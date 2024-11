Recherche ChatGPT vs. Perplexity AI : que faut-il utiliser en 2024 ?

ChatGPT Search est apparu comme une fonctionnalité qui permet une plus grande efficacité lors de l’utilisation de ChatGPT comme outil … [+] pour le travail NurPhoto via Getty Images

Dans le cadre des derniers développements de l’industrie de l’IA (intelligence artificielle), ChatGPT Search, également connu sous le nom de SearchGPT, a été officiellement déployé le 1er novembre 2024. Le site Web d’OpenAIChatGPT Search vous permet d’obtenir « des réponses rapides et opportunes avec des liens vers des sources Web pertinentes, pour lesquelles vous auriez auparavant dû accéder à un moteur de recherche ».

Cette fonctionnalité, qui a été initialement testée sur un groupe sélectionné d’utilisateurs pour une première période d’essai en juillet de cette année, est accessible via l’icône du globe dans le chat pour les utilisateurs premium ChatGPT Plus et Team. Lorsque vous saisissez votre invite, le robot répond avec des informations recueillies à partir de diverses sources sur le Web, qu’il intègre dans le cadre de votre conversation avec lui.

Environ 75 % des travailleurs du savoir utilisent désormais l’IA au travail, selon Microsoft et LinkedIn. Indice de tendance du travail 2024. Pour tous les passionnés d’IA au travail qui ont tendance à utiliser ChatGPT ou d’autres outils d’IA quotidiennement ou hebdomadairement pour les aider dans des tâches telles que les études de marché et la création de contenu SEO, l’ajout de nouvelles fonctionnalités telles que ChatGPT Search est certainement une bonne nouvelle car elle ajoute de la valeur. à votre expérience en utilisant cette application.

Mais ChatGPT Search présente des similitudes frappantes avec son rival Perplexity AI et, bien sûr, avec Google Search, qui a également récemment déployé une fonction de recherche basée sur l’IA qui apparaît chaque fois que vous effectuez une recherche sur le moteur de recherche Google. Cela peut dérouter de nombreux professionnels et rendre difficile la détermination de ce qui convient le mieux à des fins professionnelles, car ils ont tant de points communs.

Par exemple, Perplexity AI vous aide à effectuer des recherches approfondies en fournissant non seulement des réponses à partir de publications, de blogs et de sites dignes de confiance, mais également en vous donnant des citations afin que vous puissiez approfondir et découvrir davantage. ChatGPT Search promet de faire de même. L’aperçu de la recherche AI ​​de Google comprend également des chiffres à côté des réponses abrégées qu’il fournit à votre requête, vous évitant ainsi un défilement sans fin, tandis que les chiffres renvoient aux citations si vous souhaitez en savoir plus.

Recherche ChatGPT vs. IA de perplexité

Alors, quelles sont les principales différences et quels sont les avantages et les inconvénients de ChatGPT Search et de Perplexity AI ? Écoutons-le de la part des professionnels eux-mêmes :

Joe Amaral, un entrepreneur en marketing numérique avec une formation en technologie et en analyse de données, affirme qu’il utilise principalement Perplexity.ai pour l’analyse de mots clés et pour extraire des informations spécifiques pour les stratégies de référencement, un élément essentiel de son rôle chez Logiciel d’hymne. Cela a aidé Amaral à élaborer des approches marketing ciblées.

Les outils des moteurs de recherche IA vous aident à réaliser des études et des analyses de marché plus précises getty

Ses réflexions sur ChatGPT Search ?

« J’ai été impressionné par sa capacité à générer des idées de contenu créatif. Cette fonctionnalité a été particulièrement utile lors des sessions de brainstorming pour de nouvelles campagnes marketing, offrant une nouvelle perspective qui correspond bien à notre approche innovante chez Anthem Software. L’inconvénient que j’ai rencontré avec ChatGPT La recherche est son étendue occasionnelle, qui manque parfois de la spécificité ciblée que nous pouvons obtenir de Perplexity.ai. Par exemple, lors de l’affinement de nos stratégies de marketing par courrier électronique, des informations précises sur les données sont essentielles, là où Perplexity.ai excelle souvent.

Amaral est loin d’être le seul professionnel à avoir repéré le problème de généralité avec ChatGPT Search. Milan Kordestani, un entrepreneur de la génération Z, utilise souvent Perplexity.ai pour l’analyse des données et la connaissance des clients, dans le cadre de sa prise de décision stratégique chez Médias Ankordnotamment lorsqu’il s’agit d’agir sur les tendances du marché.

Il raconte : « En testant ChatGPT Search, j’ai constaté que sa capacité à s’intégrer à de vastes ensembles de données influençait positivement la création de contenu, garantissant la profondeur et la pertinence des récits numériques. Il a rationalisé nos flux de travail en fournissant un accès rapide aux informations, améliorant ainsi l’efficacité de notre équipe dans l’exécution des projets.

« Cependant, ChatGPT Search n’a pas la précision contextuelle fournie par Perplexity.ai, ce qui est crucial pour une analyse perspicace des clients. Malgré les points positifs, je trouve que Perplexity.ai obtient de meilleurs résultats pour des tâches spécifiques nécessitant des informations analytiques approfondies étant donné sa connaissance supérieure du contexte. » dit le Kordestani.

Plusieurs autres professionnels interrogés à cet effet ont fait part du même retour d’expérience. Dans l’ensemble, ChatGPT est bon, mais pas assez bon si vous avez besoin d’une vision approfondie pour une analyse critique au sein de votre rôle. Certains ont également déclaré que l’attrait visuel de Perplexity AI avec ses résultats de recherche est plus impressionnant que celui de ChatGPT Search, du moins pour le moment.

Cependant, d’autres travailleurs préfèrent ChatGPT Search, notamment parce que son ton semble plus humain. Lucas Botzen, professionnel des ressources humaines et PDG de Mate de la rivière partage : « Je préférerais de loin ChatGPT Search à l’autre. Les deux systèmes sont crédibles dans une certaine mesure, mais cette nature conversationnelle de ChatGPT implique une perspective plus large et est donc beaucoup plus utile pour quelqu’un comme moi. En d’autres termes, une opportunité de Tenir une conversation plus interactive et discuter des problèmes plus en détail signifiera davantage pour la complexité du travail RH.

Voici donc en quelques mots les avantages et les inconvénients :

IA de perplexité

Recherche Web en temps réel

Citations

Va droit au but et est assez précis

Accessible gratuitement, bien que des forfaits payants soient disponibles

N’a pas un ton de conversation engageant

Recherche ChatGPT

Recherche Web en temps réel

Citations

Ton plus général et conversationnel

Reste dans le contexte de vos discussions

Les utilisateurs devront peut-être effectuer davantage de références croisées pour garantir l’exactitude

Actuellement, pas aussi attrayant visuellement que Perplexity.ai

Disponible uniquement pour les utilisateurs payants des forfaits Plus et Team (sera déployé pour les utilisateurs gratuits dans quelques mois)

L’IA stimule l’innovation et permet aux professionnels et aux entreprises de repousser les limites de ce qui existe. … [+] possible getty

Les outils d’IA tels que les nouvelles capacités de recherche sur le Web de ChatGPT et Perplexity.ai sont très utiles pour les tâches de travail telles que l’analyse des concurrents, l’assistance à la création de contenu basée sur les informations recueillies, la comparaison et l’évaluation des outils pour les logiciels, et la mise en évidence des informations clés tout en fournissant des résumés instantanés lorsque vous êtes pressé par le temps. Celui que vous décidez d’utiliser dépend de vos essais et erreurs personnels, de vos préférences de travail, du niveau de détail dont vous avez besoin pour votre travail et du ton sur lequel vous préférez converser.