Recherche de sous-marins sur le Titanic : comment se passe l’intérieur du sous-marin disparu Titan ?

Une opération de sauvetage est en cours dans l’Atlantique Nord après la disparition d’un sous-marin visitant l’épave du HMS Titanic avec cinq personnes à son bord.

OceanGate Expeditions propose des missions pour visiter les débris du paquebot de luxe qui a coulé en 1912 et n’a été redécouvert qu’en 1985 – pour un coût de 250 000 $ (195 000 £) par personne. La société a confirmé lundi que son sous-marin avait été perdu en mer et que la recherche du navire était en cours.

Le lieu de repos du Titanic se trouve à environ 370 miles au large des côtes canadiennes à une profondeur d’environ 12 500 pieds sous la surface, avec des voyages pour le visiter impliquant généralement une descente de deux heures.

Le navire OceanGate manquant est le Titan, un cylindre métallique exigu pouvant accueillir quatre passagers et un pilote.

Mesurant 22 pieds de long sur 9,2 pieds de large et 8,3 pieds de haut, le sous-marin se compose d’une coque en fibre de carbone avec des hémisphères en titane à chaque extrémité.

Le navire pèse 10 432 kg et peut voyager à une vitesse maximale de trois nœuds créée par quatre propulseurs électriques Innerspace 1002.

Les touristes et les scientifiques qui y voyagent généralement peuvent regarder à travers une grande fenêtre, leur perspective améliorée par les caméras extérieures Sub C Imaging 4k Rayfin qui capturent l’environnement marin environnant dans un flux en direct affiché sur un grand écran numérique.

Il y a peu de confort à l’intérieur mais il y a des toilettes, bien que l’intimité soit limitée car elles sont situées juste à côté de la fenêtre d’observation.

Le plus étonnant est que l’engin est contrôlé par un contrôleur de jeux vidéo générique – en particulier un Manette de jeu PC sans fil Logitech F710 à partir de 2011, selon l’expert en jeu Matthew Ruddle – et, plutôt que d’utiliser un GPS pour la navigation, il communique avec une équipe de suivi sur la terre ferme via des messages texte.

S’adressant à GB News mardi matin, David Scott-Beddard, président de la British Titanic Society, a souligné à quel point la proposition offerte par la société est unique, expliquant: «L’OceanGate Titan, ce submersible particulier, est le seul actuellement capable dans le commerce. une utilisation qui peut emmener des passagers jusqu’à l’épave… C’est l’un des cinq seuls submersibles qui peuvent atteindre cette profondeur.

De même, G Michael Harris, un chef d’expédition spécialiste du Titanic qui a déclaré avoir déjà travaillé avec le pilote du Titan en détresse, a déclaré à Jesse Waters sur Fox News : « Plus de gens sont allés dans l’espace qu’à cette profondeur de l’océan et quand vous plongez dans ces situations, vous devez croiser vos T, pointer vos I, vous devez avoir tout absolument parfait et selon le livre… Ajoutez un groupe de touristes et un nouveau sous-marin qui a été créé au cours des dernières années… ce n’est pas ça a l’air bien.

Quant à l’expérience d’être un passager sur le Titan, le New-Yorkais Mike Reiss, qui a dit y avoir fait trois plongées, a raconté Petit-déjeuner de la BBC que le sous-marin est « un engin magnifiquement conçu, je ne peux pas le dénigrer, mais il est destiné à descendre plus loin que n’importe quel autre vaisseau ne peut aller… S’il est en bas, je ne sais pas comment quelqu’un va pouvoir y accéder, et encore moins le remonter.

Il a poursuivi: « La phrase que nous entendons sans cesse est » ils ont perdu la communication « et je dois dire que j’ai fait trois plongées distinctes, j’ai fait une plongée sur le Titanic et deux autres au large de New York et chaque fois qu’ils ont perdu communication.

« Et, encore une fois, cela ne veut pas dire que c’est un navire de mauvaise qualité ou quoi que ce soit. C’est juste que c’est une toute nouvelle technologie et ils l’apprennent au fur et à mesure. Vous devez vous rappeler les premiers jours du programme spatial ou les premiers jours de l’aviation où vous faites beaucoup d’erreurs pour comprendre ce que vous faites.