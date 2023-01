Recettes préférées du personnel 2022 – The New York Times

Cette année, je suis tombée amoureuse de quelques pâtes. Tout d’abord, il y avait les fettuccine croustillantes au chili Alfredo de Geneviève Ko, qui sont si simples et si satisfaisantes, copieuses mais jamais lourdes. Geneviève écrit que c’est le genre de chose qu’on fait vite, quand on est trop fatiguée pour cuisiner et trop économe pour se faire livrer (c’est là où je suis toujours, si je suis honnête). Mais quand je me sentais un peu – juste un peu – plus fantaisiste, il y avait les pâtes au ragù aux champignons d’Alexa Weibel, qui faisaient de chaque soir un plat spécial. Lex ne manque pas, et surtout pas quand il s’agit de ses plats aux champignons, qui, dans ma petite maison, sont attendus avec impatience et reçus avec joie. KRISTEN CHAMBROT

Recettes: Chili Crisp Fettuccine Alfredo Aux Épinards | Pâtes au ragoût de champignons