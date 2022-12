Recevez un crédit d’impôt lorsque vous financez des bourses d’études catholiques – Shaw Local

Le programme de bourses de crédit d’impôt de l’Illinois par le biais de la loi «Invest in Kids» incite fortement les donateurs à soutenir les bourses d’études non publiques pour les étudiants à faible revenu de l’État.

Les étudiants issus de familles à faible revenu peuvent utiliser ces nouvelles bourses pour fréquenter une école non publique de leur choix, y compris les 50 écoles élémentaires et secondaires catholiques du Diocèse de Joliet.

Le programme de bourses de crédit d’impôt offre aux donateurs une occasion unique de financer des bourses pour les enfants qui fréquentent les écoles catholiques de l’Illinois tout en réduisant leur propre facture fiscale sur les dollars autrement dus à l’État. Les bourses offertes dans le cadre de ce programme ont le potentiel de couvrir jusqu’à 100% des frais de scolarité pendant un an dans les écoles catholiques du diocèse de Joliet.

Sans surprise, l’abordabilité est un facteur majeur qui empêche les familles intéressées d’inscrire leurs enfants dans les écoles catholiques, où les frais de scolarité moyens au niveau élémentaire s’élèvent à près de 5 000 $.

Pour les donateurs, la loi prévoit un crédit d’impôt de 75 % sur le revenu de l’État de l’Illinois pour les contributions versées à un organisme d’octroi de bourses d’études à but non lucratif. Pour profiter du crédit d’impôt, les donateurs doivent d’abord s’inscrire sur le site Web du ministère du Revenu de l’Illinois à l’adresse www.mytax.illinois.gov . Les donateurs « s’engagent » alors à accorder une bourse d’études en crédit d’impôt, jusqu’à un maximum de 1,3 million de dollars. Une fois qu’une contribution a été traitée, le donateur recevra un crédit d’impôt sur le revenu de l’État – et non une déduction – d’une valeur de 75 % de la contribution. Cela signifie que si un donateur contribue 10 000 $, il recevra un crédit d’impôt de l’État de 7 500 $. Les donateurs individuels peuvent diriger leurs dons vers une école spécifique ou vers le diocèse de Joliet, où ils iront aux élèves qui en ont le plus besoin.

Grâce aux donateurs qui ont contribué en 2022 par le biais de la loi Investir dans l’enfance, plus de 700 étudiants ont reçu une bourse de crédit d’impôt pour l’année scolaire 2021-22. Cependant, le besoin dépasse de loin les fonds de bourses d’études disponibles, car plus de 1 000 étudiants qui ont demandé une bourse pour fréquenter une école catholique du diocèse de Joliet n’ont pas reçu de financement.

Les donateurs qui souhaitent recevoir le crédit d’impôt pour leurs impôts de 2022 doivent commencer le processus avant le 15 décembre 2022, afin de s’assurer qu’ils ont suffisamment de temps pour faire leur don d’ici le 31 décembre 2022.

Intéressé à faire un don? Contactez Jennifer Georgis de la Catholic Education Foundation à jgeorgis@dioceseofjoliet.org ou au 815-221-6131 pour obtenir de l’aide.

Fondation pour l’éducation catholique : 815.221.6127 : 16555 Weber Road, Crest Hill, IL 60403 : http://cefjoliet.org/

Logo de la Fondation pour l’éducation catholique