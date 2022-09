Recherche désespérée de Brit, 68 ans, porté disparu après avoir été emporté en mer par une marée anormale alors qu’il faisait de la plongée avec tuba avec sa femme au large de Bali

Une opération de recherche et de sauvetage est actuellement en cours pour un Britannique âgé qui a été emporté en mer alors qu’il faisait de la plongée avec sa femme à Bali.

Graham Smith, 68 ans, a disparu alors qu’il faisait de la plongée avec tuba avec sa femme dans les eaux cristallines de la station balnéaire de Blue Lagoon Beach dans la régence de Karangasem sur l’île indonésienne mercredi après-midi.

Graham Smith faisait de la plongée avec tuba au large de la station balnéaire de Blue Lagoon Beach dans la régence de Karangasem lorsqu’il a disparu Crédit : Flash d’information

Une équipe de recherche et de sauvetage de six personnes a été dépêchée pour retrouver Graham Crédit : Flash d’information

L’épouse affolée de Graham, qui n’a pas été identifiée, a informé les autorités locales de sa disparition vers 17h30, une heure après qu’elle aurait elle-même émergé des eaux de la plage et commencé à attendre le retour de son mari.

Une opération de recherche et de sauvetage pour Graham a commencé quelques heures plus tard à 22h25, selon le coordinateur de l’équipe de recherche et de sauvetage de Karangasem, Gusti Ngurah Eka Widnyana.

“La recherche de la victime est toujours menée par une équipe conjointe”, a déclaré Widnyana.

“Pour l’instant, la victime n’a pas été retrouvée.”

C’était après que Widnyana aurait dépêché six membres de l’équipe de sauvetage dans la région dans un hors-bord.

Widnyana a déclaré qu’il espérait que Graham serait retrouvé le plus tôt possible.

Gede Darmada, le chef du bureau du gouvernement de Bali Basarnas, a déclaré aux médias locaux que la zone de recherche du Britannique disparu était divisée en trois sections jeudi.

“La recherche d’hier n’a donné aucun résultat, et aujourd’hui l’opération de recherche et de sauvetage a commencé ce matin”, a déclaré Darmada.

Les responsables locaux ont encouragé les plongeurs à être attentifs aux conditions météorologiques en constante évolution à Bali.

La disparition tragique de Graham survient après qu’une Italienne de 44 ans a miraculeusement survécu à une puissante vague sur la plage de Klungkung en Indonésie en juin.