Bien que le verrouillage ait forcé les gens à dire au revoir à leurs restaurants et cafés préférés et même au chai ki tapri local, il leur a également permis de faire ressortir leur chef intérieur. Cela s’est produit en particulier dans les premiers jours, lorsque la plupart des entreprises avaient recours au travail à domicile ou pas du tout, et beaucoup avaient du temps libre pour la première fois depuis longtemps. Ajoutez à cela, l’omniprésence de l’influence des médias sociaux sur la prise de décision des gens, être bientôt un gourmet n’était plus simplement une activité passive consistant à consommer la création de quelqu’un d’autre.

La cuisine est devenue comme la mode, en suivant les tendances des médias sociaux, puis en la publiant en ligne. Voici cinq recettes qui sont devenues virales pendant le verrouillage:

1. Dalgona Coffee: Ce café inventé en Occident (dont les Indiens se sont vite rendu compte qu’il s’agissait de notre propre café feti hui) était soudainement partout sur Internet. Vous ne pourriez pas vous connecter à Instagram sans qu’un de vos amis ou célébrités et influenceurs publie cette recette de café ridiculement fastidieuse. Bien que sa popularité ait moins à voir avec le goût, mais son esthétique sur le gramme.

2. Pani Puri: Selon Google, la recette de pani puri était l’une des expressions les plus recherchées en Inde lors du verrouillage en avril. Même sans le verrouillage, le pani puri a été l’un des aliments de rue indiens dominants. Avec le verrouillage soudain et la pandémie, les gens ont été séparés de leur plaisir bien-aimé et ont eu recours à eux-mêmes. Ajoutez l’avantage de la tendance Instagram pour vous garder actif, c’était une belle distraction du monde stressant.

3. Pain: Bien que des choses comme le pain, le lait et d’autres produits alimentaires essentiels étaient disponibles sur le marché même pendant le verrouillage, cela n’a pas empêché les Instagrammers de faire du #homemadebread une tendance. Peut-être était-ce la satisfaction de créer vous-même une telle nécessité fondamentale ou le souhait de suivre une tendance des médias sociaux qui l’a rendu si populaire – de toute façon, le verrouillage a transformé même les plus grands cuisiniers en cuisiniers et boulangers décents. Le pain aux bananes était une autre variante qui est devenue populaire pendant le verrouillage.

4. Momos: Il ne serait pas injuste de dire que les Delhiites (et la plupart des Indiens du Nord) sont accros aux momos. La boulette du nord-est est un carburant pour ceux qui marchent dans les rues à la recherche du prochain repas délicieux et épicé. Mais, comme toutes les bonnes choses, la pandémie et le verrouillage du COVID-19 ont enlevé cette délicieuse friandise à ses fans. Loin d’être découragés, les gens se sont fait un défi pour Instagram et Twitter de faire des momos à la maison.

5. Samosa: Les Indiens adorent grignoter, mais avec tout le quartier samosa wale halwai fermé, où irait-on pour satisfaire ces envies de glucides frits? Eh bien, dans leur propre cuisine! Bien que de nombreuses familles le fabriquent depuis longtemps, ce fut certainement une première dans de nombreuses cuisines lors de ce verrouillage.

6. Gâteau au chocolat: dans la liste de mai des recettes les plus recherchées sur Google, le gâteau figurait dans le top dix. Bien que les boulangeries fabriquant des produits essentiels comme le pain soient fonctionnelles, les autres types de boulangeries avec de tels délices décadents ont été fermées. Mais rien ne peut s’interposer entre l’envie de gâteau au chocolat d’un amateur de desserts, comme en témoigne la montée en puissance de la recherche de sa recette lors du lock-out.