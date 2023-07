Recherche désespérée d’un garçon de 2 ans qui a disparu alors qu’il jouait dans le jardin en vacances avec ses grands-parents dans le sud de la France

Les flics FRANÇAIS ont lancé une recherche désespérée après la disparition d’un garçon de deux ans alors qu’il était en vacances avec ses grands-parents dans le sud de la France.

Le jeune Émile jouait dans le jardin du Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence samedi lorsqu’il a disparu.

Emile a disparu samedi du jardin de ses grands-parents en France

Le garçon a disparu au Vernet samedi 1 crédit

La police française a ratissé la zone à la recherche du garçon disparu Crédit : AFP

François Balique, le maire du Vernet, a déclaré à la télévision française : « La famille s’apprêtait à quitter la maison pour faire une sortie.

« Il a profité de ce moment fugace [of inattention] partir.

« Ses grands-parents ont réalisé qu’il n’était plus là quand ils sont allés le mettre dans la voiture. »

Il a dit qu’il n’y avait aucune suggestion que le garçon ait été enlevé, ajoutant: « C’est un petit village avec une vingtaine de maisons … nous voyons tout.

« Il aurait pu parcourir une certaine distance et peut-être s’être perdu ou se cacher. »

Les grands-parents d’Émile ont alerté les autorités vers 17h15 heure locale.

La disparition du garçon a déclenché une recherche massive alors que policegendarmes et pompiers aux côtés des membres de la famille ont commencé à chercher disparus tout-petit.

Équipes de recherche et de sauvetage utilisant un hélicoptère, des drones et un renifleur chiens ont ratissé la zone mais aucune trace de l’enfant n’a été retrouvée.

Émile, originaire des Bouches-du-Rhône près de Marseille, a été vu par deux personnes lorsqu’il a quitté la maison de ses grands-parents mais ils ont déclaré l’avoir « perdu de vue ».

Les flics ont décrit l’enfant comme 3 pieds de haut avec des yeux bruns et une blonde cheveux et a déclaré qu’il portait un haut jaune, un short blanc à motif vert et des chaussures de randonnée lorsqu’il a disparu.

Ils ont appelé toute personne ayant des informations à se manifester.

La gérante du Bistrot du Vernet Marie-Laure a déclaré à La Provence : « Nous étions en train de préparer le service du soir, quand on nous a annoncé que l’enfant avait disparu.

« Nous sommes tous allés voir ce que nous pouvions faire pour aider le plus rapidement possible.

« Nous avons cherché dans des endroits où il pourrait être, nous l’avons vraiment cherché partout. »

Un hélicoptère, des drones et des chiens renifleurs ont été utilisés dans la recherche du tout-petit 1 crédit