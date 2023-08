Recherche de décharge: les manifestants bloquent Portage et Main

Les manifestants se sont rassemblés à Portage et Main jeudi après-midi, alors qu’ils continuaient d’appeler le gouvernement à fouiller la décharge de Prairie Green.

Une danse ronde a commencé à l’intersection à 14 heures avec de nombreuses personnes portant des pancartes, des drapeaux et des tambours.

Certaines des pancartes disaient « Nous ne sommes pas des ordures » et « Ramenez nos femmes à la maison ».

Ils ont également peint une robe rouge géante au milieu de l’intersection, symbole des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

Des manifestants peignant une robe rouge géante au milieu de Portage et Main. Le tableau est un symbole des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. (3 août 2023. Source : Danton Unger/CTV News)

Après avoir passé environ une demi-heure à l’intersection, le groupe a commencé à marcher vers l’Assemblée législative du Manitoba.

Là, la tension a pris un tournant, alors qu’un manifestant a commencé à crier et à affronter un garde de sécurité à l’Assemblée législative.

« Juste ici, juste ici. Frappez-moi, frappez-moi, frappez-moi », ont-ils crié.

Cependant, d’autres manifestants sont intervenus et ont dit à l’individu qu’ils n’étaient pas les bienvenus à l’événement. D’autres manifestants ont rappelé à la foule qu’il s’agissait d’un rassemblement pacifique et que toute forme de violence n’était pas la bienvenue.

Cela survient après que des manifestants ont bloqué l’entrée de la décharge de Brady pendant près de deux semaines, appelant le gouvernement à rechercher dans Prairie Green les restes de deux femmes Morgan Harris et Marcedes Myran. On pense que c’est là que se trouvent leurs restes.

Le blocus a été levé après qu’un juge a accordé une injonction temporaire, donnant à la police le pouvoir de lever le blocus. La route a été rouverte le 18 juillet.

La première ministre Heather Stefanson avait précédemment déclaré que son gouvernement ne fouillerait pas la décharge, citant les conclusions d’une étude de faisabilité, qui indiquait qu’il pourrait y avoir un risque pour la santé et la sécurité des chercheurs et qu’il n’y avait aucune garantie que quoi que ce soit soit trouvé.

Des manifestants se sont rassemblés à l’extérieur de l’Assemblée législative du Manitoba pour demander au gouvernement de fouiller la décharge de Prairie Green. (3 août 2023. Source : Jamie Dowsett/CTV News)

Malgré le refus continu de la province, les familles de Harris et Myran espèrent qu’une recherche pourra avoir lieu.

Les familles disent avoir rencontré jeudi le nouveau ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree.

« Cela m’a fait pleurer, qu’il nous dise que nous allons faire ce travail », a déclaré Melissa Robinson, la cousine de Harris.

« Nous avons un plan pour les 90 prochains jours de choses qui doivent se produire. Donc, comme nous l’avons dit, les mots ne peuvent aller que jusqu’à présent, nous voulons commencer à voir l’action. Et donc, nous leur avons donné des idées sur ce qui doit être fait. Il a dit: « D’accord, nous allons commencer à partir de là. » Je ne peux pas dire exactement quoi, mais il y aura du mouvement. »

La famille a dit qu’elle était si heureuse d’entendre ce que le ministre avait à dire et qu’elle sentait qu’une recherche allait enfin avoir lieu, avec ou sans l’aide de la province.

Dans une déclaration envoyée par courriel du bureau du ministre, ils ont confirmé qu’il avait rencontré en personne deux des familles, l’AMC et le chef Kyra Wilson de la Première Nation de Long Plain, ainsi que le maire Scott Gillingham.

« Il a réitéré la position du gouvernement du Canada que nous continuerons à soutenir dans le processus de guérison et de fermeture pour les familles et les communautés concernées », indique le communiqué.

Il a été noté, cependant, qu’un soutien est nécessaire de la part de tous les paliers de gouvernement.

« Nous avons besoin de la coopération de la province du Manitoba, car il y a des considérations juridictionnelles que nous ne pouvons ignorer. Tant qu’il n’y aura pas de coopération, les discussions sur les échéanciers et le financement resteront en suspens. »

Le ministre prévoit travailler avec toutes les parties concernées pour s’assurer que le travail est bien fait.