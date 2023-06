Recherche désespérée d’un sous-marin près du Titanic avec environ 40 heures d’oxygène restantes

Les équipes de sauvetage ont cherché frénétiquement pour trouver un submersible touristique qui avait disparu près de l’épave du Titanic avec cinq personnes à bord.

Selon les autorités, sur la base des rapports initiaux, il y a environ 40 heures d’air respirable dans le sous-marin qui a la capacité de contenir jusqu’à 96 heures d’oxygène.

Le submersible transportait trois passagers payants – le milliardaire britannique Hamish Harding et le magnat pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman.

Les équipes de sauvetage ont couru contre la montre mardi pour trouver un submersible touristique en plongée profonde qui a disparu près de l’épave du Titanic avec cinq personnes à bord et environ 40 heures d’oxygène restantes.

Toute communication a été perdue avec l’engin Titan de 6,5 mètres lors d’une descente dimanche vers le Titanic, qui se trouve à près de quatre kilomètres sous la surface de l’Atlantique Nord.

Le submersible transportait trois passagers payants – le milliardaire britannique Hamish Harding et le magnat pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman.

Les garde-côtes américains et canadiens ont déployé des navires et des avions dans une recherche intensive du navire, qui tentait de plonger près de l’épave du Titanic au large de Terre-Neuve, au Canada.

Le capitaine des garde-côtes Jamie Frederick a déclaré aux journalistes que les efforts de sauvetage, qui couvraient une zone plus grande que l’État américain du Connecticut, « n’ont donné aucun résultat ».

REGARDER | Des navires et des avions recherchent un sous-marin qui a disparu lors d’un voyage vers l’épave du Titanic

« Il reste environ 40 heures d’air respirable sur la base de ce rapport initial », a-t-il déclaré, faisant référence à la capacité du sous-marin à contenir jusqu’à 96 heures d’oxygène.

Un avion P-3 du Canada a largué des bouées sonar dans la zone de l’épave du Titanic pour écouter tout son provenant du petit sous-marin.

La recherche, initialement limitée à la surface de l’océan, s’est étendue mardi sous l’eau.

L’institut océanographique français a déclaré qu’il envoyait un robot sous-marin en haute mer pour aider les efforts.

Dans un message Instagram publié juste avant la plongée, Harding a déclaré qu’une fenêtre de mission s’était ouverte après des jours de mauvais temps. Parmi l’équipage qu’il a nommé se trouvait Paul-Henry Nargeolet, un plongeur chevronné et expert de l’épave du Titanic.

LIRE | Ce que l’on sait du sous-marin disparu du Titanic

Selon des informations non confirmées, la cinquième personne à bord était Stockton Rush, le PDG d’OceanGate Expeditions, qui gère les plongées touristiques.

Le Titan a perdu le contact avec la surface moins de deux heures après sa descente, selon les autorités.

« Nous explorons et mobilisons toutes les options pour ramener l’équipage en toute sécurité. Nous nous concentrons entièrement sur les membres d’équipage du submersible et leurs familles », a déclaré OceanGate dans un communiqué.

Mike Reiss, un écrivain de télévision américain qui a visité l’épave du Titanic sur le même sous-marin l’année dernière, a déclaré à la BBC que l’expérience était désorientante. La pression à cette profondeur, mesurée en atmosphères, est 400 fois supérieure à ce qu’elle est au niveau de la mer.

Reiss a dit :

La boussole a immédiatement cessé de fonctionner et ne faisait que tourner sur elle-même. Nous avons donc dû nous débattre aveuglément au fond de l’océan, sachant que le Titanic était quelque part là-bas.

Explorateurs légendaires

Il a déclaré à la BBC que tout le monde était conscient des dangers. « Vous signez une renonciation avant de monter et elle mentionne la mort trois fois différentes sur la première page »

OceanGate Expeditions facture 250 000 $ pour un siège sur le Titan.

Harding, un aviateur de 58 ans, touriste spatial et président d’Action Aviation, n’est pas étranger aux bouffonneries casse-cou et a trois records du monde Guinness à son nom.

Il y a un an, il est devenu un touriste spatial par le biais de la société Blue Origin du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos.

Dans sa publication Instagram, Harding a déclaré à quel point il était fier de faire partie de la dernière mission.

« En raison du pire hiver à Terre-Neuve en 40 ans, cette mission sera probablement la première et la seule mission habitée vers le Titanic en 2023 », a-t-il écrit.

« L’équipe du sous-marin compte quelques explorateurs légendaires, dont certains ont effectué plus de 30 plongées sur le RMS Titanic depuis les années 1980, dont PH Nargeolet », ajoute le message.

Shahzada et Suleman Dawood sont issus de l’une des familles les plus riches du Pakistan qui dirige une société d’investissement et de portefeuille dont le siège est à Karachi.

Shahzada est le vice-président de la filiale Engro, qui a un éventail d’investissements dans l’énergie, l’agriculture, la pétrochimie et les télécommunications.

L’heure tourne

Le Titanic a heurté un iceberg et a coulé en 1912 lors de son voyage inaugural de l’Angleterre à New York avec 2 224 passagers et membres d’équipage à bord. Plus de 1 500 personnes sont mortes.

Il a été trouvé en 1985 et reste un leurre pour les experts nautiques et les touristes sous-marins.

Sans avoir étudié l’engin perdu lui-même, Alistair Greig, professeur d’ingénierie marine à l’University College de Londres, a suggéré deux scénarios possibles basés sur des images du Titan publiées par la presse.

Il a dit que s’il avait eu un problème électrique ou de communication, il aurait pu refaire surface et rester flottant, « en attendant d’être trouvé » – en gardant à l’esprit que le navire ne peut être déverrouillé que de l’extérieur.

« Un autre scénario est que la coque sous pression a été compromise – une fuite », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Alors le pronostic n’est pas bon. »

Il y a peu de navires capables d’aller jusqu’à la profondeur à laquelle le Titan aurait pu voyager.

« Le temps presse… aller sous l’eau est aussi difficile, sinon plus, que d’aller dans l’espace du point de vue de l’ingénierie », a déclaré Eric Fusil, professeur agrégé à l’Université d’Adélaïde, dans un communiqué.