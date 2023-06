Recherche de sous-marins du Titanic : les bruits sous-marins dans la chasse au Titan – sont-ils un signe de vie et qu’est-ce que cela signifie pour la recherche ? | Nouvelles américaines

Les bruits sous-marins entendus lors de la recherche effrénée du submersible Titan ont suscité de nouveaux espoirs de retrouver le navire disparu – mais qu’en pensent les experts ?

Les sons ont été captés par un Avion canadien utilisant des bouées dotées de capacités de sonar sous-marin lors de la recherche du navire disparu.

Cependant, les garde-côtes américains ont déclaré mercredi qu’une enquête sur les bruits à l’aide d’équipements sous-marins spécialisés avait jusqu’à présent « a donné des résultats négatifs ».

Cela survient après que les médias américains, citant des e-mails du département américain de la Sécurité intérieure, ont rapporté qu’il y avait « des bruits de claquement dans la région toutes les 30 minutes » mardi.

Les recherches se poursuivent pour le navire et au moins cinq navires se trouvent dans la zone – et cinq autres seraient en route.

Mais les équipes de recherche font face à une course effrénée contre la montre pour trouver le submersible – et sauver ses cinq occupants – les experts suggérant que si le navire est toujours intact, il lui resterait probablement moins de 24 heures d’oxygène.

Bruit un « grand signe » mais pourrait susciter un « faux espoir »

Le Dr Jamie Pringle, lecteur en géosciences médico-légales à l’Université de Keele, a déclaré que les bruits étaient une bonne nouvelle, mais a averti qu’ils pourraient donner de « faux espoirs ».

Il a dit que le fait que les bruits soient séparés d’une demi-heure est un « bon signe » et signifie qu’il est « peu probable » qu’ils proviennent d’un autre sous-marin ou d’une hélice de navire de surface.

« Le bruit acoustique se propage loin dans l’eau, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle – vous auriez toujours besoin de trois de ces bouées statiques pour pouvoir trianguler la source sonore afin d’obtenir une position. »

Le Dr Keele a déclaré que l’utilisation de bouées sonar – des bouées dotées de capacités sonar – diffère d’un levé sonar, qui utilise soit un poisson remorqué d’un navire de surface, soit un poisson autopropulsé sans pilote pour les eaux plus profondes.

« Le son pourrait, bien sûr, provenir d’autre chose que du sous-marin », a-t-il déclaré. « Ne donnons pas aux gens de faux espoirs ici, le manque d’oxygène est la clé maintenant – même s’ils le trouvent, ils doivent encore remonter à la surface et le déverrouiller. »

Il a également ajouté: « Ce pourrait être beau et plat et il serait fièrement assis au sommet, ce qui serait formidable. Il pourrait être partiellement submergé, et bien sûr, il y a beaucoup de canyons sous-marins et de monts sous-marins … ces problèmes sont très difficiles . »

Les bruits de claquement pourraient provenir du Titanic lui-même

Les bruits de claquement pourraient être « faux » car il y a « beaucoup de bruit venant de l’océan », a déclaré un ancien officier de la marine.

L’ancien contre-amiral Chris Parry a déclaré que le Titanic lui-même « fait beaucoup de bruit même lorsque le courant le traverse », et l’attention devrait être concentrée sur la zone « d’accident probable du navire lui-même ».

Analysant la situation actuelle avec l’effort de sauvetage désormais international du submersible, M. Parry a déclaré qu’il existe une « section concentrée d’avions et de navires de soutien » autour du site de l’épave du Titanic.

Titan est une « très petite cible » et un véhicule télécommandé du navire offshore canadien Skandi Vinland n’a rien trouvé après avoir été déployé mardi.

Mais « au cours des prochaines heures, je pense que nous allons assister à une augmentation significative des capacités », a ajouté M. Parry. « Les actifs se rassemblent. »

« Un environnement hostile »

Dick Barton, ancien vice-président des opérations de RMS Titanic Inc, la société qui détient les droits de sauvetage du Titanic, a déclaré qu’il était important de « ne pas devenir trop ambitieux ».

« Le tapotement est un moyen de communication d’urgence bien connu … mais je pense qu’il doit être replacé dans son contexte car l’océan est un endroit très fréquenté », a-t-il déclaré à Sky News.

« Il y a beaucoup d’activité là-bas – la vie marine, le câblage sous-marin et sous-marin et en général beaucoup d’activité. Alors ne soyons pas trop ambitieux ici. »

M. Barton, qui a été le premier Britannique à effectuer une plongée sur l’épave du Titanic, a ajouté : « C’est un environnement assez hostile [down there].

« C’est à deux milles et demi sous la surface. Il fait froid, il n’y a aucune lumière. En gros, vous êtes seul. »

« Le bruit donne de l’espoir, il s’agit toujours d’une opération de sauvetage »

Selon le Dr Simon Boxall, maître de conférences en océanographie à l’Université de Southampton, les bruits entendus sous l’eau mardi donnent l’espoir que l’équipage à bord de Titan est toujours en vie.

« Il y a beaucoup de sources sonores dans l’océan, mais cela donne de l’espoir », a-t-il déclaré au World Service de la BBC.

Le Dr Boxall a déclaré que l’un des scénarios redoutés était que le submersible avait implosé en raison de la pression.

« Cela donne un peu d’espoir qu’il s’agisse toujours d’une opération de sauvetage, plutôt que d’une simple opération de récupération », a-t-il déclaré.

Que se passe-t-il s’ils trouvent le Titan ?

Bien que la recherche du submersible reste la priorité numéro un, effectuer un sauvetage s’avérera également un défi de taille – le tout contre le compte à rebours d’une alimentation en air en baisse.

Selon le spécialiste des opérations maritimes et auteur Mike Welham, le simple fait de localiser le navire est « comme si quelqu’un mettait une pièce de 50 pence sur un terrain de football et essayait de la trouver ».

M. Welham a également souligné que se procurer l’équipement et la main-d’œuvre spécialisés pour un sauvetage efficace dans les profondeurs que Titan peut atteindre « prend du temps ».

Il a dit que ceux à bord du Titan se trouvaient à un niveau de la mer où ils seraient « écrasés » par la pression de l’eau – ce qui signifie que le seul moyen de les sauver serait de ramener le navire à la surface.

« Les circonstances s’y opposent », a-t-il dit, mais a ajouté que les détonations entendues à intervalles de 30 minutes suggéraient que quelqu’un avait « pris en charge » le submersible et « envoyait les robinets ».