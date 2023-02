Recherche de manager à Leeds: Michael Skubala restera en charge des «prochains matches» du club, y compris le match à Everton | Nouvelles du football

Leeds a annoncé que le manager intérimaire Michael Skubala resterait en charge des “prochains matches” du club – y compris les matchs contre les rivaux de relégation Everton et Southampton.

Skubala prendra en charge les rencontres prévisibles de Leeds aux côtés des assistants Paco Gallardo et Chris Armas. Les trois entraîneurs ont pris en charge le double match de Premier League contre Manchester United, qui a vu Leeds faire match nul 2-2 à Old Trafford, avant de perdre à Elland Road.

Dans un communiqué officiel, Leeds a qualifié les deux sorties de “performances positives”.

Après s’être vu confier plus de matchs en charge de Leeds, Skubala a déclaré: “J’ai vraiment apprécié l’expérience et l’équipe et le personnel ont bien réagi.

“Je sais que je parle pour Paco et Chris quand je dis que c’est un honneur d’être sur la ligne de touche dans ce club.

“Nous continuerons à travailler sans relâche pour aider à remonter le classement à court terme, tandis que le conseil d’administration se concentrera sur l’avenir à long terme de l’équipe.”

Le manager intérimaire Michael Skubala a estimé que Leeds devait marquer quand ils étaient au top et Manchester United les a fait payer avec une finition clinique



Leeds a limogé le manager Jesse Marsch le 6 février mais n’a pas encore nommé de successeur permanent. Marsch devrait être nommé au club inférieur de la Premier League, Southampton.

Le propriétaire de Leeds, Andrea Radrizzani, a laissé entendre que le club était sur le point de nommer un successeur le lendemain du limogeage de Marsch – en disant « j’espère que de la fumée blanche d’ici ce soir [February 7] ou demain matin.”

Le manager de Rayo Vallecano Andoni Iraola, Arne Slot de Feyenoord et l’ancien patron de l’Ajax Alfred Schreuder étaient les principaux prétendants au poste – tandis que l’entraîneur-chef de West Bromwich Albion, Carlos Corberan, était également fortement lié au poste.

Faits saillants de la victoire de Manchester United contre Leeds United en Premier League



Mais Sky Sports Nouvelles révélé plus tôt cette semaine, Schreuder n’est plus en lice pour devenir le patron de Leeds, bien que l’entraîneur néerlandais ait regardé la défaite 2-0 à domicile contre Manchester United le Super Sunday.

De plus, Leeds a vu un mouvement pour Iraola bloqué par Rayo la semaine dernière et Slot a publiquement refusé la possibilité de rejoindre le club, qualifiant leur intérêt de “compliment” mais ajoutant qu’il voulait rester avec Feyenoord.

Analyse : “La clarté à court terme soulage Leeds”

Le journaliste principal de Sky Sports News, Tim Thornton :

“Ce que cela signifie, c’est que Skubala dirigera l’équipe pour ces matchs de relégation cruciaux contre Everton et Southampton.

“Cela signifie qu’il y a enfin une certaine clarté – au moins une certaine clarté à court terme. Nous attendons un développement ici à Leeds dans leur recherche d’un nouveau manager depuis plus d’une semaine.

“Leeds va poursuivre sa recherche d’une solution à long terme, les managers qu’ils ont ciblés n’étant pas disponibles. Ils ont envisagé des solutions à court terme en termes de managers de transition mais ils ont décidé d’opter pour l’un des leurs.

“Cela prend un peu de pression de la part du conseil d’administration de Leeds et récompense Skubala pour le travail qu’il a fait ici. La direction ici a été vraiment impressionnée par la façon dont il a peaufiné les tactiques, sa gestion des hommes, son autorité calme et le les joueurs lui ont très bien répondu.”

Les prochains matchs de Leeds en Premier League

18 février : Everton (A) – coup d’envoi 15h

25 février : Southampton (H) – coup d’envoi 15h

4 mars: Chelsea (A) – coup d’envoi 15h

11 mars: Brighton (H) – coup d’envoi 15h

Le 18 mars: loups (A) – coup d’envoi 15h