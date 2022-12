Recherche au site d’enfouissement de Skibicki : la police de Winnipeg travaillera avec les Premières Nations

WINNIPEG –

Les dirigeants des Premières Nations prennent les choses en main dans le but d’initier et de mener une perquisition dans un site d’enfouissement de la région de Winnipeg à la recherche de deux femmes autochtones tuées par un présumé tueur en série.

Un comité est en cours de formation pour mener une étude de faisabilité sur la recherche de victimes d’homicide Marcedes Myran, 26 ans, et Morgan Harris, 39 ans, à Prairie Green Landfill, au nord de la ville.

La police de Winnipeg pense que les deux femmes y ont été emmenées le printemps dernier après avoir été tuées par le même homme, mais avait auparavant refusé de fouiller parce qu’elles ne pensaient pas pouvoir retrouver leurs restes.

Au cours des deux derniers jours, la grande chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, et la chef de la Première Nation de Long Plain, Kyra Wilson, ont rencontré le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, et Danny Smyth, le chef du service de police de Winnipeg.

Wilson et Merrick ont ​​tous deux déclaré que des travaux étaient en cours pour déterminer ce qu’il faudrait pour fouiller la décharge, mais ils ont déclaré qu’un tel effort nécessiterait un large éventail de soutien, y compris de la part de la police.

Harris et Myran étaient tous deux originaires de Long Plain à l’origine et Wilson a déclaré que l’accent était désormais mis sur la réalisation d’une étude de faisabilité sur ce qu’il faudrait pour fouiller la décharge.

“J’espère que nous pourrons avancer dans le bon sens et que nous pourrons travailler ensemble pour mettre fin à ces familles”, a déclaré Wilson dans une interview mercredi.

Wilson a déclaré que même si les efforts sont menés par les communautés autochtones, ils auraient besoin du soutien de la police de Winnipeg et peut-être de la GRC.

Le grand chef Merrick a déclaré qu’un comité était en train d’être formé pour identifier les prochaines étapes avant d’approcher le gouvernement fédéral.

“Nous voulons juste aller de l’avant et pouvoir faire le travail et pouvoir ramener nos femmes à la maison”, a déclaré Merrick dans une interview. “Je suis très optimiste qu’ils seront en mesure d’apporter leur soutien et de pouvoir financer l’étude de faisabilité.”

Dans un communiqué, le service de police de Winnipeg a déclaré que le chef Smyth appuie les efforts de collaboration menés par le grand chef Merrick sur la faisabilité d’une recherche de récupération.

Selon Merrick, cette décision a été motivée, en partie, par les commentaires du président de la commission de police de Winnipeg qui a déclaré lundi qu’il appartenait à la communauté autochtone de plaider en faveur d’une perquisition.

« Le président de la commission de police de Winnipeg, Markus Chambers, nous a dit que les peuples autochtones sont seuls à ce sujet, alors nous ne l’avons pas pris à la légère », a déclaré Merrick.

Chambers a publié mercredi une déclaration s’excusant de tout impact néfaste que ses paroles auraient pu avoir sur une communauté toujours en deuil.

La police a annoncé plus tôt ce mois-ci que des agents avaient inculpé Jeremy Skibicki, 35 ans, de trois chefs d’accusation supplémentaires de meurtre au premier degré dans la mort de Myran, Harris et d’une quatrième femme appelée Buffalo Woman.

Skibicki avait déjà été accusé de meurtre au premier degré en mai dans la mort de Rebecca Contois, 24 ans, dont les restes partiels ont été retrouvés dans une poubelle près d’un immeuble d’appartements sur l’avenue Edison. Cela a conduit à une recherche de Brady Road Landfill au sud de la ville où des restes humains localisés par la police ont été identifiés comme Contois.

Les opérations à Prairie Green Landfill, où la police pense que Myran et Harris se trouvent, ont été suspendues alors que les communautés autochtones continuent de faire pression pour une recherche de l’installation.

Les familles des deux femmes, quant à elles, continuent d’attendre des réponses.

“Nous ne devrions pas non plus avoir à nous battre, c’est l’occasion de nous rassembler et j’espère que nous chercherons”, a déclaré Cambria Harris, l’une des filles de Morgan Harris, qui est devenue une ardente défenseure de la recherche de la décharge au milieu du deuil. la perte de sa mère.

Harris espère juste que le résultat final sera une recherche des restes de sa mère, quelque chose pour laquelle elle prévoit de continuer à se battre.

« Je ne vais pas m’arrêter », dit-elle. «Je ne vais pas arrêter de mettre en place ce combat. Je vais continuer à plaider jusqu’à ce que cela soit résolu.

Le grand chef de l’AMC, Merrick, a déclaré que l’étude de faisabilité examinerait également la recherche de la dépouille de Brady Road Landfill à la recherche des restes de Tanya Nepinak, qui a disparu depuis 2011. La police de Winnipeg l’a recherchée dans cette décharge en 2012, mais elle n’a pas été retrouvée.

Merrick a déclaré que les membres du comité prévoient de se réunir jeudi après-midi pour discuter plus avant de l’étude et déterminer qui d’autre doit participer.