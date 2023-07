Recherche de disparus après un glissement de terrain tuant 8 personnes en Colombie

Au moins huit personnes sont mortes après un glissement de terrain, déclenché par de fortes pluies, qui a frappé la municipalité de Quetame mardi.

Des équipes de secours avec des drones ont recherché des survivants mardi après qu’un glissement de terrain déclenché par de fortes pluies a fait au moins huit morts et une douzaine de disparus dans le centre de la Colombie, ont annoncé les autorités.

Plusieurs maisons ont été détruites et une importante artère commerciale bloquée par la boue après que des pluies torrentielles ont frappé lundi soir la municipalité de Quetame, dans le département colombien de Cundinamarca.

Parmi les morts figurait un enfant, a déclaré à l’AFP le directeur de la défense civile, Jorge Diaz.

Six personnes ont été blessées dans le déluge et 20 maisons rasées, a-t-il dit.

« Il n’a pas été possible de quantifier le nombre de personnes disparues, mais on parle de 11… Nous essayons d’identifier les personnes qui vivaient dans les 20 maisons détruites », a déclaré Diaz.

Le maire de Quetame, Camilo Parrado, a déclaré que certains ménages « ont perdu deux, trois, voire quatre membres de leur famille ».

La boue était entassée sur un mètre de haut, jusqu’à deux mètres à certains endroits, a-t-il déclaré à la radio El Dorado, ce qui rendait une opération de recherche et de sauvetage « très complexe ».

« Les agences de secours avec des drones reprennent les recherches », a déclaré le maire.

Les pompiers ont évacué des dizaines de survivants, dont six ont été transportés à l’hôpital.

Le service d’incendie de Cundinamarca a estimé le nombre de personnes disparues à 20.

Camions piégés

Diaz a déclaré que le glissement de terrain avait enterré une partie d’une route reliant Bogota au sud-est du pays – l’une des principales routes de fret du pays.

Il s’est produit près d’un poste de péage à quelque 60 kilomètres de la capitale et a détruit un pont.

De gros rochers et de la boue obstruent désormais la route entre Bogota et Villavicencio, a observé un journaliste de l’AFP, avec plusieurs camions et motos piégés dans la boue.

Sur Twitter, le président Gustavo Petro a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a déclaré que la catastrophe démontrait la nécessité de renforcer les infrastructures autour des zones à risque.

La saison des pluies en Colombie a commencé en juin et dure généralement jusqu’en novembre.

Des secouristes ont travaillé sur le site d’un glissement de terrain dans la municipalité de Quetame, département de Cundinamarca en Colombie, où huit personnes sont mortes. Polycopié/Police colombienne/AFP

L’année dernière, des inondations saisonnières dans le pays ont fait quelque 300 morts au total, dont 34 personnes décédées lorsqu’une avalanche a englouti un bus et d’autres véhicules.

La Colombie a déclaré une catastrophe nationale en 2022 à cause des pluies liées à un phénomène météorologique exceptionnellement long de La Nina, qui refroidit les températures de surface et provoque des inondations dans certaines parties du monde.

Plus tôt ce mois-ci, l’Organisation météorologique mondiale de l’ONU a averti que les chocs météorologiques et climatiques extrêmes devenaient plus aigus en Amérique latine et dans les Caraïbes.

De nombreux événements récents dans la région ont été influencés par La Nina « mais portaient également la marque du changement climatique induit par l’homme », a-t-il déclaré.

L’agence des Nations Unies a averti qu’un événement El Nino qui a pris son envol à la suite de La Nina, « apportera avec lui des conditions météorologiques plus extrêmes ».