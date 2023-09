« Recevoir le maillot indien de ma mère devant tous mes coéquipiers était très spécial », déclare Sonika

Il y a quinze jours, lorsque la mère de Sonika a pris un vol en provenance de Delhi pour arriver à Bangalore pour assister à Sunehra Safar – une cérémonie d’adieu spéciale organisée par Hockey India, la joueuse de 26 ans ne savait pas qu’elle recevrait son maillot indien par elle. mère avant les très importants Jeux asiatiques de Hangzhou, qui doivent se tenir du 23 septembre au 8 octobre.

« C’était vraiment un moment spécial, surtout de recevoir le maillot devant un grand public qui comprenait tous mes coéquipiers. Ces quelques minutes sur scène m’ont rappelé tous les souvenirs de ma lutte et des défis que j’ai affrontés pour arriver ici et ma mère a également fait partie de ce voyage – me soutenant toujours à chaque moment crucial », a déclaré Sonika, émue.

La milieu de terrain d’Hisar, Haryana a fait ses débuts en équipe senior à la Hawke’s Bay Cup en Nouvelle-Zélande en 2016. Elle faisait partie de l’équipe qui a remporté la médaille d’or à la Coupe d’Asie féminine en 2017 et a participé à l’événement Ready Steady Tokyo en 2019.

Mais l’année suivante marque une pause dans sa carrière naissante. En 2020, elle a dû quitter le camp national pour demander l’aide d’un professionnel afin d’améliorer son bien-être mental. « Le confinement lié au Covid n’a pas été tendre avec moi. Ce fut une phase difficile personnellement et je suis très heureux que ma lutte pour rester fort mentalement pendant cette phase ait été reconnue très tôt par la direction de l’équipe et que j’aie reçu une aide professionnelle. Avec le recul, je suis très reconnaissante envers Hockey India et mes coéquipiers de m’avoir permis cette pause », a déclaré rétrospectivement Sonika.

Ayant fait un retour dans l’équipe nationale en 2021/22 dans la FIH Hockey Pro League après une solide performance aux championnats nationaux de cette année-là, Sonika n’a fait que progresser dans sa carrière. Elle fait partie régulièrement de l’équipe, ayant joué un rôle dans la victoire historique de la médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 ainsi que dans la victoire du titre à la Coupe des Nations FIH 2022.

« Je suis extrêmement excité et impatient de disputer mes tout premiers Jeux asiatiques. J’ai travaillé dur pour atteindre ce stade de ma carrière et après avoir obtenu de bons résultats dans des événements majeurs comme le CWG, l’équipe est très confiante dans un bon show. Après l’événement Sunehra Safar de Hockey India, l’équipe est d’autant plus motivée et inspirée pour apporter des lauriers au pays, ainsi qu’à nos familles. Notre objectif est uniquement de remporter l’or et de bien réussir aux Jeux Olympiques de Paris 2024″, a conclu Sonika.

L’Inde est regroupée dans la poule A avec la Corée, la Malaisie, Hong Kong Chine et Singapour. Ils débuteront leur campagne le 27 septembre contre Singapour.

