Recherche d’entraîneurs des Raiders 2024 : la pression pourrait être sur la liste

Il semble que les Raiders de Las Vegas finissent par promouvoir à la fois l’entraîneur-chef par intérim Antonio Pierce et le directeur général par intérim Champ Kelly.







C’est bien sûr la préférence forte du vestiaire des Raiders. Les joueurs ont fortement soutenu que les remplaçants en cours de saison de Josh McDaniels et Dave Ziegler licenciés soient promus pendant des semaines. L’ailier défensif vedette Maxx Crosby a récemment fait la une des journaux nationaux lorsqu’il a admis qu’il pourrait éventuellement demander un échange si Pierce n’était pas retenu.

Crosby a expliqué sur son podcast samedi qu’il avait été

faire exploser » le téléphone du propriétaire des Raiders, Mark Davis, exprimant son soutien au maintien du tandem actuel. Et il semble que Davis les écoute.

Davis a été impressionné par le duo intérimaire, mais il aurait également été intrigué par l’arrivée d’un grand nom à Las Vegas, notamment l’entraîneur du Michigan Jim Harbaugh. Donc, si Pierce et Kelly sont conservés, une grande raison sera probablement parce que Davis ne voudra pas contrarier ses joueurs et qu’il veut respecter leurs souhaits.

Si cela se produit, cependant, cela signifiera une chose : la liste doit être retenue.

Habituellement, les joueurs n’ont pas beaucoup d’impact sur ce qui se passe avec les décisions d’entraîneur, comme ce fut le cas lorsque Davis a évité le soutien des vestiaires à l’entraîneur par intérim Rich Bisaccia il y a deux ans et est sorti de l’organisation et a embauché McDaniels comme entraîneur. Donc, si Davis écoute Crosby et son équipe, les joueurs devront se produire et montrer à Davis et au monde de la NFL que l’embauche de Pierce était la bonne décision.

Cela signifie que cette liste doit gagner et gagner immédiatement. Ils terminent 5-4 sous Pierce. La victoire devra avoir lieu le plus tôt possible.

Si cette équipe connaît une autre saison perdante en 2024, cela ne signifiera pas nécessairement que l’embauche de Pierce était une erreur. Mais cela signifierait que cette liste a échoué et ce sera la faute de tout le monde. Sûrement, s’il est embauché, Pierce aura du temps pour construire son programme, mais les joueurs devront se regarder dans le miroir.

De plus, si Harbaugh finit par être embauché par les Chargers de Los Angeles (ce qui est une possibilité réelle), cela créera une situation potentiellement délicate pour les joueurs. Si l’équipe de Harbaugh battait les Raiders à deux reprises et terminait avec un meilleur bilan en 2024, tout le monde, y compris Davis, serait obligé de se demander ce qui aurait pu se passer.

Mais la réalité est que si Pierce est embauché, cette liste aura l’occasion de récompenser Davis pour la décision d’embaucher Pierce. Et c’est tout ce que veulent les joueurs.

Mais cela ne se fera pas sans pression sur ce vestiaire.

En savoir plus