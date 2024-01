Recherche d’entraîneur-chef de la NFL 2024 : pourquoi plus d’équipes n’essaient-elles pas de trouver le prochain John Harbaugh ?

Huit postes d’entraîneur-chef et un pourvu jusqu’à présent. Les noms de candidats potentiels volent, et un nouveau nom pour un nouveau poste apparaît presque toutes les heures : coordinateurs offensifs et coordinateurs défensifs, entraîneurs de secondeurs, entraîneurs-chefs par intérim, anciens entraîneurs-chefs.

Et exactement un coordinateur des équipes spéciales : Chris Tabor. (Qui, pour être honnête, était également entraîneur-chef par intérim.)

“Pensez-vous que j’ai une opinion à ce sujet ?” » dit Bill Cowher avec un rire qui retentit tout au long de la ligne téléphonique. Parce que oh oui, l’entraîneur du Temple de la renommée, vainqueur du Super Bowl – qui a débuté sa carrière en tant qu’entraîneur d’équipes spéciales – a-t-il une opinion. Une personne aussi forte que toutes les autres personnes ayant jamais occupé ce rôle. Essentiellement : avoir été coordinateur d’équipes spéciales offre en fait la meilleure formation pour diriger une équipe entière.

Bill Belichick a passé du temps en tant que coordinateur des équipes spéciales. Marv Levy aussi. Dick Vermeil, Dennis Green et John Harbaugh aussi. Harbaugh, comme l’entraîneur vainqueur du Super Bowl de la tête de série de l’AFC cette année.

“C’est décevant. C’est décourageant”, a déclaré Harbaugh à propos des différentes perceptions des coordonnateurs des équipes spéciales. “Ce n’est pas comme si Ted Lasso entraînait un sport différent. Vous parlez de bâtir une équipe.”

Et bâtir – et coacher et gérer – des équipes est exactement ce que font les coordinateurs d’équipes spéciales. Coup d’envoi et retour de coup de pied, retour de botté de dégagement et de botté de dégagement, panier et blocage de panier et faux panier et ainsi de suite. Presque tous les joueurs de la liste ont – ou doivent connaître – un rôle dans les équipes spéciales. Les ailiers défensifs étoiles se trouvent sur l’unité de blocage des paniers. Les joueurs de ligne offensive partants font partie de l’équipe de placement. Les récepteurs larges Superstar font partie de l’équipe des mains. Au milieu des années 2000, Belichick faisait régulièrement appel à des titulaires pour des rôles de base dans les équipes spéciales. Des vétérans comme Tedy Bruschi et Rodney Harrison ont envoyé le message que le quatrième essai était tout aussi significatif que les essais un à trois.

Bien sûr, les quarts partants ne participent pas régulièrement aux réunions des équipes spéciales. Mais presque tout le monde l’est. C’est pourquoi la plupart des clubs organisent une réunion de leurs équipes spéciales juste avant ou juste après la réunion d’équipe ; souviens-toi Coups durs avec les Lions ?

Le coordinateur des équipes spéciales des Saints, Darren Rizzi, a passé un entretien pour les postes d’entraîneur-chef des Dolphins et des Saints, perdant finalement face à Brian Flores et Dennis Allen. Il a entendu frapper, que les coordinateurs des équipes spéciales n’ont pas une vaste expérience de travail avec un quart-arrière et sa réponse est que c’est effectivement le cas, car c’est lui qui communique les besoins situationnels, comme quelle ligne de verge, quel hachage et quelle horloge sont nécessaires. à un moment clé.

Mais même cela, l’idée d’avoir déjà entraîné un quart-arrière à un niveau élevé, a déclaré Cowher, est absurde en tant que condition préalable pour devenir entraîneur-chef.

“Regardez Belichick et (Tom) Brady. (Tony) Dungy et (Peyton) Manning. Moi-même avec Ben (Roethlisberger) puis Mike (Tomlin) avec Ben”, a-t-il déclaré. “Aucun de nous n’était un entraîneur offensif. Les quarts veulent un entraîneur-chef qui a une vision.”

Harbaugh va encore plus loin en disant : « Posez la contre-question : les entraîneurs des quarts-arrières ont-ils déjà eu une relation avec les cornerbacks ou les joueurs de ligne défensive ?

Les coordinateurs des équipes spéciales sont passés maîtres dans le football situationnel et sont presque toujours des experts en règles de leur équipe. Lorsque Rizzi était coordonnateur des équipes spéciales des Dolphins, pendant trois ans, c’est lui qui portait le drapeau rouge du défi – et non l’entraîneur-chef de l’époque, Adam Gase.

Ils comprennent la gestion de la liste, évaluent constamment les atouts des joueurs et font parfois preuve de créativité dans la façon dont ils déploient les compétences des joueurs, car ils doivent remplir leurs équipes spéciales avec ceux qui sont disponibles – et en bonne santé – sur la liste. Les coordinateurs des équipes spéciales sont régulièrement invités à s’ajuster et à s’adapter d’une manière qui va bien au-delà du remplacement du garde droit partant par son remplaçant ; Lorsque Isaac Yiadom des Saints a perdu à cause d’une commotion cérébrale au cours de la semaine 18, Rizzi a dû le remplacer dans cinq unités différentes – avec cinq joueurs différents, puis indirectement un sixième, lorsqu’un des remplaçants a dû être lui-même remplacé.

En fin de compte, cette flexibilité témoigne de ce qui devrait être l’un des plus grands attraits pour les propriétaires : les coordinateurs des équipes spéciales ne sont jamais esclaves d’un stratagème. Il s’agit de joueurs, pas de jeux. En 2012, quand Harbaugh a senti que Joe Flacco et son attaque répondraient mieux à Jim Caldwell qu’à Cam Cameron, il a fait un changement – ​​et a remporté le titre. super Bowl. Lorsqu’il a senti que Greg Roman pouvait tirer le meilleur parti de Lamar Jackson, qui ne ressemble à personne d’autre, il l’a élevé au-dessus de Marty Mornhinweg. Quand Harbaugh a voulu que son attaque fasse encore un pas de plus cette intersaison, il a regardé son quart-arrière, a reconnu qu’il n’était pas un quart-arrière du système et au lieu de poursuivre l’un des disciples de l’arbre Mike Shanahan désormais omniprésent et à la mode, il a embauché Todd Monken, un coordinateur qui peut et a dirigé plusieurs infractions.

“Tous ces systèmes de recrutement de propriétaires, que se passe-t-il lorsque les joueurs ne correspondent pas au système ?” » demanda Thabor. Son propre père a été un entraîneur extrêmement performant dans une école secondaire du Missouri pendant 40 ans et, selon Tabor, “il devait changer son plan chaque année. Et il a continué à gagner”.

C’est un point que Tabor a fait valoir lors de son entretien avec les Panthers la semaine dernière, et Harbaugh a déclaré qu’il le ferait certainement si un propriétaire l’appelait un jour pour lui expliquer comment ses neuf années à la tête des équipes spéciales des Eagles l’avaient encore plus équipé pour être un chef. entraîneur que ses années en tant qu’entraîneur des arrières défensifs.

Harbaugh entend parler de certains propriétaires qui craignent que s’ils embauchent quelqu’un qui n’est pas un joueur, celui-ci soit choisi par une autre équipe. Il a lui-même actuellement ses coordinateurs offensifs et défensifs et son entraîneur-chef adjoint qui passent tous des entretiens pour les meilleurs postes, mais il n’y a pas de panique quand Harbaugh en parle, car, a-t-il déclaré, “Ce n’est pas une tarte où il n’y a qu’un nombre limité de gars qui peuvent le faire”. ” Vous continuez à remplir la coupe et la coupe continue à déborder. Il s’agit de trouver et de développer des entraîneurs qui peuvent se lever quand on en a besoin. “

“Lorsque vous parlez de vous assurer d’avoir un pipeline, que ce soit avec des joueurs ou des entraîneurs, vous parlez maintenant notre langue”, a déclaré Tabor.

Ce qui nous amène au dernier point, le cliché selon lequel « gagner » une conférence de presse. Les coordinateurs des équipes spéciales font généralement partie des meilleurs communicateurs du personnel et sont toujours des personnes très énergiques. Lorsque les Browns ont recruté Bubba Ventrone cette saison pour diriger leurs équipes spéciales, oui, son histoire en tant qu’as des équipes spéciales pendant ses propres années de jeu à Cleveland a aidé, mais le directeur général Andrew Berry a également parlé du dynamisme du joueur de 40 ans et de la façon dont cela pourrait aider à enflammer et à impliquer les jeunes joueurs dans l’importance de ces rôles. Bon sang, il suffit de voir le coordinateur des équipes spéciales des Steelers, Danny Smith (dont la coiffe des rotateurs est devenue un dommage collatéral lors d’une bagarre entre joueurs cette année) mâcher de la gomme : il génère de l’électricité à chaque bouchée.

Rizzi s’est moqué de l’idée d’un coordinateur des équipes spéciales à faible puissance, en disant : “Chaque fois que nous faisons quelque chose, nous entraînons 22 gars et couvrons l’ensemble du terrain.” Ensuite, l’ancien entraîneur des ailiers serrés a ri et a déclaré : “Ce n’est pas comme quand j’avais des ailiers serrés et que j’avais trois gars d’un côté.”

Les gros titres, le jus et l’enthousiasme des fans comptent bien sûr. Mais en fin de compte, l’objectif du coaching principal est de motiver les joueurs, pas les chroniqueurs. Lorsque Rizzi a passé un entretien pour le poste à Miami, il a déclaré qu’il était revenu et avait recherché toutes les opinions des écrivains locaux sur l’embauche de Harbaugh à Baltimore. La plupart, dit-il, étaient tièdes.

Seize saisons plus tard, Harbaugh mène toujours les Ravens. Il a remporté le Super Bowl et a été nommé entraîneur de l’année. Il a le deuxième plus grand nombre d’apparitions en séries éliminatoires de tous les entraîneurs depuis 2008, le troisième plus grand nombre de victoires en séries éliminatoires depuis lors (derrière seulement la Nouvelle-Angleterre et Kansas City) et le plus grand nombre de victoires en séries éliminatoires sur la route, avec huit. Il a enregistré 12 saisons gagnantes (plus deux saisons 8-8) et mène actuellement le favori de l’AFC pour atteindre le Super Bowl.

Et pourtant, en dehors de Joe Judge et des Giants, aucun autre coordinateur des équipes spéciales n’a été désigné pour suivre les traces de Harbaugh. Avant Tabor cette année, Rich Bisaccia a dû nettoyer un gâchis de mi-saison en 2021. Il a mené les Raiders à une fiche de 7-5 et à une place en séries éliminatoires, il a aidé ses joueurs à surmonter le bouleversement émotionnel provoqué par le licenciement de Jon Gruden et l’arrestation d’Henry Ruggs après un accident mortel avec conduite en état d’ébriété, et ses joueurs ont fait pression pour que le coordinateur des équipes spéciales soit nommé. retenu comme entraîneur-chef de façon permanente. Hélas, Mark Davis a choisi le coordinateur offensif de longue date Josh McDaniels (et huit matchs après le début de la deuxième saison de McDaniels, il l’a licencié).

Harbaugh veut être clair : il existe des entraîneurs offensifs qui commandent des salles et des entraîneurs défensifs qui sont des motivateurs monstres. Demander NFL Les propriétaires d’équipes envisagent également des entraîneurs d’équipes spéciales, c’est éliminer ce que Cowher appelle « la stigmatisation » d’un rôle qui n’en mérite pas un.

“Bill Belichick, Andy Reid, Mike Tomlin, ce sont tous des licornes”, a déclaré Harbaugh. “Tout entraîneur principal à succès est en quelque sorte une licorne. Donc, si vous recherchez la prochaine licorne, vous ne pouvez pas simplement regarder où sont les chevaux. Vous devez regarder différents endroits.”

Et un de ces endroits ? La salle de réunion des équipes spéciales.