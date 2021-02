Recettes que vous pouvez déguster en famille aujourd’hui

La fête de Basant Panchami est célébrée cette année le mardi 16 février. Observée le cinquième jour du mois de Magha, Basant Panchami marque la préparation de l’arrivée du printemps. Le festival est célébré par les gens de différentes manières selon leur région. Sur Basant Panchami, la déesse hindoue Sarawati est également vénérée par les dévots. En plus de porter des vêtements jaunes et d’offrir des fleurs jaunes, les fidèles mangent également du riz jaune à cette occasion.

Voici une liste de plats que vous pourrez déguster sur Basant Panchami 2021:

Boondi

Le bonbon de couleur jaune-orange est fabriqué à partir de farine de pois chiches. C’est un plat sucré facile à préparer qui nécessite des ingrédients comme le besan (farine de pois chiche), le bicarbonate de soude et le sirop de sucre. Une pâte fine de besan doit être faite qui doit être versée dans l’huile chaude à l’aide d’une louche pour faire des boondis de petite taille. Ce boondi frit doit être trempé dans du sirop de sucre.

Zarda (Meethe chawal)

L’une des recettes les plus populaires de Basant Panchami, le riz sucré, peut être préparée en utilisant du riz gluant et des épices aromatiques. Le riz doit être trempé dans l’eau pendant 20 minutes, puis doit être cuit ou peut même être étuvé. Dans une autre casserole, ajoutez le ghee, les épices aromatiques et le riz avec le sucre. Attendez que le riz soit cuit puis servez.

Rava Kesari

Ce plat sucré peut être préparé en utilisant de la semoule et du sucre. Il est généralement préparé lors d’occasions propices. Prenez une tasse de semoule et faites-la rôtir d’abord dans du ghee, puis ajoutez une solution de sucre au mélange. Séparément, faites frire les fruits secs et ajoutez-les au mélange de semoule de sucre. Mélangez-le complètement, ajoutez du colorant alimentaire jaune et de l’eau à la semoule pour obtenir la consistance désirée.

Khichdi

Les fidèles peuvent également préparer le khichdi dans le cadre de la fête Basant Panchami. Mélangez le riz et les légumineuses jaunes dans une cuisinière. Ajoutez des épices au mélange et mettez-le sous pression. Le khichdi simple et facile à cuisiner est un aliment léger.

riz au citron

Ce riz jaune acidulé peut également faire partie des festivités de Basant Panchami comme plat principal. Préparé en ajoutant des épices comme des piments rouges, des graines de moutarde et du jus de citron au riz, ce plat peut être un nouvel ajout à votre menu Basant Panchami.