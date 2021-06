Recherche de condo Surfside, efforts de sauvetage

SURFSIDE, Floride – Les pompiers ont extirpé des dizaines de personnes d’un immeuble en copropriété de grande hauteur près de Miami jeudi après qu’une partie de la structure s’est effondrée dans un énorme tas de décombres faisant au moins une mort, ont annoncé les autorités.

Raide Jadallah, chef adjoint des opérations des pompiers de Miami-Dade Fire Rescue, a déclaré que 35 personnes avaient été extraites du bâtiment partiellement effondré de Champlain Towers South. Deux autres ont été sauvés des décombres, a-t-il déclaré. Plus de 80 équipes techniques et de secours étaient sur place à Surfside, à quelques kilomètres au nord de Miami Beach.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a confirmé qu’au moins une personne était décédée.

« Le bâtiment est littéralement pancake », a déclaré Burkett. « C’est déchirant parce que cela ne signifie pas pour moi que nous allons réussir autant que nous le voulions pour trouver des gens vivants. »

Dix personnes ont été soignées sur les lieux et deux ont été transportées à l’hôpital, dont l’une est décédée, a déclaré Burkett, ajoutant que 15 familles sont sorties seules du bâtiment.

Les pompiers ont fouillé les décombres – empilés presque la moitié de la hauteur de la partie du bâtiment encore debout – en extrayant les survivants et en les transportant de l’épave du développement des tours Champlain Sud.

Des gens sont-ils toujours piégés dans le bâtiment ?

Jadallah a déclaré que les pompiers creusaient un tunnel dans la dévastation et recherchaient des survivants. Frank Rollason, directeur de Miami-Dade Emergency Management, a déclaré au Miami Herald que les secouristes pensaient avoir évacué tous les survivants de l’intérieur de la tour. Il a déclaré que plus de 70 des unités ont été détruites ou endommagées.

« Tous ceux qui sont vivants sont hors du bâtiment », a-t-il déclaré.

Combien de personnes sont mortes ?

Burkett a déclaré qu’au moins une personne était morte et qu’au moins 10 autres avaient été blessées.

Les efforts de recherche dans la partie effondrée du bâtiment se poursuivaient, mais la façon dont le bâtiment est tombé signifie que ces efforts pourraient ne pas réussir à récupérer de nombreuses personnes, a déclaré Burkett.

« Le problème, c’est que le bâtiment a littéralement pancake », a-t-il déclaré.

Combien de personnes sont portées disparues ?

Les autorités disent qu’elles ne savent pas combien de personnes se trouvaient dans le bâtiment lorsqu’il s’est effondré, ni combien d’entre elles ont pu fuir la catastrophe. L’immeuble fait partie des Tours Champlain Sud, construites en 1981 et contenant 135 appartements

« Nous sommes sur les lieux, donc c’est toujours très actif », a déclaré le Sgt. Marian Cruz de Miami Dade Fire Rescue. « Ce que je peux vous dire, c’est que le bâtiment a 12 étages. Tout l’arrière du bâtiment s’est effondré.

Qu’est-ce qui a causé l’effondrement?

Le service d’incendie n’a pas encore dit ce qui a pu causer l’effondrement près de la 88e rue et de Collins Avenue. La police a bloqué les routes avoisinantes et des dizaines de véhicules d’incendie et de secours, d’ambulances et de voitures de police ont convergé vers la zone.

Burkett a déclaré que des travaux de toiture étaient en cours dans le bâtiment au cours du mois dernier, mais a déclaré qu’il n’était pas sûr que ce soit un facteur. Il a déclaré qu’il était « difficile d’imaginer que cela aurait pu être à l’origine d’un effondrement catastrophique », ajoutant qu’il ne s’agissait « pas d’un vieux bâtiment. … Il n’y a aucune raison pour que ce bâtiment tombe comme ça ».

Bâtiment, zone ont une connexion argentine

La ville de Surfside a longtemps été une enclave de la communauté argentino-américaine après l’effondrement économique des années 1990 dans le pays sud-américain. Les sons de l’espagnol porteño sont plus courants que l’espagnol des Caraïbes à certains endroits. Silvana Juárez, 49 ans, d’Argentine, vit près de l’immeuble en copropriété et a déclaré que ses bons amis avaient disparu.

« J’ai trois amis et leur petite fille qui ont disparu », a déclaré Juárez à USA TODAY. « Ma fille habite dans l’immeuble d’à côté et ma fille a entendu une forte explosion. »

Membre de la famille : « Je n’ai aucun espoir »

Pablo Rodriguez, 40 ans, est un natif de Miami dont la mère de 64 ans et la grand-mère de 88 ans vivaient dans l’aile qui s’est effondrée. Il a dit qu’il avait parlé pour la dernière fois à sa mère vers 19 heures hier soir pour discuter des plans du week-end en famille – la grand-mère et l’arrière-grand-mère allaient chercher le fils de 6 ans de Rodriguez et passer le week-end ensemble.

Rodriguez a déclaré que le mois prochain aurait été le 89e anniversaire de sa grand-mère. Il avait prévu de la surprendre avec un brunch dans un bon restaurant.

« Ils vivaient dans l’aile qui s’est effondrée », a déclaré Rodriguez en larmes dans un centre de regroupement familial installé à proximité du site. « Je suis venu au centre, mais je n’ai aucun espoir. »

Wendy Jean Louis est arrivée sur les lieux vêtue d’un pull orange de l’Université de Miami et de blouses rouges. Elle est aide-soignante pour une famille qui vit dans l’immeuble.

« Je peux voir que c’est là que se trouvait l’unité, c’est là que se trouvait leur appartement », a-t-elle déclaré en regardant les décombres. « Je passe plus de 10 heures ici, ils sont ma famille. »

Camions-échelles utilisés pour les sauvetages

Des pompiers ont été vus en train d’utiliser des camions-échelles pour sauver des personnes de la tour. La région compte une importante population juive et une équipe de secours de Juifs orthodoxes appelée Hatzalah était sur les lieux pour aider à récupérer le corps.

Comment sont les copropriétés ?

Quelques unités de deux chambres dans le développement sont mises en vente avec des prix demandés de 600 000 $ à 700 000 $, selon une recherche sur Internet.

Le site Web du bâtiment fait la promotion de « vues incroyables sur le front de mer ou de vues spectaculaires sur la voie navigable inter-côtière avec la ville en arrière-plan ». Il ajoute que les brises océaniques toute l’année aident à maintenir les températures modérées en été et en hiver et que les condos sont « situés à proximité de certains des meilleurs magasins que Miami a à offrir ainsi que de la célèbre vie nocturne de Miami ».

Contribuer : The Associated Press.