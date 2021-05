Recevez un cadeau à temps et en solde

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

La fête des mères 2021 n’est plus qu’à quelques jours (9 mai pour être exact) et si vous êtes toujours à la recherche des cadeaux parfaits pour la fête des mères de dernière minute, nous sommes là pour vous aider. Non seulement avons-nous repéré des tonnes d’options qui arriveront d’ici le grand jour, d’un puissant haut-parleur Bluetooth pour les soirées dansantes au salon à une casserole culte qui est recouverte des couleurs les plus veloutées que vous puissiez imaginer, nous les avons trouvées. en soldes.

Avec des options disponibles pour moins de 20 $ auprès de détaillants populaires (pensez à Amazon, Coach Outlet et plus), vous êtes sûr de trouver un cadeau qui conviendra à presque tous les budgets. Continuez à faire défiler pour découvrir le bon article pour la figure maternelle de votre vie.

1. Cet ensemble de bougies parfumées pour les mamans qui ont besoin d’une journée de soins personnels

Chaque mère doit prendre une journée pour elle-même de temps en temps, et ce coffret cadeau de bougies parfumées l’aidera à le faire. Une fois 29,99 $ et en solde pour 19,99 $, ce choix est encore réduit à 18,99 $ lorsque vous vérifiez le coupon ci-dessous le prix. Il y a quatre parfums dans cet ensemble (lavande, printemps, citron et figue) et chaque bougie en cire de soja est livrée dans son propre support coloré et orné. Il compte également plus de 9000 avis sur les acheteurs d’Amazon, les acheteurs complimentant les parfums enivrants et la combustion durable de chaque bougie, ce qui, selon la société, dure environ 75 heures. Avec l’expédition Prime ou accélérée, ces bougies peuvent être le bonheur de votre mère d’ici dimanche – ou plus tôt.

Obtenez le coffret cadeau de bougies parfumées Fimiss chez Amazon pour 18,99 $ avec coupon (Économisez 11 $)

2. Ce bouquet de fleurs coloré

UrbanStems offre une remise importante sur ses fleurs appréciées par ses clients pour les lecteurs de USA Today et Review. Avec code promo USATODAY20, vous pouvez prendre 20% de réduction sur votre commande, afin que maman puisse avoir un bouquet de fleurs lumineux juste à temps pour les vacances. Nous avons testé ce service et avons adoré les fleurs luxuriantes de notre bouquet livré. Nous avons également noté que l’arrangement floral était tout aussi grand qu’il apparaissait sur le site (une rareté dans le commerce des fleurs). Vous voudrez cependant recevoir vos commandes aujourd’hui: la marque vend rapidement ses créneaux de livraison disponibles pour la fête des mères!

Économisez 20% sur les fleurs pour la fête des mères d’UrbanStems avec le code promo USATODAY20

3. Ce bijou intemporel

Cet intemporel collier cheval et calèche Coach, une fois de 118 $, est maintenant en vente au prix de 41,30 $, ce qui vous permet d’économiser 76,70 $. Ce collier en laiton présente le logo Coach sous la forme d’un cheval et d’une calèche détaillés. Les acheteurs de Coach Outlet ont adoré la double chaîne dorée de ce choix, louant son luxe discret. Ceux qui ont un manque de temps préféreront peut-être indiquer à maman la direction de cette pièce après avoir récupéré une carte-cadeau électronique sur le site pour elle, qui peut être envoyée instantanément, car l’expédition garantie par le site pour la fête des mères a expiré. Si vous choisissez de le faire livrer tardivement, cependant, un acheteur a noté qu’il ne venait pas dans une boîte, vous voudrez peut-être acheter un coffret cadeau séparé avant de le remettre à votre figure maternelle préférée.

Obtenez des cartes-cadeaux électroniques Coach Outlet

Obtenez le collier double chaîne Coach Horse and Carriage chez Coach Outlet pour 41,30 $ (économisez 76,70 $)

4. Ce plat tout-en-un célèbre sur Internet

Vous avez probablement vu Always Pan, conçu pour remplacer huit ustensiles de cuisine différents, apparaître de temps en temps dans votre flux Instagram pour ses capacités de cuisson miraculeusement polyvalentes. À l’heure actuelle, vous pouvez rendre la vie de maman plus facile en en achetant un pour 30 $ de rabais lorsque vous entrez le code de coupon GOODTASTE30 à la caisse, réduisant son prix de 145 $ à 115 $. Lors des tests, nous avons adoré la légèreté et les performances de premier ordre de ce choix culte, qui était capable de frire parfaitement un lot de poulet, de légumes sautés, d’arachides rôties et plus encore. Nous étions également fans du panier en métal inclus, qui facilitait la cuisson à la vapeur des aliments. Vous avez le choix entre sept couleurs différentes, vous pouvez donc même en choisir une qui correspondra au goût de votre matriarche. Bien que vous puissiez acheter la casserole purement et simplement si cela ne vous dérange pas de lancer les dés à la date d’arrivée, nous vous recommandons de demander à maman de venir chercher la sienne avec une carte-cadeau, car vous pouvez choisir l’heure de notification de votre destinataire pour la lui remettre à temps.

Obtenez des cartes-cadeaux Our Place à partir de 50 $

Obtenez toujours la casserole chez nous pour 115 $ (économisez 30 $)

5. Un aspirateur robot qui fera du nettoyage un jeu d’enfant

Si vous voulez vraiment faire des folies avec un cadeau pour maman, l’iRobot Roomba i7 + est le meilleur aspirateur robot que nous ayons jamais testé, et il est maintenant en vente à partir de ses 799,99 $ habituels à 599 $, ce qui vous permet d’économiser 201 $. Nous avons adoré sa base auto-vidante incluse, qui garantira que votre mère n’aura pas à toucher la saleté qui est balayée sur ses sols. Il possède également de puissantes capacités d’aspiration de poussière qui ont réussi à ramasser environ 10,5 grammes de débris par cycle lors de nos tests. Votre mère technophile peut même coupler cet appareil à Google ou Alexa Home et définir facilement des cycles de nettoyage, le tout entièrement mains libres. Bien qu’il soit prévu d’arriver pour la livraison avant la fête des mères pour la plupart des membres non-Prime, vous pouvez également vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours du service pour assurer une expédition accélérée.

Obtenez l’iRobot Roomba i7 + chez Amazon pour 599 $ (économisez 201 $)

6. Cet adorable fourre-tout Disney

Est-ce que maman est fan de Disney? Alors c’est le cadeau pour elle. Ce fourre-tout Disney x Kate Spade New York Minnie Mouse, qui était autrefois vendu au détail à 379 $, est maintenant tombé à 209 $, ce qui vous permet d’économiser 170 $. Le devant de ce sac à main incontournable présente un design bicolore qui met en vedette Minnie Mouse appliquant un rouge à lèvres rouge vif dans le miroir. Le dos, quant à lui, est plâtré d’imprimés de lèvres de dessins animés roses et rouges. Il a reçu une note de 5 étoiles de la part de plus de 70 acheteurs Kate Spade, et beaucoup louent ce fourre-tout pour son compartiment central spacieux (il est suffisamment large pour que vous puissiez ranger votre ordinateur portable 13 pouces, vos clés et votre smartphone!) Et sa construction de haute qualité. . Bien que la livraison régulière soit gratuite, vous pouvez choisir la livraison accélérée en deux jours (15 $) ou la livraison le lendemain (25 $) lorsque vous passez votre commande pour vous assurer qu’elle est là pour lui mettre un sourire sur le visage dimanche soir.

Obtenez le fourre-tout réversible en cuir Minnie Mouse de Disney x Kate Spade New York chez Kate Spade pour 209 $ (économisez 170 $)

7. Un haut-parleur qui fera tomber ses chaussettes

Pour les mamans qui veulent juste enlever leurs chaussures et danser, un bon orateur est un must. Nous sommes de grands fans de la gamme JBL Flip – en fait, nous avons nommé le JBL Flip 5 les haut-parleurs Bluetooth portables les mieux évalués sur le marché pour son « son qui remplit la pièce » et sa longue durée de vie de la batterie (cette chose peut alimenter jusqu’à 12 heures sur une seule charge). Le haut-parleur est résistant à l’eau, donc maman peut l’utiliser à la piscine ou lors d’une journée à la plage. Il est également actuellement en vente dans un ensemble groupé, qui est livré avec un étui de protection rigide et tombe de 150 $ à 97,49 $, ce qui vous permet d’économiser plus de 50 $. Et il est estimé qu’il arrivera juste à temps – par 9 mai.

Obtenez le pack de haut-parleurs JBL Flip 5 sur Amazon pour 97,40 $ (économisez 52,51 $)

8. Cette friteuse à air pour de délicieux repas

Nous avons décerné à la friteuse à air Cosori max XL l’honneur d’être notre choix de friteuse à air le plus apprécié, car ce gadget de cuisine de premier ordre contenait 2 livres de frites froissées et les livrait « bien dorées et croustillantes » lors de nos tests. Il bénéficie également actuellement d’une réduction de 20 $, passant de 119 $ à 99,98 $ si vous cliquez sur le coupon en dessous du prix du produit. Nous avons aimé ses commandes numériques et ses réglages préréglés utiles, ce qui sera génial si votre figure mère est du type à la régler et à l’oublier. Le panier intérieur était un peu difficile à enlever, mais c’était notre seul scrupule avec cet appareil. Pour son prix abordable, sa grande capacité et même sa cuisson croustillante, c’est un cadeau utile – et selon Amazon, il arrivera à sa porte avant la fête des mères.

Obtenez le Cosori Air Fryer Max XL chez Amazon pour 99,98 $ (économisez 20,01 $)

9. Ce fer plat pour des cheveux soyeux

Offrez à votre mère des cheveux de qualité professionnelle directement à la maison avec ce fer plat Hot Tools incontournable qui est actuellement à prix réduit de 119 $ à 66 $ chez Amazon, ce qui vous permet d’économiser 53,99 $. En tant que notre fer à lisser préféré de tous les temps, il excellait dans le domaine du réglage de la température, offrant une large gamme allant de 205 à 455 degrés Fahrenheit, une fonctionnalité particulièrement intéressante si vous avez les cheveux ultra-sensibles. Une fois qu’il a atteint la température désirée, un bip sonore nous a fait savoir qu’il était prêt à être utilisé. Nous avons également aimé le long cordon de 9 pieds, qui s’est avéré plus long que tous ses concurrents et a permis de le brancher facilement là où il était le plus pratique. Ne tardez pas, cependant: ce fer sera prêt à être offert le jour de la fête des mères, mais vous devrez peut-être sélectionner des options d’expédition accélérée lors du paiement.

Obtenez le fer plat Micro-Shine Hot Tools HT7122BG sur Amazon pour 66 $ (économisez 53,99 $)

10. Ces verres à vin régulateurs de température

Si votre maman aime un verre de Pinot Grigio après une longue journée, cet ensemble de tasses réfrigérantes Host, conçu pour servir votre boisson alcoolisée préférée à la bonne température, sera tout ce qu’il vous faut. Actuellement, il est réduit de 26,99 $ à 21,51 $, ce qui vous permet d’économiser jusqu’à 20%. Il a obtenu une note de 4,6 étoiles de la part de plus de 6400 acheteurs d’Amazon, et beaucoup disent qu’il a gardé leur bus au frais pendant des heures, même à la plage ou par temps de 85 degrés. Pour les vins rouges, maman peut simplement mettre ces tasses au réfrigérateur ou pour les vins blancs, elle peut les mettre au congélateur pendant quelques heures. Le gel de refroidissement intégré devrait avoir sa boisson à sa température de service parfaite une fois versé. Un mot d’avertissement cependant que ceux-ci ne devraient pas être laissés dans le congélateur pendant plus d’une journée, sinon ils pourraient se fissurer, selon les avis des clients. Assurez-vous de commander dès que possible et optez pour une expédition accélérée pour les préparer pour la fête des mères. (Notez que vous pouvez également les obtenir pour un peu moins cher chez Host, mais ils peuvent ne pas arriver aussi rapidement.)

Obtenez la tasse de refroidissement Host Freeze, lot de 2 à partir de 21,50 $ (économisez 2 $ à 5,49 $)

