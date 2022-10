Recherche désespérée alors qu’un avion privé disparaît transportant le millionnaire Rainer Schaller et sa famille alors qu’il volait près du Costa Rica

Une recherche DÉSESPÉRÉE est en cours après qu’un jet privé avec un millionnaire allemand et sa famille à bord a disparu au large des côtes du Costa Rica.

Le fondateur de McFit, Rainer Schaller, 53 ans, aurait été en route du Mexique à Limón avec sa petite amie, Christiane Schikorsky, et leurs enfants Aaron et Finja vendredi soir lorsque leur avion a disparu.

Le fondateur de McFit, Rainer Schaller, aurait été à bord du jet privé Crédit : AFP

Rainer Schaller et sa compagne Christiane Schikorsky Crédit : Getty

Le jet Piaggio 180 transportant Schaller et sa famille a disparu près du Costa Rica (photo d’archives) Crédit : Getty

Un homme du nom de Marcus Kurreck – considéré comme un entraîneur personnel – était également à bord.

Le ministre de la Sécurité publique du Costa Rica, Jorge Torres, a déclaré que l’avion Piaggio 180 transportant les cinq ressortissants allemands avait disparu alors qu’il se rendait à l’aéroport Juan Santamaría, dans l’est du pays.

L’avion aurait perdu le contact avec la tour de contrôle de l’aéroport vers 18 heures alors qu’il volait à environ 20 milles au large de la côte près de la région de Parismina.

Une porte-parole de McFit a confirmé plus tard que Schaller, le fondateur et PDG de la société, et sa famille étaient dans l’avion.

“On n’en sait pas plus pour le moment”, a déclaré Jeanine Minaty à BILD.

Le jet privé a décollé de Palenque au Mexique – une ville populaire pour ses ruines archéologiques – deux heures et 41 minutes avant de perdre le contact avec la tour de contrôle près de Limón.

Selon FlightRadar tiré par BILD, l’avion se trouvait à 69 mètres au-dessus du niveau de la mer et volait à une vitesse de 274 mph lorsqu’il a disparu.

Une opération de sauvetage frénétique a été lancée – mais elle a été annulée quelques heures plus tard en raison du mauvais temps.

Les équipes de recherche devraient repartir samedi si les conditions s’améliorent.

Torres a déclaré: “Les autorités ont activé les protocoles de recherche, mais en raison du mauvais temps de ce vendredi soir, elles ont suspendu les actions et les reprendront à la première heure samedi matin avec la participation de la Garde côtière nationale et du Service de surveillance aérienne.”

Schaller a fondé la chaîne de fitness McFit en 1996 et compte aujourd’hui plus de 250 studios en Europe et 1,4 million de membres.

Il a fait la une des journaux en 2010 après la mort de 21 personnes dans une bousculade lors d’un festival qu’il a organisé dans la ville de Duisburg, dans l’ouest de l’Allemagne.

Après la tragédie, Schaller a déclaré que le festival serait définitivement annulé.

Schaller a témoigné en tant que témoin dans une procédure judiciaire en 2018, a accepté la responsabilité morale, mais n’a pas été inculpé.