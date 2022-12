Recherche désespérée lancée pour une écolière disparue de 13 ans, cousine de l’olympien de l’équipe GB qui a disparu il y a cinq jours

Une recherche DÉSESPÉRÉE a été lancée alors que les inquiétudes grandissent pour la jeune cousine d’une athlète olympique de l’équipe GB après sa disparition.

Lyla-Jane Lake, 13 ans, dont la cousine est la star de l’heptathlon Morgan Lake, a disparu sans laisser de trace il y a cinq jours, laissant la police et sa famille “extrêmement inquiètes” pour son bien-être.

Lyla-Jane Lake, 13 ans, a disparu de son domicile mercredi soir

Le cousin de Lyla est l’heptathlète de l’équipe GB Morgan Lake Crédit : Getty

La famille de Lyla est de plus en plus inquiète depuis que la jeune fille a disparu de son domicile mercredi dernier et a raté les célébrations de Noël.

Une recherche à grande échelle a été lancée dans sa ville natale de Basingstoke, Hampshire, mais n’a trouvé aucune trace d’elle.

La star de l’athlétisme Morgan a publié en ligne exhortant les gens à la contacter pour toute information, tandis que la police a également publié un appel.

La fille disparue est décrite comme métisse et de corpulence moyenne, avec les cheveux et les yeux bruns.

Elle a été vue pour la dernière fois portant une veste Puffa noire, un pantalon de jogging gris et portant un sac Sports Direct.

Son père Nathan Lake a déclaré à Sky News: “Nous l’aimons et elle nous manque tellement. Notre famille élargie est si grande et pourtant aucun d’entre nous n’a eu à ressentir un tel sentiment auparavant.”

Il a ajouté que sa fille est une “fille belle et intelligente” et que la famille a été “désemparée” par sa disparition.

Un porte-parole du Hampshire Constabulary a déclaré: “Lyla a été vue pour la dernière fois mercredi soir à Simmons Walk, Basingstoke vers 22 heures.

“Depuis qu’elle a été portée disparue, les agents ont mené plusieurs enquêtes pour la retrouver. Nous et sa famille sommes extrêmement préoccupés par son bien-être et nous nous tournons maintenant vers le public pour obtenir votre aide.

“On pense qu’elle se trouve toujours dans la région de Basingstoke.”

Il a également exhorté toute personne voyant Lyla à appeler immédiatement le 999 pour le signaler.