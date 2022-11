Recherche désespérée d’une fille de 10 ans portée disparue à Oldham

La POLICE recherche désespérément une fille de 10 ans qui a disparu d’Oldham.

Le jeune, qui n’a été nommé que Remi, est décrit comme une race mixte et mesure environ 4 pieds 3 pouces avec une silhouette mince.

Rémi a été vu pour la dernière fois portant un pull jaune, un manteau à bulles noir, des bottes noires et un sac à dos gris.

Cependant, la police n’a pas précisé quand elle a été vue pour la dernière fois.

Les agents ont déclaré qu’ils pensaient qu’elle se trouverait dans les régions de Higginshaw ou de Derker.

Un message sur la page Facebook de la police du Grand Manchester disait: “#APPEL | Pouvez-vous aider la police à retrouver un Remi disparu de #Oldham.

“On pense que Remi se trouve dans le quartier #Higginshaw / #Derker d’Oldham.

“Elle est décrite comme âgée de 10 ans, métisse, 4 pieds 3 pouces, mince, afro brun foncé, les cheveux éraflés en chignon.

“Elle a été vue pour la dernière fois portant un pull jaune, un manteau bulle noir, des bottes noires et un sac à dos gris.

“Les agents sont de plus en plus préoccupés par Remi et veulent s’assurer qu’elle est en sécurité et en bonne santé.

“Quiconque ayant des informations sur les allées et venues de Remi doit contacter la police au 101.”