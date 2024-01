Recherche d’entraîneurs des Seahawks : examen plus approfondi des 8 candidats que Seattle envisage d’interviewer

Le directeur général des Seahawks de Seattle, John Schneider, prévoit d’aborder cette recherche d’un nouvel entraîneur-chef de la même manière qu’il le fait pour l’agence libre et le repêchage et d’évaluer « toute personne à laquelle vous pouvez penser » pour potentiellement remplacer Pete Carroll.

Seattle aurait demandé des entretiens avec huit candidats actuellement employés par d’autres équipes de la NFL. Voici comment ces huit candidats se classent alors que Schneider entame le processus d’entretien cette semaine. Toutes les statistiques fournies par TruMedia, sauf indication contraire.

ALLER PLUS LOIN La vision de John Schneider pour le prochain entraîneur des Seahawks : culture et lutte pour le championnat

Ejiro Evero, coordinateur défensif des Panthers

Evero aurait interviewé Seattle mercredi. Le joueur de 43 ans est devenu un candidat à l’entraîneur-chef en 2022 après que ses Broncos aient été parmi les 10 meilleures unités de l’EPA par jeu et par points par entraînement, bien que l’offensive de Denver soit l’une des pires de la ligue. Evero a interviewé pour les cinq postes d’entraîneur-chef vacants au cours de la dernière intersaison et a déjà interviewé les Panthers et les Falcons au cours de ce cycle.

Les défenseurs des Broncos ont fait l’éloge d’Evero, tout comme les joueurs des Panthers après que leur entraîneur se soit retrouvé dans une situation où sa défense devait essayer de performer à un niveau élevé sans obtenir l’aide de l’offensive. La défense de la Caroline n’était pas statistiquement solide, même si elle s’est classée sixième en verges par jeu. Evero a une expérience de travail avec le secondaire – il était sécurité universitaire – et a appris auprès d’esprits défensifs notables tels que Dom Capers, Monte Kiffin, Vic Fangio, Wade Phillips et Raheem Morris. Il a déclaré au journaliste de l’équipe des Panthers, Darin Gantt : en février que ses fondations et ses philosophies « sont une combinaison de tant de choses que j’ai côtoyées et auxquelles j’ai été exposé ».

Evero a été entraîneur dans la NFL pendant 16 saisons, bien qu’il n’ait été coordonnateur que deux de ces années. Seattle compterait sur ses qualités de leader et son expérience de travail auprès d’esprits défensifs talentueux pour guider la franchise dans la bonne direction.

Dan Quinn, coordinateur défensif des Cowboys

Quinn devrait être interviewé jeudi. Ses défenses ont été parmi les meilleures de la NFL au cours de ses trois années à Dallas, mais sa plus récente performance en séries éliminatoires, une défaite de 48-32 contre les Packers, a été un désastre. Sur les 64 matchs éliminatoires disputés au cours des trois dernières années, l’EPA de Dallas par drive en défense contre Green Bay était le cinquième pire, une place de moins que la performance wild-card de Seattle contre San Francisco en 2022. Cinq des six pires matchs réguliers de Quinn – les matchs de saison par EPA par lecteur ont eu lieu cette saison. Le pire? Semaine 13 contre les Seahawks.

ALLER PLUS LOIN La défense des Cowboys est la principale raison de l’embarras des jokers

Quinn a suscité un intérêt considérable pour les postes d’entraîneur-chef au cours des trois derniers cycles, refusant certaines interviews pour rester à Dallas. Il aurait rencontré cinq équipes cette semaine. Quinn, Rams DC Raheem Morris et 49ers DC Steve Wilks font partie des coordinateurs actuels ayant une expérience d’entraîneur-chef, ce qui sera attrayant pour des équipes comme Seattle qui ne sont pas intéressées par la reconstruction. Quinn a entraîné les Falcons pendant six saisons et les a menés au Super Bowl LI (prendre une avance dans ce match est cependant une tache sur son CV).

Étant donné que Quinn a travaillé sous la direction de Carroll lors des deux courses du Super Bowl à Seattle, il ne devrait pas avoir de problème pour maintenir la culture. Et son expérience en tant qu’entraîneur de la ligne défensive est remarquable pour une équipe de Seattle qui n’a pas été dominante depuis des années.

Raheem Morris, coordinateur défensif des Rams

L’interview de Morris avec Seattle aurait lieu vendredi. Le joueur de 47 ans coche de nombreuses cases pour Seattle. Il a été entraîneur-chef des Buccaneers pendant trois saisons (et entraîneur par intérim des Falcons après le licenciement de Quinn en 2020). Il a été entraîneur des deux côtés du ballon ; Morris a débuté comme assistant défensif, mais a passé quelques saisons à travailler avec des receveurs d’Atlanta au sein du personnel de Quinn. Il a fait partie des équipes gagnantes du Super Bowl avec les Bucs 2002 et les Rams 2021. Il a travaillé dans des équipes avec Kyle Shanahan et Sean McVay, deux des hommes qui se trouvent entre Seattle et la course au championnat.

Bobby Wagner a joué pour Morris en 2022 et a compte tenu de son soutien public. La défense des Rams de cette année était statistiquement décevante – 21e en EPA par jeu, 19e en points par entraînement – ​​mais elle a sans doute surperformé compte tenu de sa jeunesse et de son faible coût. Les Rams étaient la septième plus jeune unité en termes d’âge pondéré, selon ESPN, et ont produit deux candidats recrue défensive de l’année à l’avant parmi les choix de troisième ronde, Byron Young et Kobie Turner. Les Rams se sont classés derniers en termes d’argent alloué à la défense cette année, selon Over the Cap.

Ben Johnson, coordinateur offensif des Lions

Johnson est jeune et manque d’expérience, mais l’offensive de Detroit se classe troisième en termes de points par drive depuis qu’il a pris la relève en 2022. Le joueur de 37 ans a bénéficié d’une excellente ligne offensive et d’un entraîneur-chef agressif en la personne de Dan Campbell, et ce n’est pas clair. comment le sortir de cette situation aura un impact sur ses capacités en tant qu’entraîneur-chef et appelant.

Cependant, on ne peut nier le travail que Johnson a accompli avec le quart-arrière Jared Goff, le jeu créatif de Detroit ou l’engagement des Lions à faire courir le ballon. Sous Johnson, Detroit a réalisé un match parmi les cinq premiers et a déployé le type d’attaque offensive équilibrée que Seattle recherchait depuis la première retraite de Marshawn Lynch. Il n’est pas surprenant que six équipes prévoient de l’interviewer au cours de ce cycle.

ALLER PLUS LOIN Comment Ben Johnson a créé un jeu de course Lions diversifié, unique et très amusant

Frank Smith, coordinateur offensif des Dolphins

Smith, 42 ans, a travaillé sous la direction de l’entraîneur-chef Mike McDaniel au cours des deux dernières années. Pendant cette période, Miami se classe septième en EPA par jeu et en points par entraînement. McDaniel dirige les jeux et est connu comme le cerveau de l’opération, mais il a félicité Smith pour sa capacité à résoudre des problèmes et à enseigner le jeu à ses joueurs. En plus de McDaniel, Smith a travaillé pour Sean Payton, John Fox et Jon Gruden. Parmi les joueurs qui font l’éloge de Smith, à la fois en tant que personne et en tant qu’entraîneur, figurent l’ailier rapproché Darrell Waller et le plaqueur offensif Rashawn Slater.

Parce que Smith n’est pas coordinateur depuis très longtemps et n’a pas annoncé de jeu, il est sans doute le plus grand joker parmi les candidats connus de Seattle. Et comme Quinn, sa dernière prestation n’était pas prometteuse. L’offensive de Miami a connu des difficultés lors de ses deux derniers matchs de saison régulière, puis n’a marqué que sept points lors d’une défaite contre les Chiefs. Les Panthers sont la seule autre équipe à interviewer Smith au cours de ce cycle.

ALLER PLUS LOIN Froid glacial et fin amère : les dauphins quittent la défaite avec des questions familières et persistantes

Patrick Graham, coordonnateur défensif des Raiders

Graham, qui aura 45 ans mercredi, a suscité l’intérêt de l’entraîneur-chef après la saison 2021, et il a déjà interviewé les Chargers au cours de ce cycle. Après plusieurs années à travailler sous la direction d’esprits défensifs comme Bill Belichick, Steve Spagnuolo et Mike Pettine, Graham est devenu pour la première fois coordinateur défensif en 2019 avec les Dolphins sous la direction de Brian Flores. La défense de Miami s’est classée dernière en termes de points par entraînement cette saison. Les deux défenses des Giants de Graham en 2020 et 2021 se sont classées 20e pour les points par entraînement et 18e pour l’EPA par jeu.

Les Raiders avaient l’une des pires défenses de la ligue en 2022 – l’équipe manquait de talent en dehors de Maxx Crosby – mais l’unité de cette saison était bien meilleure, surtout après qu’Antonio Pierce a pris la relève en tant qu’entraîneur par intérim. De la semaine 9 à la semaine 18, Las Vegas s’est classé deuxième pour les points par entraînement et quatrième pour l’EPA par jeu, bien que l’équipe ait dépensé l’avant-dernière somme d’argent en défense cette année. L’Athlétisme Ted Nguyen s’est récemment plongé dans un élément du style d’entraîneur de Graham qui sera sans aucun doute attrayant pour Seattle : l’adaptabilité.

ALLER PLUS LOIN Comment l’adaptabilité de Patrick Graham a stimulé la renaissance défensive des Raiders

Bobby Slowik, coordinateur offensif des Texans

La carrière d’entraîneur de Slowik a débuté en 2011 alors qu’il était assistant défensif de 24 ans à Washington, et toute son expérience avant cette saison relève soit de Mike, soit de Kyle Shanahan. Slowik a suivi DeMeco Ryans à Houston cette année, et ensemble, ils ont construit une attaque qui s’est classée 15e en points par entraînement et en EPA par jeu. Les Seahawks sont l’une des cinq équipes intéressées par Slowik, 36 ans, dont le travail avec le quart-arrière étoile montante CJ Stroud reviendra probablement souvent dans ces interviews. Les Browns avaient la défense n°1 de la ligue au cours de la saison régulière, mais ont réalisé leur deuxième pire performance de l’année grâce à l’EPA lors d’une défaite wild-card contre Slowik et les Texans.

Mike Kafka, coordinateur offensif des Giants

Kafka, 36 ans, est le plus jeune candidat ici, mais il est devenu un nom populaire grâce à son travail sous Andy Reid (2017-21) et Brian Daboll (2022-présent). Kafka a interviewé pour quatre des cinq ouvertures l’année dernière et a déjà interviewé pour l’ouverture des Titans dans ce cycle. En 2022, son attaque s’est classée 11e en EPA par drive et a fait ressortir le meilleur du quart-arrière Daniel Jones.

La ligne offensive de New York s’est effondrée cette saison, aucun de ses quarterbacks n’a pu rester en bonne santé, Daboll a fini par s’impliquer dans le jeu et les Giants ont réalisé l’une des pires infractions de la ligue (29e en EPA par drive). Kafka a le curriculum vitae le moins impressionnant parmi les candidats que Seattle envisage, mais il a côtoyé de très bonnes infractions, notamment l’équipe de Kansas City qui a remporté le Super Bowl LIV.

(Photo de Raheem Morris : Jayne Kamin-Oncea / Getty Images)