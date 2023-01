Recherche de CV pour un enfant de 5 ans disparu capturé lors d’inondations en Californie

Les sauveteurs ont repris mardi les recherches d’un garçon de 5 ans qui avait été emporté la veille par la montée rapide des eaux de crue dans le centre de la Californie. Les responsables du comté de San Luis Obispo ont déclaré qu’ils espéraient qu’un sursis dans les tempêtes en cours leur permettrait de localiser l’enfant avant la prochaine bande de pluie.

Les autorités ont identifié le garçon disparu comme étant Kyle Doan, le décrivant comme mesurant quatre pieds et pesant 52 livres, avec des cheveux blonds courts et sales et des yeux noisette. Il a été emmené d’une voiture lundi matin lorsque sa mère a traversé un ruisseau en crue près de la ville de San Miguel, a indiqué le bureau du shérif du comté.

Sa mère a été secourue par des habitants à proximité, mais le garçon a disparu avec des eaux rapides dans un ruisseau qui se jette dans la rivière Salinas, ont déclaré des responsables.

Les sauveteurs ont été contraints de suspendre leurs recherches lundi après-midi, environ cinq heures après que le garçon ait été emporté, car les conditions météorologiques les rendaient trop dangereuses. Ils ont repris mardi matin vers 10h30