Recherche de décharge: les manifestants bloquent Portage et Main

Les manifestants se sont rassemblés à Portage et Main jeudi après-midi, alors qu’ils continuent d’appeler le gouvernement à fouiller la décharge de Prairie Green.

Une danse ronde a commencé à l’intersection à 14 heures avec de nombreuses personnes montrant des pancartes, des drapeaux et des tambours bienveillants.

Certains des panneaux disent « We Are Not Trash » et « Bring Our Women Home ».

Les manifestants ont également peint une robe rouge géante au milieu de l’intersection, symbole des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

Des manifestants peignant une robe rouge géante au milieu de Portage et Main. Le tableau est un symbole des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. (3 août 2023. Source : Danton Unger/CTV News)

La peinture terminée d’une robe rouge géante au milieu de Portage et Main. Le tableau est un symbole des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. (3 août 2023. Source : Danton Unger/CTV News)

La police de Winnipeg a déclaré en ligne que les automobilistes devraient s’attendre à des retards importants jusqu’à 16 heures. On dit aux gens d’utiliser des itinéraires alternatifs.

Après la danse en rond, les participants ont marché jusqu’à l’Assemblée législative du Manitoba.

Cela survient après que des manifestants ont bloqué l’entrée de la décharge de Brady pendant près de deux semaines, appelant le gouvernement à rechercher dans Prairie Green les restes de deux femmes, Morgan Harris et Marcedes Myran. On pense que leurs restes sont dans la décharge.

Le blocus a été levé après qu’un juge a accordé une injonction temporaire, donnant à la police le pouvoir de lever le blocus. La route a été rouverte le 18 juillet.

La première ministre Heather Stefanson avait précédemment déclaré que son gouvernement ne fouillerait pas la décharge, citant les conclusions d’une étude de faisabilité, qui indiquait qu’il pourrait y avoir des risques pour la santé et la sécurité des chercheurs et qu’il n’y avait aucune garantie que quoi que ce soit soit trouvé.