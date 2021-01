Steak au poivre simple est simple et élégant. Une autre excellente option, avec des ingrédients que vous avez peut-être déjà, est celle d’Alison Roman. Pâtes aux échalotes caramélisées , l’une de nos recettes les plus populaires de l’année. N’importe quel type de pâtes fera l’affaire.

Une autre option est celle-ci Cocktail au champagne , une recette que M. Bittman appelle «convenablement festive et douce-amère». Remuez l’amer, le jus de citron et le sirop d’érable dans une flûte. Une fois combiné, ajoutez le Champagne.

Commencez la soirée en vous mélangeant un Granité pour adultes , Le point de vue de Mark Bittman sur le dessert italien fondant généralement à base d’eau, de sucre et de fruits. Dans cette version, vous mélangez un sorbet de bonne qualité avec du gin. Verser dans des flûtes à champagne, garnir de Prosecco, garnir de feuilles de menthe et servir immédiatement.

Que vous sonniez la nouvelle année avec du champagne et du caviar ou avec une assiette porte-bonheur de pois et de légumes verts aux yeux noirs, l’équipe de cuisine du Times a compilé des idées de recettes pour une fête à la maison.

Bonbons du Nouvel An

Ce Gâteau au chocolat de Lisbonne est un gâteau de type browniel dense mais pas lourd, surmonté d’une ganache au chocolat fouettée et d’une fine couche de cacao. Pour quelque chose de plus léger, le Tarte au citron de Meyer, écrit Amanda Hesser, est le moyen idéal de mettre en valeur le parfum et la saveur du fruit. (Les citrons ordinaires fonctionneront également bien dans cette recette, mais vous voudrez probablement ajouter un peu plus de sucre.)

Le remède contre la gueule de bois

Lorsque vous vous réveillez le 1er janvier, nous vous recommandons de commencer la journée avec un jus vert par Matthew Kenney, un chef de cuisine crue réputé en Californie. Plus tard, pour éviter les gueules de bois, essayez ceci Gratin de macaroni recette de Julia Moskin.