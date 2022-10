Recherche de victimes terminée, la côte de la Floride vise le rétablissement d’Ian

FORT MYERS, Floride (AP) – Une armée de 42 000 travailleurs des services publics a rétabli l’électricité dans plus de 2,5 millions d’entreprises et de foyers en Floride depuis l’impact de l’ouragan Ian, et la place de Brenda Palmer en fait partie. Selon le décompte du gouvernement, elle et son mari Ralph font partie d’une histoire à succès.

Pourtant, allumer les lumières dans une maison mobile détruite qui est probablement irréparable et qui pue la boue et la moisissure séchées de la rivière n’est pas un grand réconfort pour les personnes qui ont perdu toute une vie de travail en quelques heures de vent, de pluie et de montée de l’eau de mer. En triant de vieilles photos détrempées de ses enfants dans les ruines ombragées de son abri d’auto, Palmer n’a pas pu s’empêcher de pleurer.

« Tout le monde dit : ‘Tu ne peux pas tout sauver, maman’ », a-t-elle dit. « Vous savez, c’est ma vie. C’est ma vie. C’est parti.”

Alors que la recherche majeure de victimes est terminée et qu’une grande partie de la côte sud-ouest de la Floride s’installe pour la longue tâche de se remettre de son premier coup direct d’un ouragan majeur en un siècle, les habitants se préparent à ce qui sera des mois, voire des années, de travailler. Faire le deuil des héritages perdus sera difficile ; il en sera de même des combats avec les compagnies d’assurance et des décisions sur ce qu’il faut faire ensuite.

Au coin des Palmers à Coach Light Manor, une communauté de retraités de 179 maisons mobiles qui a été inondée par deux ruisseaux et un canal, une triste réalisation a frappé Susan Colby entre la première fois qu’elle a vu sa maison détrempée après Ian et dimanche, quand elle fouillait dans ses restes.

“J’ai 86 ans et je suis sans abri”, a-t-elle déclaré. “C’est juste fou. Je veux dire, jamais de ma vie je n’ai rêvé que je n’aurais pas de maison. Mais c’est parti. »

Les responsables ont imputé plus de 100 morts, la plupart dans le sud-ouest de la Floride, à Ian, une puissante tempête de catégorie 4 avec des vents de 155 mph (249 km/h). Il s’agissait de la troisième tempête la plus meurtrière à avoir frappé le continent américain au cours de ce siècle derrière l’ouragan Katrina, qui a fait environ 1 400 morts, et l’ouragan Sandy, qui en a tué 233 malgré son affaiblissement en une tempête tropicale juste avant de toucher terre.

Alors que le gouverneur Ron DeSantis a fait l’éloge de son administration pour les premières phases de la reprise, y compris le rétablissement de l’eau courante et des lumières et la construction d’un pont temporaire vers Pine Island, il reste encore beaucoup à faire. Il y a encore des montagnes de débris à enlever ; il est difficile de trouver une route qui ne soit pas bordée de tapis gorgés d’eau, de meubles en ruine, de matelas moisis et de morceaux de maisons.

Sur la route de l’île d’Estero, scène des pires dégâts à Fort Myers Beach, les travailleurs utilisent des machines lourdes avec d’énormes grappins pour arracher les débris des zones marécageuses et les déposer dans des camions. Des bateaux de toutes tailles, des dériveurs aux énormes crevettiers en passant par les bateaux de pêche affrétés, bloquent les routes et trônent au sommet des bâtiments.

DeSantis a déclaré qu’au moins une partie de la feuille de route pour les mois à venir dans le sud-ouest de la Floride pourrait provenir du Florida Panhandle, où l’ouragan de catégorie 5 Michael a anéanti Mexico Beach et une grande partie de Panama City en 2018. Les dirigeants de Panama City seront amenés à offrir des conseils sur le nettoyage, a déclaré DeSantis lors d’une conférence de presse le week-end.

“Ils vont descendre sur le terrain, ils vont inspecter, puis ils vont offrir des conseils aux responsables locaux ici dans le comté de Lee, à Fort Myers Beach et ailleurs”, a déclaré DeSantis. « Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n’êtes pas obligé d’accepter leurs conseils. Mais je vous dis que c’était un effort majeur, majeur.

Dans une région pleine de retraités, dont beaucoup se sont déplacés vers le sud pour s’éloigner du froid des hivers du Nord, Luther Marth craint qu’il ne soit plus difficile pour certains de se remettre des effets psychologiques de Ian que de la destruction physique. Deux hommes dans la soixantaine se sont déjà suicidés après avoir vu la destruction, ont déclaré des responsables.

Fort Myers a été balayé par l’ouragan Irma en 2017, mais Marth a déclaré que la tempête n’avait rien à voir avec Ian et que le bilan émotionnel serait plus important, en particulier pour les personnes âgées.

« J’ai 88 ans. Les gens de mon âge ont du mal », a déclaré Marth, qui compte lui-même et sa femme Jacqueline parmi les chanceux malgré la perte d’une voiture et de milliers de dollars de matériel de pêche, d’outils et plus encore lorsque leur garage s’est rempli de plus de 5 pieds (1,52 mètre) d’eau. .

“Si vous avez été anéanti financièrement, vous ne voulez pas recommencer, vous n’avez pas la volonté de recommencer”, a déclaré Marth. “Donc, ce sont les personnes pour lesquelles mon cœur se brise.”

Jay Reeves, l’Associated Press