Recherche désespérée d’une adolescente de 17 ans disparue et de son bébé de six semaines qui a disparu à Derby

La POLICE a lancé une recherche désespérée d’une adolescente disparue et de son bébé de six semaines.

Kacey, 17 ans, et son enfant ont été portés disparus d’une propriété dans le quartier de Mill Lane à Hilton, Derby, peu après 16 h 45 jeudi.

L’adolescent est décrit par la police comme ayant des cheveux châtain foncé jusqu’aux épaules et portait un jean bleu, un t-shirt court blanc et des baskets grises.

Kacey a des liens avec la région de Mackworth à Derby et Skegness dans le Lincolnshire.

Un porte-parole de la police du Derbyshire a déclaré: «

Nous sommes de plus en plus inquiets pour la sécurité d’un adolescent et d’un bébé qui ont été vus pour la dernière fois dans le quartier Hilton de Derby.

Quiconque a vu Kacey ou sait où elle pourrait se trouver est invité à nous contacter, en citant le numéro de référence 23*402058. »