Recherche de sous-marins du Titanic : la recherche du navire manquant devient critique avec l’approvisionnement en oxygène en raison de l’épuisement juste après midi | Nouvelles du monde

L’oxygène du submersible Titanic manquant devrait s’épuiser en quelques heures, l’espoir de retrouver les cinq personnes à bord commençant à s’estomper.

Le navire, nommé Titan, a perdu la communication avec les voyagistes dimanche alors qu’il se trouvait à environ 435 milles au sud de St John’s, à Terre-Neuve, lors d’un voyage vers l’épave du Titanic au large des côtes du Canada.

Des navires, des avions et des engins sous-marins ont été déployés dans la région avec des sauveteurs fouillant une partie éloignée de l’océan Atlantique de plus de deux fois la taille de l’État américain du Connecticut dans des eaux aussi profondes que 4 020 m (13 200 pieds).

Recherche sous-marine du Titanic – en direct : l’approvisionnement en oxygène diminue rapidement

La Garde côtière américaine a dirigé un effort de sauvetage international qui a été intensifié après bruits sous-marins ont été entendus mardi et de nouveau mercredi, bien que les experts n’aient pas été en mesure de déterminer la cause du bruit.

Selon OceanGate, l’opérateur de Titan, le navire OceanGate Expeditions de 6,7 m (22 pieds) de long qui a à bord l’aventurier milliardaire britannique Hamish Harding, dispose d’un approvisionnement en oxygène de 96 heures en cas d’urgence.

L’homme d’affaires britannique Shahzada Dawood, son fils Suleman Dawood, le directeur général et fondateur d’OceanGate, Stockton Rush, et le pilote de submersible français Paul-Henri Nargeolet font également partie de l’engin sous-marin.

(Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche) Paul-Henri Nargeolet, Stockton Rush, Hamish Harding, Suleman Dawood et Shahzada Dawood





Les garde-côtes américains prévoient que l’approvisionnement en oxygène du submersible Titan s’épuisera à 12 h 08, heure du Royaume-Uni, aujourd’hui.

Une vaste opération de recherche et de sauvetage se poursuit, car les personnes impliquées disent qu’elles « garderont espoir jusqu’à la toute fin ».

L’un des navires envoyés pour aider les efforts de recherche est le navire de recherche français L’Atalante qui transporte un véhicule télécommandé (ROV), Victor 6000.

Ce ROV a la capacité de soulever le navire Titan à la surface.

Lorsqu’on lui a demandé si la mission était en train de devenir une recherche de récupération, le capitaine Jamie Frederick de la Garde côtière américaine a déclaré aux journalistes: « Il s’agit d’une mission de recherche et de sauvetage, à 100%, nous sommes en plein milieu de la recherche et du sauvetage et nous continuerons à mettre tous les atouts disponibles que nous avons dans un effort pour trouver le Titan et le membres d’équipage. »

Même ceux qui ont exprimé leur optimisme ont averti que de nombreux obstacles subsistaient : de la localisation de Titan à son atteinte avec un équipement de sauvetage, puis en le ramenant à la surface – en supposant qu’il soit toujours intact.

Tout cela doit se produire avant que l’approvisionnement en oxygène des passagers ne soit épuisé.

Un explorateur en haute mer a déclaré jeudi qu’il faudrait un « miracle » pour sauver ceux qui sont piégés dans Titan, mais garde espoir.

Le Dr David Gallo a déclaré à Good Morning Britain: « Il y a peut-être deux jours, mon espoir glissait rapidement vers le bas, mais ensuite ces bruits sont apparus et il semble y avoir des sources très crédibles là-bas, crédibles et reproductibles.

« Nous verrons comment cela se déroule mais tout se passe très vite, nous avons donc une course contre la montre.

« Nos espoirs sont grands. Nous avons besoin d’un miracle à ce stade, mais des miracles se produisent, donc je suis très optimiste. »

Il a ajouté que trois avions différents entendaient les bruits dans leurs capteurs, toutes les demi-heures, et cela a duré plus de deux jours.

« Nous devons, à ce stade, supposer qu’il s’agit du sous-marin et nous déplacer rapidement jusqu’à cet endroit, le localiser et envoyer des robots là-bas pour vérifier que c’est là que se trouve le sous-marin.

« Ils doivent être entièrement prêts comme si c’était le sous-marin, car il faut un certain temps pour le localiser et le faire remonter à la surface, cela prend des heures. »