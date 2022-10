Recevoir un diagnostic d’autisme à l’âge adulte a été un cadeau qui m’a ouvert l’esprit sur qui je suis vraiment

Cette pièce à la première personne a été écrite par Fran Henderson, qui a pris sa retraite d’une carrière en photographie et vit à Moose Jaw, Sask. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

Dès mes débuts, il y avait des signes que j’étais différente des autres enfants.

Ce n’est que lorsque j’ai reçu un diagnostic d’autisme à l’âge adulte que j’ai compris pourquoi.

Quand j’étais bébé, ma famille m’a mis dans un placard du couloir parce que je ne supportais ni la lumière ni le bruit quand je dormais. Quand je descendais faire une sieste, tout le monde marchait sur la pointe des pieds, ce qui n’était pas une tâche facile pour mes cinq frères et sœurs aînés.

En vieillissant, mes différences sont devenues plus évidentes pour moi et pour les autres. Je détestais parler aux gens, et quand je me suis décidé à le faire, on m’a dit que je mentais parce que je ne pouvais pas établir de contact visuel.

Mes parents ont divorcé quand j’avais sept ans, ce qui m’a amené à changer d’école plus d’une fois. Se faire des amis était presque impossible. Regarder les gens communiquer, c’était comme essayer d’interpréter le code Morse – vous pouviez apprendre à déchiffrer le code, mais vous ne pouviez jamais comprendre les émotions ou les sentiments qui étaient exploités en points et en tirets.

Au lieu de cela, je m’asseyais au fond de la classe à regarder les autres enfants, impressionné par leur capacité à se concentrer et à rester calme. Pendant ce temps, dans mon esprit, j’étais en orbite autour de la salle de classe comme une toupie, sans rien pour me retenir sur Terre. Quand quelqu’un me posait une question, ma bouche s’ouvrait mais mon esprit devenait vide et rien ne sortait.

J’ai essayé si fort de m’intégrer en regardant mes sœurs aînées et en copiant leurs réponses, mais cela ne m’est jamais venu facilement. C’était fatiguant. J’ai passé de nombreuses nuits à pleurer dans mon oreiller, me demandant ce qui n’allait pas chez moi.

Bien qu’elle ait eu du mal à se connecter avec d’autres enfants de son âge, Fran Henderson dit que son lien avec les animaux a toujours été fort. (Soumis par Fran Henderson)

Au fil du temps, j’ai commencé à comprendre que je ne vois pas les choses comme les autres, que ma façon même de percevoir le monde est différente de celle des gens qui m’entourent.

Lorsque les gens se parlent, ils peuvent utiliser une langue comme l’anglais. Mais ma première langue n’est pas une langue parlée de mots, mais plutôt des pensées et des sens abstraits. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous pouvez remarquer d’autres personnes et commencer à leur parler. Pour moi, j’entre dans une pièce et je la vis différemment. Je vois et remarque des choses que vous ne verriez jamais. J’entends distinctement chaque son dans cette pièce et je dois couper tout ce bruit pour avoir une conversation.

Pour moi, il a toujours été plus facile de créer un lien avec les animaux. J’ai trouvé du contentement à recycler des animaux qui ont été négligés.

Lorsque je rééduque des chevaux, je suis sensible à leurs signaux, à la façon dont ils réagissent à la moindre variation de mon toucher sur leur garrot ou leur face. Ils sentent ce qui se trouve dans mon cœur, ce sentiment que je voulais transmettre et que je ne pourrais jamais communiquer avec des mots. Ils ressentent cet air de sécurité, de compassion et d’amour et savent que je ne vais pas leur faire de mal, mais que je les protégerai.

Ces idées se sont accumulées dans mon esprit récemment.

Cela a commencé lorsqu’une de mes petites-filles montrait des signes d’être sur le spectre de l’autisme. Sachant que l’autisme peut courir dans les familles, j’ai décidé de me faire évaluer aussi. L’année dernière, j’ai eu la confirmation que je suis bien sur le spectre aussi.

Fran Henderson, photographiée ici avec son petit-fils, dit qu’un diagnostic selon lequel l’une de ses petites-filles était sur le spectre l’a amenée à se faire évaluer également. (Soumis par Fran Henderson)

Il faudrait un certain temps pour comprendre le sens, mais le diagnostic serait le meilleur cadeau de Noël que j’aie jamais eu. Depuis mon diagnostic, je ressens un profond soulagement, sachant que la peur qui me traverse l’esprit tout le temps est le résultat de mon trouble. C’est ainsi que mon esprit traite les choses.

Cela m’a permis de me voir et de m’accepter, au lieu d’être en colère ou de me pousser à être différent.

J’aimerais pouvoir remonter dans le temps et dire à mon moi de sept ans, pleurant dans un oreiller de ne pas pouvoir s’intégrer, que c’est OK de ne pas s’intégrer.

J’aimerais pouvoir lui dire de se permettre d’être sensible et compatissante, et de ne pas vivre dans la peur d’être écrasée par le monde qui l’entoure.

Je suis qui je suis, et qui je suis est beau.

