Recevez GRATUITEMENT votre magazine TV géant de Noël dans The Sun samedi prochain

NOËL arrive en avance pour les lecteurs du Sun puisque TV Mag vous offre deux magazines bourrés de contenus festifs.

Le double numéro de 120 pages de TV Mag propose des interviews exclusives ainsi que 14 jours de listes complètes du 24 décembre au 6 janvier.

Il comprend plus de 200 nouvelles émissions et interviews avec leurs stars, l’AZ des films festifs favoris ainsi que les planificateurs de sports et de films.

Il y a aussi un guide des spectacles pour enfants et un aperçu de 23 des meilleurs spectacles à venir en 2023.

Tous vos favoris festifs figurent dans le numéro exceptionnel, y compris les spéciaux de Noël pour Call The Midwife, Strictly Come Dancing et The Great British Bake Off.

Martin Clunes discute du dernier épisode de Doc Martin, tandis que Brendan O’Carroll taquine à quel plaisir et à quels jeux on peut s’attendre du spécial de Noël de Mrs Brown’s Boys de cette année.

Ronan Keating parle également de rejoindre The Voice Kids, tandis qu’Alex Jones parle de son nouveau programme, Alex Jones: Making Babies.

Si cela ne suffisait pas, il y a aussi un double numéro de TV Soap à attendre avec impatience le 18 décembre.

Le spécial de 48 pages comprend 14 jours de listes du 18 au 31 décembre ainsi que toutes les histoires de feuilletons et des interviews avec les stars des feuilletons.

Ceux-ci incluent Kellie Bright d’EastEnders, Charlie Brooks et Shane Richie.

Vous pouvez également tester vos connaissances sur les feuilletons 2022 avec notre quiz amusant.

Le double numéro de TV Mag sortira le 17 décembre, tandis que le spécial TV Soap arrivera le 18 décembre. Procurez-vous-les tous les deux gratuitement, uniquement dans The Sun.