Recettes spéciales de l’Aïd: Préparez Shahi Tukda, Sheer Korma à la maison pour les célébrations de l’Aïd-ul-Fitr 2021 – Regarder | Actualités culturelles

New Delhi: Le mois sacré islamique de Ramzan ou Ramadan prendra fin avec l’Aïd-ul-Fitr. Avec Eid-ul-Fitr ou Eid-al-Fitr, la période de jeûne de 30 jours (également connue sous le nom de Rozas) prend fin. Les musulmans du monde entier célèbrent la journée avec beaucoup d’enthousiasme et de ferveur.

L’Eid-ul-Fitr est le premier et le seul jour du mois de Shawwal pendant lequel les musulmans ne sont pas autorisés à jeûner. Le jour et la date de l’Aïd peuvent varier en fonction des différents fuseaux horaires et de l’observation de la lune. Cette année, l’Aïd est attendu jeudi 13 mai, mais cela pourrait changer en fonction de l’observation de la lune.

À l’Aïd, la nourriture trouve une mention importante, et à juste titre. De Shahi Tukda à Sheer Korma – regardez les vidéos de Zee Khana Khazana pour apprendre la recette rapide.

Le jour de l’Aïd, les gens échangent des cadeaux avec leur famille, leurs amis et se saluent avec la grâce d’Allah en souhaitant «Eid Mubarak»! Après s’être salués et embrassés, les gens se régalent de spécialités de l’Aïd telles que Sheer Korma, Phirni, Seviyan et Shahi Tukda.

Savourez ces délicieuses recettes de l’Aïd à la maison et faites aussi plaisir à votre famille.

Le mot Ramadan a une racine arabe appelée ramiḍa ou ar-ramaḍ, qui signifie chaleur torride ou sécheresse. On pense que le livre saint du Coran a été écrit au cours de ce mois. Ainsi, les gens pratiquent le jeûne ce mois-ci pour purifier leurs âmes et demander pardon à Allah Tout-Puissant.

Eid Mubarak à tous nos lecteurs!