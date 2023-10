Recherche de manager des Rangers : Philippe Clement ou Kevin Muscat seront nommés patron d’Ibrox après les discussions finales | Actualités footballistiques

Actualités Sky Sports Il semble que les Rangers nommeront Philippe Clement ou Kevin Muscat comme nouveau manager dans les prochaines 24 heures.

Après des entretiens approfondis avec plusieurs candidats cette semaine, le PDG James Bisgrove et le président John Bennett ont eu des discussions finales avec les deux candidats et se rapprochent d’un candidat préféré.

Clement ou Muscat remplaceront Michael Beale deux semaines seulement après le limogeage du joueur de 43 ans suite à une troisième défaite en championnat en sept matchs alors qu’Aberdeen s’imposait 3-1 à Ibrox.

Le président des Rangers, John Bennett (à gauche) et le PDG James Bisgrove (à droite) sont sur le point de nommer un nouveau directeur





Steven Davis a été nommé responsable par intérim et après sa défaite face à Aris Limassol en Europe, il a mené l’équipe à une victoire 3-0 contre St Mirren, invaincu auparavant, laissant les Rangers deuxièmes de la Premiership écossaise, à sept points du Celtic.

Le nouveau manager rencontrera son équipe au centre d’entraînement des Rangers lundi, puis se préparera pour son premier match dans l’abri d’Ibrox lorsque les Rangers accueilleront Hibernian samedi prochain.

L’ancien patron du Club de Bruges, Genk et Monaco, Clément, a remporté trois titres consécutifs de la Pro League belge avant un court passage à Monaco et est désormais agent libre – mais a été lié à d’autres emplois.

Clément a également été associé à un déménagement en Arabie Saoudite





Muscat – qui a remporté un triplé national en tant que joueur à Ibrox en 2003 – a également impressionné en tant qu’entraîneur, remportant le titre de la A-League lorsqu’il était à la tête du Melbourne Victory et remportant le titre de la J-League au club actuel de Yokohama F. Marinos.

Les Rangers ont réduit une longue liste restreinte qui est en place depuis des mois, dans le cadre du processus de planification de la succession du club, alors qu’ils se préparent à nommer le 19e manager permanent de l’histoire du club.

Muscat a remporté le titre de champion en tant qu'entraîneur en Australie et dans le club actuel de Yokohama F. Marinos.





Cette dernière nomination sera le quatrième manager différent des Rangers en l’espace de deux ans, après le transfert de Steven Gerrard à Aston Villa en 2021 et les licenciements ultérieurs de Giovanni van Bronckhorst puis de Beale.

Boyd : les Rangers ont besoin d’un nouveau manager maintenant

Kris Boyd et Chris Sutton discutent de la victoire des Rangers contre St Mirren sous la direction du patron par intérim Steven Davis et de la nécessité d'agir rapidement pour nommer un nouveau manager



S’exprimant sur Sky Sports après la victoire 3-0 des Rangers à St Mirren avant la trêve internationale, l’ancien attaquant du Gers Kris Boyd a déclaré :

« Les Rangers ont besoin de quelqu’un maintenant. Oui, il y a eu une réaction contre St Mirren mais il y a maintenant une pause de deux semaines et les Rangers doivent trouver quelqu’un le plus tôt possible pour leur donner le temps de travailler avec les joueurs.

« Steven Davis ne sera pas le manager du club de football, mais les Rangers doivent trouver quelqu’un dans cet environnement où si le prochain manager arrive et s’en va, ce n’est pas un problème. entier à nouveau et il ne reste plus personne au club qui puisse simplement jouer un rôle.

« Cela a été imposé à Steven Davis, cela peut être difficile de simplement y être ajouté. Les Rangers ont besoin d’avoir quelqu’un qui soit l’homme du club au sein de la prochaine équipe de direction, pour pouvoir le faire si nécessaire.

« Ce ne sera pas un travail facile dans lequel vous vous lancez. Je ne vois pas grand-chose là-bas en termes de joueurs de valeur sur lesquels aller pour récupérer de l’argent et essayer d’acquérir leurs propres joueurs.

Le règne de Beale se classe au troisième rang des plus courts de tous les temps Parmi les managers permanents des Rangers, seuls Pedro Caixinha et Paul Le Guen ont eu des règnes plus courts au club

« Vous cherchez quelqu’un pour venir stabiliser le navire mais, en même temps, il faut qu’il commence à s’améliorer.

« Je pense toujours que dès qu’un club nomme son manager, il devrait chercher le suivant.

« Si les résultats ne vont pas bien, vous allez perdre votre manager, et si les résultats vont bien, vous allez perdre votre manager au profit d’un plus grand club. C’est juste la nature du football.

« Vous devriez toujours planifier l’avenir. »

Les cinq prochains matches des Rangers

21 octobre : Hibernien (h), Scottish Premiership, coup d’envoi à 15h

26 octobre : Sparte Prague (a), Ligue Europa, coup d’envoi à 17h45

29 octobre : Cœurs (h), Scottish Premiership, coup d’envoi à 15h

1er novembre: Dundee (a), Scottish Premiership, coup d’envoi à 19h45

5 novembre : Cœurs (n), demi-finale de Coupe de la Ligue, 15h

