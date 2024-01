Réchauffement mais avec de la pluie la semaine prochaine

Les températures froides perdurent jusqu’à dimanche avec une semaine pluvieuse et chaude à venir. (Regardez vos dernières prévisions dans la vidéo ci-dessus) À quoi s’attendre :Dimanche : Encore très froid, moins de vent. Ensoleillé. Gel avant midi, maximum au milieu des années 30 plus tard dans l’après-midi. Vents variables à 5 mph. Sec.Un passage progressif à un temps plus saisonnier pour janvier débute dans la nuit de dimanche à lundi. Il fait encore très froid et sous le point de congélation dimanche soir, mais les températures s’amélioreront progressivement la semaine prochaine. Lundi partiellement nuageux et frais, mais plus doux pour janvier avec des maximales dans les années 40 supérieures. Températures actuelles : Les risques de pluie reviennent mardi avec une légère chance de bruine, 30%. Sinon, le temps est nuageux et proche de la moyenne, avec des minimums dans les années 30 et des maximums dans les années 50. Une longue séquence de jours pluvieux commence mercredi, avec une configuration constante de vents du sud-ouest en altitude. Cela signifie un flux constant d’air chaud et humide pour ramener les sommets dans les années 50, puis au milieu des années 60. Le compromis est que la pluie persistera pendant un certain temps. Les chances de pluie sont déjà comprises entre 70 % et 80 % pour mercredi, jeudi et vendredi. Des tempêtes isolées sont possibles, mais des conditions météorologiques violentes sont peu probables. Bon peu de pluie, bien que 2-4 pouces attendus de mercredi à vendredi. Suivez le radar interactif iciConsultez les dernières alertes dans votre région iciRegardez les skycams en direct de partout dans les Carolines iciObtenez vos prévisions heure par heure et étendues iciPrévisions sur quatre jours et plus :Plus de couverture ci-dessous :

