. «Ils essaient d’être vraiment innovants et à la pointe… sur nos sous-marins, nous aurions plus d’appareils… mais nous avons un sous-marin nucléaire qui coûte 2 milliards de dollars. Donc, nous avons le luxe d’avoir toutes ces sortes de choses.

OceanGate a fait l’objet de critiques pendant des années pour son approche apparemment non conformiste de l’exploration en haute mer à haut risque.

« Cette société a décidé d’auto-certifier » son submersible, a déclaré à CBS News l’ingénieur Bart Kemper, qui faisait partie de la Marine Technology Society qui avait exprimé ses inquiétudes en 2018. « Il ne suit aucun code et ne suit aucune juridiction. »

Kemper a déclaré que la société avait accepté d’être plus transparente avec ses passagers après que son organisation eut fait part de ses graves préoccupations, mais a continué à exploiter le navire expérimental sans ce que le groupe a qualifié de certification typique pour de tels véhicules sous-marins habités.

Il a déclaré que la communauté mondiale d’explorateurs et d’ingénieurs qui construisent de tels navires non militaires n’avait jamais perdu de submersible auparavant, « et c’est ce que nous avons perdu. Nous l’avons perdu.

« Nous avons eu des échecs, nous avons eu, nous avons eu des décès », a-t-il déclaré. « Mais nous n’avons jamais eu ce type d’incident auparavant. »