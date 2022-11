Recherche désespérée d’une fille de 13 ans qui a disparu de l’école dans son uniforme

Les COPS ont lancé une recherche désespérée d’une jeune fille de 13 ans qui a disparu de l’école dans son uniforme.

La police lance un appel à l’aide pour retrouver l’adolescente, nommée Paige, qui a été portée disparue après avoir quitté l’école à Lincoln.

Paige a été portée disparue après avoir quitté son école à Lincoln Crédit : MEN Media

Elle n’a pas réussi à rentrer chez elle à l’heure habituelle après avoir fréquenté l’école dans le quartier de Swanpool de la ville hier, jeudi 10 novembre.

Les agents ont ajouté que Paige avait été vue pour la dernière fois par un ami quittant l’école vers 14 h 45.

Paige est décrite comme mesurant environ 5 pieds 7 pouces, de taille mince, avec des cheveux bruns mi-longs et des yeux verts.

On pense qu’elle porte toujours son uniforme scolaire composé d’un blazer noir, d’une chemise blanche et d’un pantalon noir, avec un manteau matelassé noir à capuche en fourrure et portant un sac à dos noir avec le logo et le texte Adidas.

La police du Lincolnshire a partagé une image de Paige sur ses réseaux sociaux aux premières heures de la matinée.

Quiconque l’a vue ou sait où elle pourrait se trouver doit contacter la police dès que possible au 101 en citant le numéro de référence de l’incident 506 du 10/11/2022.