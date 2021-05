Recherche de contenu d’horreur sur Netflix plongé pendant la première phase du verrouillage de Covid-19

La plupart d’entre nous ont eu besoin de bien rire au cours des 12 derniers mois. Les recherches sur Netflix pour l’horreur ont plongé au plus fort du premier verrouillage, tandis que la comédie stand-up a vu un énorme bond des téléspectateurs. Dans le monde des médias sociaux, les comptes se moquant des réponses au virus ont également gagné un énorme succès, avec des comptes comme Quentin Quarantino et le fil Reddit Coronavirus Memes qui ont gagné en popularité au cours de la dernière année.

Nous avons passé beaucoup de temps à plaisanter sur les réunions Zoom, les chansons sur le lavage des mains et les coupes de cheveux à domicile. Mais qu’est-ce qui nous fait basculer si rapidement entre la panique devant le nombre de morts et le rire devant une vidéo envoyée par un ami ? En tant qu’universitaire qui a passé une grande partie de ma carrière à étudier le rire et la comédie, je rencontre souvent des fonctions surprenantes de l’humour. J’ai étudié la comédie italienne et sa réception dans la France du XVIe siècle, les conséquences politiques du rire dans les guerres de religion et les antécédents historiques des principales théories actuelles de l’humour. Une grande partie de mes recherches a révélé des choses fascinantes sur la façon dont l’humour nous attire dans les moments difficiles. Mais la pandémie a vraiment amplifié les rôles que la comédie peut jouer et a rappelé notre dépendance à l’humour.

L’humour dans la Rome antique Notre besoin de rire face au désastre n’est pas nouveau. Dans la Rome antique, les gladiateurs laissaient des graffitis humoristiques sur les murs des casernes avant de mourir. Les anciens Grecs cherchaient également de nouvelles façons de rire des maladies mortelles. Et lors de la pandémie de peste noire en 1348, l’Italien Giovanni Boccaccio a écrit le Decameron, un recueil de contes souvent drôles racontés par des conteurs isolés de la peste. La nécessité d’éviter d’offenser avec humour est tout aussi ancienne. En 335 avant notre ère, Aristote a déconseillé de rire de tout ce qui est douloureux ou destructeur. L’éducateur romain Quintilien a également tracé en 95 EC la ligne très fine entre ridere (rire) et deridere (dérision). Il est encore généralement admis que l’humour ne devrait pas faire de mal, et cela est particulièrement vrai lorsque l’objet du rire est déjà vulnérable.

Lorsque la frontière entre le rire et la dérision est respectée, la comédie peut jouer un rôle clé pour nous aider à nous remettre d’une catastrophe, offrant des avantages qui expliquent notre tendance à rechercher l’humour dans les situations graves, notamment en termes d’amélioration de notre sentiment de bien-être physique et mental. Comment l’humour aide pendant les crises Le rire est un excellent entraînement (rire 100 fois brûle autant de calories que 15 minutes sur un vélo d’appartement), aidant à détendre nos muscles et à favoriser la circulation. Des combinaisons d’exercices et de rires, comme le yoga du rire de plus en plus populaire, peuvent également apporter des avantages significatifs aux patients souffrant de dépression.

Le rire diminue également les hormones du stress et augmente les endorphines. Dans les moments difficiles, lorsque nous avons des milliers de pensées par jour, un petit rire offre à notre cerveau le répit dont nous avons désespérément besoin. De la même manière, nous recherchons l’humour en situation de crise car il est difficile de se sentir à la fois effrayé et amusé, et le plus souvent, la combinaison de ces émotions entraîne une sensation de frisson et non de terreur.

Sigmund Freud a exploré cela en 1905 lors de la révision de la soi-disant théorie du soulagement, suggérant que le rire fait du bien parce qu’il purge notre système de l’énergie refoulée. Même dans les années 1400, les religieux soutenaient que la gaieté était vitale pour garder le moral, expliquant que les gens sont comme de vieux tonneaux qui explosent s’ils ne sont pas débouchés de temps en temps. Alors que les niveaux de solitude ont atteint un niveau record pendant le verrouillage hivernal (en novembre, un adulte britannique sur quatre a déclaré se sentir seul), le rire a également été crucial pour rassembler les gens. Non seulement c’est typiquement une activité communautaire, certains scientifiques pensent que nos ancêtres humains ont ri en groupe avant de pouvoir parler, mais c’est encore plus contagieux que de bâiller.

Étant donné que nous sommes beaucoup plus susceptibles de rire des sujets que nous trouvons personnellement liés, l’humour a aidé les gens à s’identifier les uns aux autres pendant les blocages. Cela crée à son tour un sentiment d’unité et de solidarité, atténuant notre sentiment de déconnexion. La spécialiste de la littérature et auteur Gina Barreca soutient que rire ensemble est aussi proche que possible sans se toucher. Le rire peut aussi être un moyen d’apaiser nos inquiétudes. Plaisanter autour d’une peur, surtout pendant une pandémie, peut la rendre plus gérable, un phénomène connu par les comédiens comme trouver le drôle. C’est lié à la théorie de la supériorité, l’idée que l’on rit parce qu’on se sent supérieur à quelque chose ou à quelqu’un d’autre (par exemple, c’est drôle quand quelqu’un glisse sur une banane parce que nous ne l’avons pas fait nous-mêmes).

Nous rions parce que nous sommes supérieurs, non menacés et en contrôle. De cette façon, plaisanter à propos d'un virus augmente notre sentiment de pouvoir sur lui et soulage l'anxiété. La plaisanterie peut également être utile car elle nous permet de parler de nos problèmes et d'exprimer des craintes que nous aurions peut-être du mal à exprimer autrement. Bien que beaucoup d'entre nous se soient sentis coupables de rechercher l'humour dans la pandémie, n'ajoutons pas cela à notre liste de soucis. Certes, notre situation n'est peut-être pas toujours amusante. Mais le rire lui-même compte, et lorsqu'il est utilisé de manière appropriée, il peut être l'un de nos mécanismes d'adaptation les plus efficaces pendant une crise, nous permettant de trouver un équilibre plus sain avec les autres, avec nous-mêmes et même avec des événements indépendants de notre volonté.

