Une recherche désespérée des gagnants de la loterie Mega Millions de mardi soir a été lancée après que le jackpot ait atteint un montant stupéfiant de 297 millions de dollars.

Les numéros gagnants pour le tirage d’hier étaient: 15, 22, 30, 41 et 42. Le Megaball tiré était de 25 avec un Megaplier de 4x.

Les numéros gagnants pour le tirage d’hier étaient: 15, 22, 30, 41 et 42. Le Megaball tiré était de 25 avec un Megaplier de 4x Crédits: Rex

Jusqu’à présent, aucun gagnant ne s’est manifesté, et le prochain jackpot estimé pour le tirage de ce vendredi s’élève actuellement à 319 millions de dollars.

Personne à travers le pays au jackpot de 277 millions de dollars de vendredi dernier. Il n’y avait pas non plus de deuxième prix, des gagnants de 1 million de dollars vendus à l’échelle nationale.

Les numéros gagnants pour le vendredi 23 avril étaient: 04, 28, 29, 30, 60 avec un Mega Ball de 25. Le Megaplier était 3x.

Vingt-deux tickers vendus dans tout le pays vendredi correspondaient à quatre des cinq balles blanches et à la Mega Ball pour le troisième prix de 10 000 $.

Six d’entre eux ont acheté le Megaplier pour 1 $ de plus, ce qui a permis à leurs gains du troisième prix d’une valeur de 30000 $.

Jusqu’à présent, aucun gagnant ne s’est manifesté, et le prochain jackpot estimé pour le tirage de ce vendredi s’élève actuellement à 319 millions de dollars. Crédit: EPA

Le dernier gagnant du gros lot est venu d’un billet à New York le 16 février, remportant une somme de 96 millions de dollars.

C’était le deuxième billet du grand prix vendu cette année civile après un billet vendu au Michigan en janvier pour 1,05 milliard de dollars – le deuxième plus gros jackpot de l’histoire du Mega Millions.

En 2020, il n’y avait que cinq gagnants du jackpot Mega Millions.

La plus grande victoire est survenue le 9 juin lorsqu’un joueur de l’Arizona a décroché 410 millions de dollars.

Les autres gagnants – remontant à 2019 – étaient un billet de 372 millions de dollars vendu dans l’Ohio et un billet de 227 millions de dollars qui a été vendu à Cedar Park, au Texas.

Mega Millions est une loterie multi-états qui a lieu tous les mardis et vendredis soirs, et est l’un des plus grands jeux à jackpot du pays.

Les jackpots du Mega Millions commencent à 20 millions de dollars, et les autres prix paient de 1 million de dollars à 2 millions de dollars ou plus avec un Megaplier.

Le Mega Millions tirera à nouveau le vendredi 30 avril à 23 h HNE.

Le jackpot est actuellement estimé à 319 millions de dollars avec une option au comptant de 218,7 millions de dollars.