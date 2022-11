Recherche basée sur la réalité augmentée avec Live View pour Google Maps bientôt disponible

Google a annoncé une recherche en direct basée sur AR pour Maps en septembre et la société est maintenant prête à aller de l’avant avec la mise à jour. La nouvelle fonctionnalité sera toutefois disponible dans certaines villes, à commencer par Los Angeles, Londres, New York, Paris, San Francisco et Tokyo.

La fonctionnalité fonctionne exactement comme la vue en direct actuelle qui vous aide à naviguer à l’aide de l’appareil photo du téléphone en temps réel. Le mode Live View superposera des flèches au-dessus de votre environnement et pointera vers des points de repère ou d’autres endroits que vous recherchez.

Utilisant des milliards d’images Street View, AI et AR, la nouvelle option de recherche Live View vous donne une bien meilleure compréhension de votre environnement. Il affiche les magasins, les restaurants, les banques, les guichets automatiques, etc., même s’ils ne sont pas en vue et se trouvent au coin de la rue, par exemple. Tout ce que vous avez à faire est d’activer l’appareil photo de votre téléphone dans Maps et de pointer dans la direction dont vous avez besoin.

Les étiquettes apparaissant sur ces installations contiennent désormais des informations utiles telles que les heures de pointe, la fourchette de prix, la note et, bien sûr, si elles sont ouvertes ou non.

Une nouvelle option de borne de recharge pour VE arrive également, vous permettant même de rechercher des bornes compatibles et des points de recharge rapide au-dessus de 50 kW.

Enfin, Google déploie la recherche accessible aux fauteuils roulants dans le monde entier, car elle n’était initialement disponible qu’en Australie, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Toutes les nouvelles fonctionnalités seront disponibles à partir de la semaine prochaine pour les utilisateurs Android et iOS.

