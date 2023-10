Recherche désespérée d’un garçon de 4 ans disparu de Blackpool portant un « bas de survêtement Man Utd »

La POLICE recherche de toute urgence un garçon de quatre ans porté disparu à Blackpool.

On dit que Gerald est grand pour son âge et qu’il a une cicatrice reconnaissable sur la joue.

Le jeune Gerald est porté disparu à Blackpool et la police tente de retrouver de toute urgence l’enfant de quatre ans.

Le jeune pourrait porter un bas de survêtement de Manchester United et une doudoune Adidas à rayures rouges et bleu marine, a indiqué la police.

Les flics ont déclaré que l’enfant de quatre ans avait également des liens avec l’Écosse et ont demandé à toute personne l’ayant vu de le contacter d’urgence.

La police du Lancashire a déclaré : « Gerald est grand pour son âge et semble avoir environ six ans. Il a les cheveux noirs, les yeux marrons et une petite cicatrice à trois lignes sur la joue gauche.

« Il porte souvent des croco gris avec une bordure rayée verte, un bas de survêtement Adidas Manchester United et une doudoune Adidas à rayures rouges bleu marine. »

Les flics ont poursuivi : « Nous faisons tout ce que nous pouvons pour le retrouver et nous demandons maintenant votre aide.

« Si vous le voyez, veuillez appeler immédiatement le 999. Pour des observations non immédiates ou pour toute information sur l’endroit où se trouve Gerald, envoyez un e-mail à [email protected] ou appelez le 101, en citant le journal 458 du 6 octobre 2023. »