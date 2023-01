Recherche désespérée d’un couple qui a disparu avec un nouveau-né après une panne de voiture sur l’autoroute

La POLICE recherche désespérément un couple qui a disparu avec leur nouveau-né après la panne de leur voiture.

Constance Marten et Mark Gordon avaient laissé la voiture sur la M61 vers 18h30 hier près de Farnworth à Bolton.

Constance Marten a été vue pour la dernière fois sur la M61

Mark Gordon est également retrouvé par la police

La police a déclaré qu’ils avaient ensuite marché en toute sécurité jusqu’au pont d’Anchor Lane, mais qu’ils n’avaient pas été revus depuis.

Ils pensent que Constance a accouché très récemment et que ni elle ni le bébé n’ont été évalués par des professionnels de la santé.

Elle porte un manteau bordeaux et a un accent du sud.

Mark portait des vêtements sombres au moment de la disparition, tandis que le nouveau-né était emmailloté.

La police du Grand Manchester demande maintenant à quiconque voit le couple d’appeler immédiatement le 999.

Michaela Kerr, surintendante en chef de la protection publique de GMP, a déclaré: «En tant que maman, je voudrais lancer un appel direct à Constance.

“Constance, je sais que c’est une période exceptionnellement difficile pour vous et que vous avez probablement peur, mais je vous promets que notre priorité numéro un est la même que la vôtre : assurer la sécurité de votre beau nouveau-né.

“Comme vous le savez, il est vraiment important que vous et votre bébé soyez évalués par des professionnels de la santé dès que possible, veuillez donc contacter les services d’urgence ou vous rendre à l’hôpital le plus proche, où qu’il se trouve.”

Toute personne ayant des informations peut appeler la police au 999 en citant le 2657 05/01/21.