Réchauffé et pas aussi savoureux

Photo : NICOLAS DASSAS/NETFLIX

La matière à réflexion est une denrée précieuse dans la décharge de contenu affamée d’idées, ce qui est probablement l’une des raisons pour lesquelles l’allégorie dystopique de Galder Gaztelu-Urrutia La plateforme a décollé il y a quelques années. Partant d’une vanité de science-fiction ingénieusement simple et cruelle, le thriller espagnol s’est déroulé entièrement dans une prison futuriste – une tour de cellules pour deux personnes peu habillées, surnommée par euphémisme un « Centre d’autogestion vertical », mais familièrement appelée Le Fosse par ses occupants malchanceux. L’ensemble de la population carcérale subsiste avec le même repas, disposé sur une seule table qui arrive sur une plateforme descendante une fois par jour, s’arrêtant à chaque étage pendant quelques minutes. Ce qui commence comme un festin décadent au niveau supérieur est grignoté en cours de route, jusqu’à ce que ceux qui se trouvent dans les profondeurs inférieures du bâtiment recherchent des restes et lèchent des plats vides. Le message est direct mais efficace : nous nous battons tous pour les mêmes restes, La plateforme dit – une critique capitaliste qui a eu un peu plus de mordant pendant les jours de canicule du premier été pandémique, lorsque le film a battu des records de streaming sur Netflix.

Mais à quel moment une bonne prémisse commence-t-elle à paraître un peu dépassée ? Il reste certainement une qualité restante à La plateforme 2dans lequel l’équipe créative de l’original descend une fois de plus dans The Pit pour suivre un nouveau groupe de personnages pris dans ce que l’on pourrait appeler leurs propres jeux de faim. La suite n’est pas totalement avide d’idées nouvelles, conceptuelles ou thématiques ; D’une part, les règles régissant son cadre infernal – une colonne symbolique de la guerre des classes, comme le Snowpiercer renversé sur le côté – ont été modifiées. Mais il est également impossible de confondre cette assiette de morceaux réchauffés avec le repas plus complet servi par l’original.

La plateforme s’est terminé sur une note d’espoir, avec la sortie littérale et symbolique d’un enfant des entrailles sous-alimentées de la Fosse. La plateforme 2 semble commencer au lendemain de ce geste révolutionnaire, alors même que la réintroduction éventuelle d’un visage familier remet en question la chronologie des événements. Cette fois-ci, tout le monde dans la fosse peut choisir son repas quotidien spécifique, et c’est à chaque prisonnier de manger uniquement ce qui lui a été rationné. Il n’y a toujours pas assez de nourriture, mais c’est un arrangement plus équitable, et un système d’auto-surveillance est apparu pour le faire respecter, alors que les soi-disant Loyalistes ont pris sur eux de « pacifier » les soi-disant Barbares qui consomment plus que leur part du pain quotidien (ou pizza ou gâteau ou prunes). Le cannibalisme est également désormais interdit – un véritable coup dur pour ceux qui se trouvent en dessous du niveau 100 environ, où les corps en chute libre sont une source de nutrition quotidienne plus fiable que tout ce qui reste sur la table à ce stade.

Gaztelu-Urrutia, qui a co-écrit et réalisé La plateforme 2semble cette fois se heurter à la difficulté de réaliser un idéal politique, aussi pur soit-il. L’une des nouvelles règles de The Pit est que si quelqu’un meurt, personne n’est autorisé à manger sa part, même s’il meurt de faim, car ce serait injuste envers tout le monde. Mais gaspiller de la nourriture au nom de l’égalité est-il un système juste ? Si le premier film visait la manière dont le capitalisme oppose les 99 pour cent à lui-même, la deuxième partie semble davantage axée sur la manière dont les principes socialistes peuvent être pervertis lors de leur mise en œuvre. Le méchant ici n’est pas l’autorité sans visage qui dirige la prison mais un autoritaire aveugle (Óscar Jaenada) qui fait respecter les nouvelles lois de The Pit avec une violence horrible et disproportionnée. Combien de révolutions populaires ont vu leur ancien système remplacé par un nouveau fascisme ?

Il y a plein de choses à mâcher La plateforme 2au moins pour un moment. Mais les intérêts allégoriques du film ne sont pas cette fois associés à un drame particulièrement prenant. Au lieu du portrait original de l’éveil politique, la suite suit une artiste (Milena Smit) qui s’est inscrite dans la fosse comme une forme d’expiation personnelle. La descente éventuelle et inévitable de l’héroïne vers les échelons inférieurs de cet enfer, où la faim mène à la folie, n’est guère plus qu’un creuset thérapeutique – une odyssée générique de pardon à soi-même. C’est une ombre de La plateformeL’arc plus pointu de, qui se dirigeait vers une destination similaire mais avait de plus gros poissons à frire que la culpabilité non digérée d’une personne.

À la manière typique des suites, La plateforme 2 les roues sortent plus de la même chose, l’accent est mis sur le plus. La violence sanglante, faisant voler les têtes et les membres numériques au ralenti, est encore plus sanglante. Le combat – une bataille prolongée entre les Loyalistes et les Barbares – est plus brutal et plus long. Mais plus peut être moins. Et alors que Gaztelu-Urrutia prend sa prémisse réchauffée dans la même direction descendante qu’il l’a prise auparavant, ceux qui ont englouti avec gratitude la dernière entrée de cette franchise pourraient décider qu’ils en ont eu assez. Même les éléments de réflexion peuvent perdre leur saveur lorsqu’ils sont jetés au micro-ondes.