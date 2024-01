Recherche de coordinateur offensif, scénarios d’échange de Justin Fields et plus – NBC Sports Boston

Cela a déjà été une intersaison de changements monumentaux en Nouvelle-Angleterre, avec Jerod Mayo représentant le premier nouvel entraîneur-chef des Patriots depuis 2000. Mais d’autres changements sont en route.

Les Patriots ont encore besoin d’un coordonnateur offensif et d’un coordonnateur des équipes spéciales. Ils n’ont pas encore annoncé de directeur général officiel. Et ils sont à la recherche d’un nouveau quarterback de franchise, qui pourrait ou non leur venir via le repêchage 2024 de la NFL.

Cela fait beaucoup de décisions importantes. En attendant que ces décisions soient prises, abordons vos dernières questions dans un tout nouveau Mailbag.

Voir plus après avoir embauché Caley, qui, à votre avis, sera nommé directeur général et pourquoi devrait-ce être moi 😏 – Murph (@TMurph207) 29 janvier 2024

Nous verrons pour l’embauche de Nick Caley, Murph. Et je ne m’attends pas à ce que l’équipe nomme un directeur général dans un avenir proche, alors ne retenez pas votre souffle.

Robert Kraft a mentionné qu’il « nommera » quelqu’un qui aura le dernier mot sur la liste avant que vienne le temps de prendre des décisions. On pourrait penser que c’est le début d’une nouvelle année de championnat et d’agence libre.

Je m’attends à ce que Matt Groh et Eliot Wolf aient une voix forte dans la prise de ces décisions, aux côtés de l’entraîneur-chef Jerod Mayo. Mais qui a le marteau en cas de désaccord ? C’est une question clé à laquelle je ne suis pas sûr qu’ils aient répondu jusqu’à présent.

Voir plus J’ai posé cette question dans votre autre article, mais cela pourrait être une question intéressante : Phil, avez-vous une idée de la raison pour laquelle l’embauche d’OC a été si lente ? Est-ce dû au fait que ces candidats ne veulent pas du poste ou à quelque chose de interne qui cause les retards ? Nous avons vu de nombreux cadres et coachs… – James Tanneur (@tjdissect) 29 janvier 2024

Je pense que c’est une variété de facteurs, Tanner.

N’oubliez pas que le réseau de Jerod Mayo n’est pas si vaste. Il a déclaré à NBC Sports Boston lors de notre tête-à-tête avec lui il y a quelques semaines, il compterait sur les ressources du propriétaire pour l’aider à se concentrer sur les bons candidats au poste de coordonnateur offensif. Une partie de la nature délibérée de ce processus est due au fait qu’on a cherché à trouver une bonne adéquation du point de vue de la personnalité, des points de vue philosophiques et schématiques.

Il convient également de souligner, comme me l’ont fait remarquer les entraîneurs offensifs d’autres équipes, que ce n’est pas le métier le plus attractif. C’est une équipe dépourvue de talents offensifs, avec un nouvel entraîneur-chef, avec une image trouble du pouvoir de décision au sein du front office. Et c’est un travail dans une ville où les attentes sont généralement élevées, où le personnel d’entraîneurs sera scruté très tôt et souvent pour ses performances après que la famille Kraft se soit séparée de Bill Belichick.

Mettez ces facteurs ensemble et je pense que cela aide à expliquer pourquoi il a fallu du temps pour trouver un bon ajustement.

Voir plus Est-ce une grande tâche pour un OC pour la première fois de concevoir et de saisir une attaque alors que le QB pourrait être soit un QB de poche (Maye) ou de deuxième réaction (Daniels), avec des flux au sein du staff et de l’entraîneur de l’OL, et des armes de capture de passes. – Qualitésmoke (@qualitysmoke) 29 janvier 2024

Je pense que l’idée, QS, est de recruter quelqu’un dont le système offensif préféré est facilement digestible pour les jeunes joueurs. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles vous avez vu tant d’assistants de Sean McVay et Kyle Shanahan en lice pour le poste de coordonnateur offensif des Patriots.

Ce sont des systèmes auxquels les jeunes joueurs semblent capables de s’adapter relativement rapidement à partir du jeu universitaire, même s’il ne s’agit pas d’infractions « universitaires ».

McVay et Shanahan adorent opérer depuis le centre. Tous deux aiment diriger le football. Les deux utilisent beaucoup de mouvement. Pourtant, vous avez vu de jeunes quarts comme CJ Stroud de Houston et Joe Burrow de Cincinnati s’adapter rapidement à des entraîneurs qui ont des racines similaires sur la côte ouest.

Voir plus Quelles sont les dernières nouvelles sur Josh McDaniels ? Y a-t-il une chance qu’il puisse être entraîneur-chef adjoint soutenant le nouveau CO (puisque de nombreux candidats n’ont aucune expérience de jeu) ? – D Patel (@dptpallset) 29 janvier 2024

Je n’exclus pas l’arrivée de Josh McDaniels d’une manière ou d’une autre, surtout maintenant que nous savons que Belichick ne sera pas à Atlanta cette année.

Rappelez-vous que McDaniels a travaillé en étroite collaboration avec Caley en Nouvelle-Angleterre – tous deux sont des gars de John Carroll – et il y a donc peut-être une opportunité de réunir les deux dans des rôles différents.

Voir plus Si les Bears nous proposent Justin Fields pour le 34e choix au classement général, aimez-vous cet échange ? – DLavoie (@David__Lavoie) 29 janvier 2024

Trop. Mais…

Voir plus J’ai vu des spéculations selon lesquelles il n’en faudrait qu’un tiers pour obtenir Fields. Êtes-vous d’accord? Si tel est le cas, je pense qu’il est tentant d’échanger pour lui, puis de recruter Harrison Jr ou de revenir sur quelques places pour ajouter du capital tout en obtenant un OT ou un WR de premier ordre. Intéressé? – Trygve Johannes Lereim Sævareid (@LereimTrygve) 29 janvier 2024

Je pensais que Charles Johnson de Yahoo Sports a fait du bon travail en essayant d’évaluer la valeur de Justin Fields. Un choix de troisième ronde ne semble pas si loin.

Si les Patriots n’aiment pas leurs options de quart-arrière au troisième rang du classement général, il existe un monde dans lequel ils pourraient acquérir Fields à la place, prendre un tacle et un receveur – dans l’un ou l’autre ordre – avec leurs deux premiers choix, et partir de là.

Le problème avec le trading pour Fields est qu’il ne lui reste qu’un an sur son contrat. Mais si les Patriots estiment qu’il pourrait être une option à long terme jusqu’à ce qu’ils trouvent leur quart-arrière du futur – leur version de ce que les Chiefs ont fait avec Alex Smith, par exemple – cela vaudrait la peine de passer le troisième quart-arrière. plus rond sur lui.

Alors peut-être qu’ils pourraient placer Marvin Harrison Jr. au n ° 3 du classement général et Patrick Paul de Houston (que nous avions contre les Patriots avec le n ° 34 au classement général lors de notre première simulation) au deuxième tour et se sentir mieux dans leur attaque.

Voir plus Phil,

Je ne peux pas oublier que tout le monde dise que si BB allait à Dallas ou si BB allait à Buffalo, il les ferait franchir la bosse. Qu’a-t-il fait ici ces dernières années pour faire cette hypothèse avec n’importe quelle équipe ? Acceptez-vous ces pronostics ? -Bob Bessette (@BobBessette) 29 janvier 2024

Je pouvais le voir, Bob, en fait.

Je pense que les oscillations et les ratés de Bill Belichick du côté du personnel ont alimenté son départ en Nouvelle-Angleterre. Il semblait que l’équipe avait également besoin d’une nouvelle voix du point de vue de l’entraîneur.

Mais s’il existe des équipes talentueuses qui ont sous-performé ? Je pouvais voir la voix de Belichick – et la discipline et la responsabilité dont il aurait besoin – avoir un impact positif.

Voir plus QB doit être abordé cette intersaison par le biais du repêchage et de la FA. Mac et Zappe ne sont évidemment pas la réponse. Les voyez-vous intéressés par une réunion de vétérinaire, par exemple J Brisset ou Jimmy G. Faire asseoir un jeune qb au début semble être le meilleur moyen de le développer – Éric Morganti (@eric_morganti) 29 janvier 2024

J’aime beaucoup l’idée de Jacoby Brissett et d’un jeune quarterback comme ajouts à la salle de Foxboro.

Brissett a été dans divers systèmes. Il est considéré comme l’homme ultime du vestiaire. Il semble être la voix d’un vétéran idéale pour s’insérer aux côtés d’une recrue.

Voir plus Au cours de la première moitié du match Detroit-SF, je me suis demandé si une mauvaise performance de Purdy pourrait d’une manière ou d’une autre élever l’attrait de Mac Jones auprès des Niners en tant que contrepartie commerciale potentielle. Qui pouvez-vous imaginer comme point d’atterrissage possible pour Jones – et quelle est sa valeur ? – Dave H (@G8fldaveh) 29 janvier 2024

Si les 49ers offrent aux Patriots un choix de cinquième ronde pour Mac Jones lors du week-end de repêchage… qui dit non ?

Je pense que c’est un excellent choix. Pas de meilleure liste pour Jones pour tenter de ressusciter sa carrière. Il ne démarrera peut-être pas. Mais s’il avait l’opportunité de jouer pour une raison ou une autre, je suppose que cela aurait l’air plutôt bien avec ce staff d’entraîneurs et le talent de ce groupe offensif.

Kyle Shanahan, vous vous en souviendrez peut-être, aurait j’ai vraiment aimé que Jones vienne d’Alabama et a envisagé de le prendre au 3e rang du classement général avant de s’installer sur Trey Lance.

Voir plus Obtenir Cousins, démissionner Onwenu, drafter MHJ dans le premier et un Tackle dans le 2ème = En route vers le super bowl ? — Qui est Julez ? (@julez_who) 29 janvier 2024

En route vers les séries éliminatoires, potentiellement… Le seul problème serait d’investir de vrais atouts dans Kirk Cousins, qui n’est probablement pas une solution à long terme à ce poste. Entre le signer et re-signer Mike Onwenu, cela prendrait une part importante de leurs ressources financières cette intersaison.

Cela vaut la peine si vos aspirations sont une amélioration immédiate et si vous ne croyez pas aux quarts-arrières du repêchage de cette année. Mais cela n’en vaut pas la peine si vous sentez que vous avez la possibilité d’ajouter une jeune pierre angulaire à la position la plus importante du jeu.

Voir plus Troy Brown était un excellent receveur de machines à sous à son époque, mais aussi un excellent joueur des équipes spéciales. Troy aurait toutes les chances de jouer le rôle d’entraîneur des équipes spéciales. – Richard Ricciardi (@rick_ricciardi3) 29 janvier 2024

Troy Brown aide les gens qui reviennent ici depuis des années. Cependant, je ne suis pas sûr qu’il soit en lice pour assumer le rôle principal d’entraîneur des équipes spéciales.

Voir plus Salut Phil! Comment évaluerez-vous les « patriotes prototypes » maintenant que l’homme derrière le prototype ne fait plus la sélection ? – SettiEinari (@puumalainen) 29 janvier 2024

Nous allons nous en tenir aux Patriots Prototypiques pour cette année, Setti, puisque les gens qui restent à Foxboro sont tous des assistants de Belichick.

Les Patriots pourraient-ils avoir de nouveaux prototypes – surtout offensivement – ​​s’ils changeaient de plan ? Bien sûr. Mais, pour l’instant, nous allons faire avec quoi ils ont roulé avec pendant longtemps. Ensuite, une fois qu’il deviendra clair qu’ils recherchent quelque chose de différent – ​​ou si nous entendons dire qu’entre maintenant et le projet, ils recherchent quelque chose de différent – ​​nous pourrons nous ajuster.