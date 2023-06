Recherche désespérée d’une mère et d’un bébé disparus alors que les flics révèlent que « le placenta trouvé dans un parc est probablement humain »

Les COPS ont lancé une recherche désespérée d’une mère disparue et de son bébé après avoir révélé qu’un « placenta » trouvé dans un parc est « probablement humain ».

Mercredi, l’écolier Jamie Clarke, 15 ans, a fait la découverte choquante sur un chemin en se rendant à l’école à Southampton.

Des équipes de recherche et de sauvetage ont été mobilisées pour aider à retrouver la mère disparue 1 crédit

Un placenta humain aurait été trouvé dans le parc 1 crédit

Jamie, un élève de 9e année du lycée Upper Shirley, était avec deux copains quand il a vu quelque chose d’inhabituel sur le bord du chemin.

S’adressant au Daily Echo, Jamie, 15 ans, a déclaré: «Je descendais le chemin pour rencontrer mon compagnon.

« Nous avons vu un ballon de football près de la brousse et sommes allés le chercher et quand nous revenions sur la route, c’est là que je l’ai vu.

« Au début, je pensais que c’était un peu un animal, mais quand nous l’avons vu, ça ne ressemblait pas à un animal. Ça n’y ressemblait pas, c’était trop grand alors nous avons décidé d’appeler la police.

Les flics ont maintenant révélé qu’une sonde a « indiqué que cette découverte était un placenta humain ».

La force a déclaré qu’il n’y avait pas d’enquête sur un crime, mais les officiers exhortent la mère disparue à se manifester.

Ils veulent confirmer que la mère et le nouveau-né sont en sécurité.

Des chiens pisteurs ont été appelés dans le parc, des agents faisant du porte-à-porte.

Et des drones ont été envoyés dans le ciel pour survoler le parc.

L’inspecteur en chef de Southampton, Marcus Kennedy, a déclaré: « Maintenant que nous avons des conclusions préliminaires indiquant que cette découverte est un placenta humain, nous restons de plus en plus préoccupés par le bien-être de la mère et de l’enfant.

« Je comprends que cela doit être une période très pénible pour vous et que vous pouvez avoir peur, mais nous voulons nous assurer que vous recevez l’aide et les soins appropriés, alors veuillez nous contacter.

« Nous aimerions également parler à toute personne qui a des inquiétudes au sujet d’une personne qui a récemment été enceinte, qui, selon vous, pourrait avoir été enceinte ou avoir accouché récemment sans soutien.

« Toute personne qui nous contacte peut nous parler en toute confiance. Notre priorité absolue est de veiller à ce que la mère et l’enfant reçoivent l’assistance dont ils ont besoin.

« Les agents resteront dans la zone du parc Holly Brook pour le moment. Si vous avez des inquiétudes, aussi insignifiantes que vous puissiez les croire, n’hésitez pas à contacter un officier ou à nous contacter. »

Toute personne ayant des informations doit appeler le 101 en citant la référence 44230246419.

La mère de Jamie, Kerry Metcalf, 39 ans, a depuis félicité son fils pour avoir sonné l’alarme.

Elle a déclaré: « C’étaient trois gars qui ne savaient pas vraiment ce que c’était mais qui ont fait ce qu’il fallait.

« Vous n’avez pas beaucoup de jeunes de 15 ans qui feraient cela et j’aime penser que ce qu’il a fait aidera la mère.

« En tant que mère, vous pensez qu’il y a une mère qui a fait ça parce qu’elle n’avait pas l’aide dont elle avait besoin. C’est déchirant. »